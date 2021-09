Cairn Energy prévoit un retour aux actionnaires de 700 millions de dollars si le conflit en Inde est réglé.

Le producteur de pétrole et de gaz, qui a d'importantes activités dans ce pays d'Asie du Sud, a déclaré qu'il envisageait de prendre des engagements statutaires avec le gouvernement indien concernant les changements apportés à une loi fiscale rétrospective qui est au c?ur de la dispute entre eux.

Cette nouvelle intervient un mois après que l'Inde a proposé de supprimer la loi controversée de 2012 et a déclaré qu'elle rembourserait les montants contestés aux entreprises. L'année dernière, un tribunal néerlandais a accordé à Cairn des dommages et intérêts de plus de 1,2 milliard de dollars, ce qui a été contesté par New Delhi.

"Les progrès réalisés dans la résolution de notre problème fiscal indien et la gestion active du portefeuille laissent Cairn bien positionné pour assurer la croissance d'une activité durable", a déclaré Simon Thomson, directeur général de Cairn, dans un communiqué.

La société a également affiché une perte plus faible au premier semestre de 47,4 millions de dollars et a réduit ses perspectives de production pour 2021 pour ses actifs britanniques à une fourchette de 17 000 à 19 000 barils par jour.

La société Cairn, cotée à Londres, bien qu'elle soit en pourparlers avec l'Inde, a également étudié les possibilités de saisir les actifs indiens à l'étranger, y compris ceux du transporteur national Air India, en l'absence d'un accord.

Les actions de la société sont en hausse de plus de 6 % dans les premiers échanges.