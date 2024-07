(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en hausse à la mi-journée mercredi, alors que l'optimisme prévalait avant la prédiction d'une victoire des travaillistes aux élections générales britanniques de jeudi.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a également maintenu les actions dans le vert en annonçant des nouvelles positives sur l'inflation, avant les vacances du Jour de l'Indépendance, qui débutent localement à 14 heures EDT aujourd'hui.

S'exprimant mardi, M. Powell a déclaré que la banque centrale américaine avait fait "pas mal de progrès" dans sa lutte contre l'inflation persistante. Les investisseurs espèrent que cela se traduira par une baisse des taux d'intérêt le plus tôt possible.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 44,47 points, soit 0,6 %, à 8 165,67. Le FTSE 250 a gagné 141,72 points, soit 0,7 %, à 20 336,19 points, et l'AIM All-Share a gagné 5,94 points, soit 0,8 %, à 770,31 points.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,6 % à 812,89, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,8 % à 17 713,79, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1 % à 16 941,63.

À Londres, l'attention reste concentrée sur les élections britanniques, les bureaux de vote devant ouvrir jeudi. Contrairement aux résultats du premier tour en France, qui ont été marqués par un glissement vers la droite, les sondages indiquent que les Britanniques se dirigent résolument vers la gauche.

Selon l'institut de sondage Survation, le parti travailliste britannique est "certain" à 99 % d'obtenir plus de sièges lors des élections générales de jeudi que lors de la victoire écrasante qu'il avait remportée sous la direction de Tony Blair en 1997.

Le parti d'opposition de centre-gauche, qui n'est plus au pouvoir depuis 2010, devrait obtenir 484 sièges sur un total de 650, ce qui constituerait une victoire sans précédent dans l'histoire moderne du Royaume-Uni

Par ailleurs, les conservateurs de droite au pouvoir et les libéraux-démocrates centristes sont dans une course serrée pour arriver loin derrière et former l'opposition officielle du pays, ajoute le rapport.

"Le maintien de la stabilité financière devrait être la priorité du nouveau gouvernement travailliste, et les marchés obligataires sont optimistes, les rendements des gilts étant nettement inférieurs à ce qu'ils étaient à la fin du mois de mai, et le sentiment étant motivé par la banque centrale plutôt que par les politiques des partis", a déclaré Susannah Streeter, de Hargreaves Lansdown.

Les résultats des élections législatives devraient également, espérons-le, apporter une certaine stabilité aux chefs d'entreprise. Selon les résultats de l'enquête menée par S&P Global mercredi, le secteur des services britannique a poursuivi sa croissance en juin, mais a atteint son niveau le plus bas depuis sept mois.

L'indice PMI des activités de services corrigé des variations saisonnières est resté en territoire expansionniste en juin, affichant 52,1 contre 52,9 en mai. S&P explique que la reprise de juin a été freinée par les niveaux de production de certaines entreprises, qui ont été limités par l'hésitation des clients et les retards dans l'approbation de nouveaux projets en raison des élections générales à venir.

L'indice composite de la production est resté en zone d'expansion à la fin du deuxième trimestre, bien que le rythme de croissance de l'activité commerciale ait ralenti pour le deuxième mois consécutif pour atteindre son niveau le plus faible en 2024 jusqu'à présent, a déclaré S&P.

Il s'est établi à 52,3, contre 53,0 en mai, ce qui signifie que l'indice a atteint son niveau le plus bas depuis six mois.

Lundi, l'indice PMI manufacturier britannique corrigé des variations saisonnières s'est établi à 50,9 en juin, en légère baisse par rapport au sommet de 22 mois atteint en mai (51,2) et en deçà de l'estimation rapide précédente (51,4).

Dans les actions européennes mercredi, le CAC 40 à Paris était en hausse de 1,5%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 1,0%.

Selon une poignée de nouvelles données mercredi, l'expansion économique dans la zone euro s'est ralentie en juin, bien qu'elle soit restée en territoire de croissance. Le secteur des services en France a subi sa plus forte baisse depuis janvier, tandis que celui de l'Allemagne a perdu de son élan.

L'indice composite HCOB des directeurs d'achat de la zone euro s'est établi à 50,9 en juin, contre 52,2 en mai. Cette baisse s'explique en partie par le ralentissement de la demande, les nouvelles commandes ayant diminué pour la première fois depuis février.

L'indice PMI de l'activité des services a également atteint son plus bas niveau depuis trois mois, dépassant l'estimation rapide de 52,6 mais passant de 53,2 à 52,8. En France, l'indice PMI des services HCOB a chuté à 49,3 en juin, contre 49,6 en mai, dans le cadre d'une contraction "une fois de plus marginale", montrant une baisse de la production pour le deuxième mois consécutif.

