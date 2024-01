(Alliance News) - Cairn Homes PLC a déclaré mardi qu'il s'attendait à une croissance du chiffre d'affaires pour 2023 grâce à de fortes ventes et qu'il s'attendait à ce que la dynamique se poursuive au cours de la nouvelle année.

Le constructeur de maisons basé à Dublin a déclaré que le chiffre d'affaires des ventes de maisons neuves pour 2023 a augmenté de 7,7 % pour atteindre 665,0 millions d'euros, contre 617,4 millions d'euros l'année précédente, citant 1 741 ventes de maisons neuves au cours de l'année.

Son carnet de commandes au 31 décembre s'élevait à 900 millions d'euros, avec 2 350 logements, comparé à un carnet de commandes à terme de 374 millions d'euros l'année dernière.

La société prévoit également une marge brute d'environ 22 %, inchangée par rapport à l'année dernière.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 10 % pour atteindre 113,4 millions d'euros en 20203, contre 103,0 millions d'euros il y a un an, avec une marge d'exploitation inchangée à 17 %.

Cairn a ajouté que l'inflation des coûts de construction a continué à se modérer tout au long de 2023, conformément à ses prévisions, pour atteindre moins de 10 000 euros par nouveau logement construit ou environ 4% des coûts de construction en dur, contre 20 000 euros et 8% respectivement en 2022.

En ce qui concerne l'avenir, Cairn a déclaré qu'il avait commencé 2024 avec une "très forte dynamique" et un pipeline de ventes à venir de 2 350 nouveaux logements. Il s'attend à une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices de 30 %.

Le directeur général Michael Stanley a déclaré : "Notre entreprise connaît une dynamique positive soutenue. Nous construisons un nombre record de nouveaux logements et nous avons enregistré nos meilleures performances opérationnelles et financières en 2023. Le réinvestissement continu dans notre plateforme de construction et un pipeline de ventes de 900 millions d'euros en ce début d'année nous permettent d'envisager une croissance supplémentaire de 30 % de nos activités en 2024."

Les actions de Cairn Homes étaient en hausse de 4,4 % à 119,80 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.