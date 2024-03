Cairo Communication SpA est une société basée en Italie, engagée dans le secteur des médias et de la publicité. La société structure ses activités en trois secteurs principaux : Édition, Publicité et Trovatore. Par le biais du secteur Edition, elle opère en tant qu'éditeur de magazines et de livres. Le portefeuille de périodiques de la Société comprend des titres tels que Settimanale Di Piu, Di Piu Tv, Airone, Bell'Italia et For Men Magazine, entre autres. Par le biais du secteur Publicité, elle est active dans le courtage publicitaire multimédia, y compris la vente de temps et d'espaces publicitaires à la télévision, dans les médias imprimés et dans les stades. Par le biais du secteur Trovatore, la société est impliquée dans l'exploitation du moteur de recherche Internet. Au 31 décembre 2011, la Société possédait un certain nombre de filiales, dont Cairo Editore SpA, Cairo Pubblicita SpA, Cairo Publishing Srl et Il Trovatore Srl, entre autres. Le 30 avril 2013, elle a acquis La7 Srl auprès de Telecom Italia Media SpA.