En Allemagne, une impression inflationniste a montré une croissance "solide" de l'activité commerciale en juin, bien que celle-ci se soit également ralentie par rapport au mois précédent.

L'indice PMI composite de la production s'est contracté à 50,4, son plus bas niveau depuis trois mois, contre 52,4 le mois précédent. L'indice PMI de l'activité des services s'est contracté à 53,1, également à son plus bas niveau depuis trois mois, contre 54,2 en mai, son plus haut niveau depuis un an, marquant la première baisse de l'indice depuis janvier.

La livre a atteint 1,2704 USD à la mi-journée mercredi à Londres, contre 1,2678 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. L'euro s'est établi à 1,0762 dollar, contre 1,0735 dollar. Face au yen, le dollar s'échangeait à 161,91 yens, en hausse par rapport à 161,54 yens.

A Londres, Keyword Studios a gagné 2,8%.

L'entreprise a vu ses actions augmenter après avoir accepté une offre de rachat de 2,1 milliards de livres sterling de la part de la société de capital-investissement EQT Group. La proposition en numéraire évalue le fournisseur de services techniques et créatifs pour la production de jeux vidéo, basé à Dublin, à 2 450 pence par action.

L'offre valorise Keywords à 2,1 milliards de livres sterling sur une base entièrement diluée et implique une valeur d'entreprise de 2,2 milliards de livres sterling.

Le prix d'acquisition est inférieur à l'offre précédente de 2 550 pence par action faite par EQT en mai. Keywords a ensuite indiqué en juin que certains de ses projets avaient été retardés ou annulés.

Cairn Homes a gagné 7,7 %.

Le constructeur de maisons basé à Dublin a annoncé un programme de rachat d'actions de 45 millions d'euros, ce qui représente 40 millions d'euros pour un nouveau programme et les 5 millions d'euros restants du programme 2023. Le nouveau programme a débuté mercredi et pourrait durer jusqu'à la fin du mois de juin 2025.

Cairn Homes a également informé ses actionnaires de son intention de déclarer un dividende plus élevé, dans le cadre d'une mise à jour optimiste sur les ventes de printemps.

Cairn Homes a déclaré que 894 unités fermées ont généré des revenus d'environ 365 millions d'euros au premier semestre 2024, en hausse de 66% par rapport à l'année précédente. Elle a l'intention d'annoncer un dividende intérimaire de 3,8 centimes d'euro, en hausse de 23 % par rapport aux 3,1 centimes d'euro de l'année précédente.

Les actions à New York ont été revues à la hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice Nasdaq Composite ont tous deux progressé de 0,1 %, tandis que l'indice S&P 500 était à peu près dans le vert.

Les actions ont bénéficié d'une hausse à la clôture de mardi, après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale américaine avait fait "pas mal de progrès" dans sa lutte contre l'inflation.

"Nous avons fait beaucoup de progrès pour ramener l'inflation à notre objectif, alors que le marché du travail est resté fort et que la croissance s'est poursuivie", a déclaré M. Powell lors d'un événement à Sintra, au Portugal, qui a été retransmis en ligne.

Il a ajouté qu'il était possible que la Fed atteigne son objectif de 2 % "peut-être à la fin de l'année prochaine" ou en 2026. "L'essentiel est que nous fassions de réels progrès", a-t-il déclaré.

Le baril de Brent était coté à 86,37 USD à midi à Londres lundi, en baisse par rapport aux 86,99 USD de la fin de journée de mardi. En moyenne, cependant, "les prix du pétrole repartent à la hausse, suite à la baisse des stocks de brut aux États-Unis" la semaine dernière, a déclaré M. Streeter de Hargreaves.

Comme l'explique M. Streeter : "La demande de carburant pour les déplacements pendant les fêtes de fin d'année aux États-Unis devrait être élevée. Mais les négociants sont également attentifs aux contraintes potentielles de l'offre. L'escalade géopolitique au Moyen-Orient reste une menace, compte tenu de la violence actuelle à Gaza. La saison des ouragans s'annonce particulièrement violente cette année, compte tenu de la dévastation des Caraïbes cette semaine, et si des tempêtes violentes frappent la côte du Golfe, la capacité de raffinage pourrait être considérablement perturbée".

L'or était coté à 2 348,40 USD l'once, contre 2 327,03 USD.

Le calendrier économique de mercredi prévoit encore une série de données en provenance des Etats-Unis, y compris les demandes initiales d'allocations chômage, l'indice PMI composite et la balance commerciale.

Par Holly Beveridge, journaliste senior d'Alliance News

