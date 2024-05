Cairn Homes PLC - Constructeur de maisons basé à Dublin - confirme ses prévisions pour 2024, prévoyant un bénéfice d'exploitation de 145 millions d'euros, soit une augmentation de 28 % par rapport aux 113,4 millions d'euros. Cairn Homes ajoute : "La demande de logements neufs bien situés et économes en énergie reste exceptionnellement élevée pour tous les types d'occupation. Sur notre marché principal des primo-accédants, les aides publiques accordées à nos clients, un marché hypothécaire plus favorable et l'offre limitée de logements pour primo-accédants à des prix compétitifs sont à l'origine de la dynamique positive de notre activité."

Cours actuel de l'action : 143,60 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 0,4

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

