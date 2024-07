AGIR CHAQUE JOUR POUR LA TOURAINE ET LE POITOU

Arrêté du 30 juin 2024 (Communiqué diffusé le 26 juillet 2024)

UN ACCOMPAGNEMENT DYNAMIQUE DE TOUS LES MARCHES ET DES CLIENTS ENCORE PLUS SATISFAITS

Sur les six premiers mois de l’année, près de 11 600 nouveaux clients ont rejoint les plus de 535 000 clients qui font déjà confiance au Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, une progression de près de 9% par rapport au premier semestre 2023. La relation client s’intensifie sur l’ensemble des marchés avec plus de 340 000 contacts et 129 000 rendez-vous sur la période, faisant progresser la satisfaction client comme en atteste la forte évolution de l’Indice de Recommandation Clients.

La Caisse régionale maintient sa dynamique d’accompagnement des projets de tous ses clients ainsi que des transitions sociétales sur le territoire. Sur le premier semestre, ce sont plus de 670 m€ de crédits décaissés pour un encours global de plus de 12,5 mds€. L’immobilier représente près de 290 m€ pour un encours de 7,8 mds€ au bénéfice de tous et notamment des primo-accédants, en progression de +0,4% sur un an glissant dans un contexte de ralentissement du marché.

L’activité des professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités publiques a également été soutenue avec près de 300 m€ de réalisations pour un encours global de 4,1 mds€. Face aux aléas climatiques, la Caisse régionale, banque de toutes les agricultures, agit chaque jour pour accompagner tous les projets et soutenir les filières agricoles.

(en m€) Juin 2023 Juin 2024 Année. Encours de crédits (réintégration de 61 M€ de crédits titrisés) 12 549 12 538 -0,1% Encours de collecte globale

(bilan, assurance vie et titres)

Encours de collecte bilan (dépôts, épargne) 16 769







11 282 17 450







11 862 +4,0%







+5,1%

Le financement en circuit court de l’économie du territoire est assuré par la hausse notable de la collecte bilan (+5,1% sur un an) pour un encours qui s’élève à 11,9 mds€. La collecte globale, qui inclut l’assurance vie et les titres, s’élève désormais à 17,5 mds€ (+4,0% sur un an).

La Caisse régionale est aussi fortement mobilisée dans la protection de ses clients, avec un portefeuille d’assurance et prévoyance de près de 346 000 contrats, en progression de +2,6% sur un an.

Enfin, l’adhésion au modèle mutualiste continue de se renforcer avec un taux de clients sociétaires qui a dépassé les 70%, soit plus de 317 300 sociétaires.

DES RESULTATS ET UNE STRUCTURE FINANCIERE SOLIDES AU SERVICE DE L’ECONOMIE LOCALE

Comptes individuels en normes françaises (en m€) Juin 2023 Juin 2024 Année. Produit Net Bancaire 157,5 164,0 +4,1% Charges Générales d’Exploitation -96,1 -97,4 +1,3% Résultat Brut d’Exploitation 61,4 66,6 +8,5% Coût du risque -3,1 -4,8 +58,5% Résultat Net Social 54,5 56,4 +3,5% Comptes consolidés en normes IFRS (en m€) Juin 2023 Juin 2024 Année. Résultat net consolidé part du Groupe 66,4 66,1 -0,5% Capitaux propres 2 526 2 739 +8,4% Nom total 16 657 16 938 +1,7%

Le Produit Net Bancaire s’établit à 164 m€, en hausse de 4,1%, porté par une forte progression des revenus du portefeuille titres notamment l’accroissement des dividendes versés par Crédit Agricole SA, ainsi que des commissions liées au développement des offres et services, reflet de l’intensification de la relation avec nos clients. La marge d’intermédiation se stabilise, après avoir connu un recul en 2023 en raison de la remontée forte et rapide des taux d’intérêts.

Les charges générales d’exploitation demeurent maîtrisées (97,4 m€, +1,3% par rapport à 2023), tout en contribuant à la sauvegarde du pourvoir d’achat des salariés, ainsi que l’investissement dans le digital et le programme de rénovation de l’ensemble du réseau d’agences qui sera achevé d’ici fin 2025.

Le coût du risque net s’établit à 4,8 m€, avec une bonne tenue du taux de défaut. Le ratio de couverture des crédits par les provisions reste stable.

Le résultat net social, à 56,4 m€, est en hausse de 3,5%. Le résultat consolidé (en normes IFRS) est de 66,1 m€, quasi-stable par rapport au premier semestre 2023.

Le ratio de solvabilité à 26,8% soit plus de deux fois le niveau d’exigence réglementaire, est gage de solidité financière et de capacité à accompagner les projets du territoire. Le ratio de liquidité (LCR) s'élève à 111% (moyenne des niveaux fin de mois sur le premier semestre) pour un seuil réglementaire à 100%.

PERSPECTIVES 2024

Dans un contexte incertain, la Caisse régionale dispose de fondamentaux solides pour poursuivre son soutien actif à l’économie locale, et l’accompagnement des projets de tous ses clients particuliers, agriculteurs, professionnels, associations, entreprises et collectivités publiques. Elle poursuivra la mise en œuvre rigoureuse de son projet d’Entreprise « Ensemble 2025 » avec un fort engagement pour les transitions sociétales de long terme, en s’appuyant sur une présence territoriale importante et plus de 1 500 salariés et 750 administrateurs.

La Caisse régionale réaffirme également son engagement d’utilité au territoire, en lien avec le projet sociétal du groupe, notamment avec la création d’un lieu de l’innovation « Village by CA » qui devrait ouvrir d’ici la fin de l’année, le renforcement de la revitalisation des territoires avec la création à venir d’un « tiers-lieux » et le développement des actions sur la Santé et le Bien Vieillir.

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 25 juillet 2024. Examen limité des comptes consolidés intermédiaires résumés en cours par les commissaires aux comptes.

Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site www.ca-tourainepoitou.fr dans l’espace « Informations réglementées ».

Chargé des relations investisseurs : Maamar Mestoura - 02 47 39 84 84.

CCI Crédit Agricole Touraine-Poitou : NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C –– ISIN FR0000045304

