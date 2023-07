(Alliance News) - Cairn Homes PLC a déclaré mardi avoir généré un chiffre d'affaires d'environ 215 millions d'euros au cours de son premier semestre et a noté la politique de logement "très favorable" du gouvernement irlandais, ajoutant qu'il s'attendait à une nouvelle année de croissance.

Le constructeur de logements basé à Dublin a déclaré avoir généré un chiffre d'affaires total d'environ 215 millions d'euros au cours des six mois se terminant le 30 juin, en concluant 535 ventes de nouveaux logements pour tous les types d'occupation, y compris pour les acheteurs privés et publics. Ce chiffre est toutefois en baisse par rapport aux 240 millions d'euros de revenus et aux 547 nouveaux logements vendus au cours de la même période en 2022.

Cairn Homes a également conclu plus de 1 100 ventes de logements neufs, déclarant que la demande était "exceptionnellement forte". Sa réserve actuelle de ventes fermées et à terme a augmenté de 300 nouveaux logements pour atteindre 2 230 au 30 juin, avec une valeur de vente nette de plus de 800 millions d'euros. Les niveaux de prix de vente sont restés "relativement stables" malgré l'inflation des coûts de construction, qui, selon la société, devraient atteindre environ 10 000 euros par unité cette année.

"Cairn est heureux d'être en bonne voie pour augmenter de manière significative ses livraisons de logements jusqu'à 20 %, avec pour objectif de vendre entre 1 750 et 1 800 nouveaux logements cette année", a déclaré Michael Stanley, directeur général de Cairn. "Nous sommes fiers de livrer à nos clients un tel volume de logements neufs de haute qualité, énergétiquement efficaces et classés A."

La société a indiqué qu'elle avait l'intention d'annoncer un dividende intérimaire d'environ 3,1 centimes d'euro par action lors de la publication de ses résultats semestriels en septembre, contre 2,9 centimes d'euro l'année précédente.

Cairn Homes a également indiqué que son programme de rachat d'actions de 40 millions d'euros, annoncé au début du mois de mars, progressait bien. Jusqu'à présent, 21,2 millions d'actions ont été rachetées au prix moyen de 1,06 euro.

Les actions de Cairn Homes étaient en baisse de 0,3 % à 99,90 pence à Londres mardi.

Cairn Homes a déclaré que la politique actuelle du gouvernement irlandais en matière de logement était "très favorable", citant des programmes avantageux tels que "Housing for All", "First Home Scheme" et "Help to Buy". Il a également décrit un marché hypothécaire "dynamique" en Irlande, avec des approbations pour les primo-accédants en hausse de plus de 8 % au cours des cinq mois précédant le mois de mai de cette année.

Cairn Homes reste confiant dans sa capacité à réaliser une nouvelle croissance annuelle sur ses principaux indicateurs opérationnels et financiers, prévoyant un chiffre d'affaires supérieur à 650 millions d'euros avec entre 1 750 et 1 800 ventes de logements neufs. Toutes les ventes de logements neufs prévues et "près de 90 %" des clôtures attendues l'année prochaine disposent d'un permis de construire complet. La société a noté que, comme d'habitude, les fermetures d'unités, les bénéfices et la génération de liquidités ont été fortement orientés vers le second semestre de l'année.

La société a également déclaré qu'elle restait dans les temps pour livrer plus de 800 nouveaux logements "sociaux et abordables" avec une marge brute d'environ 21% pour la construction de logements et entre 105 et 110 millions d'euros de croissance du bénéfice d'exploitation.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.