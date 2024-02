UNE BANQUE SOLIDE MOBILISEE POUR TOUS SES CLIENTS ET LE TERRITOIRE

Arrêté du 31 décembre 2023 (Communiqué diffusé le 1er février 2024)

LA CAISSE REGIONALE CONTINUE A ASSURER UN ROLE MOTEUR DANS L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ECONOMIE LOCALE ET RENFORCE SON ENGAGEMENT POUR LES TRANSITIONS SOCIETALES EN INDRE ET LOIRE ET EN VIENNE

En 2023, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a renforcé son engagement dans les transitions énergétiques, et intensifié son rôle de conseil auprès de ses clients, notamment avec le lancement de « J’écorénove », une plateforme gratuite qui propose un parcours 100% digital et 100% humain pour accompagner les ménages dans la rénovation énergétique de leur logement. La Caisse régionale a également créé une filiale dédiée aux investissements en capital sur le territoire, SAS CATP Transition Energétique, et a proposé tout au long de l’année des offres « mobilité verte » pour accompagner les particuliers, professionnels et les agriculteurs.

(en m€) Dec. 2022 Dec. 2023 Évol. Encours de crédits (réintégration de 39 M€ de crédits titrisés) 12 414 12 586 +1,4% Encours de collecte globale

(Bilan, assurance vie et titres)

Encours de collecte bilan (dépôts, épargne) 16 779







11 428 17 212







11 703 +2,6%







+2,4%

Dans un contexte économique ralenti, la Caisse régionale a maintenu sa dynamique d’accompagnement du territoire avec près de 1,8 md€ de crédits décaissés. L’encours total de crédits atteint ainsi en fin d’année 12,6 mds€ avec une croissance de 1,4% sur un an glissant. Sur l’habitat, elle renforce sa position de leader avec une part de marché en croissance à plus de 36%, et plus de 900 m€ de prêts décaissés pour un encours total qui atteint 7,8 mds€. Les crédits à la consommation, avec 192 m€ de décaissements, atteignent près de 620 m€ d’encours. Le financement des agriculteurs, professionnels, entreprises et collectivités publiques a également été dynamique, avec plus de 660 m€ de réalisations de crédits.

Au-delà des financements, c’est une offre globale qui est proposée, et qui vise à satisfaire la totalité des besoins clients avec notamment les offres dédiées pour les primo-accédants, les jeunes et les étudiants.

Le financement en circuit court des projets de chaque client et de l’économie locale est assuré par la collecte bilan qui s’élève à 11,7 mds€. La collecte totale est de 17,2 mds€ en incluant l’assurance vie et les titres. La Caisse régionale a ainsi proposé des offres nouvelles tout au long de 2023 répondant aux attentes de ses clients comme le livret smart ou encore des solutions obligataires éligibles comme unité de compte de contrats d’assurance vie, permettant aux clients de s’engager en faveur de la transition énergétique et du développement durable.

Au total, 21 200 nouveaux clients ont rejoint les plus de 534 500 qui font déjà confiance au Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, avec une adhésion au modèle mutualiste renforcée (près de 70% de clients sociétaires).

DES RESULTATS ET UNE STRUCTURE FINANCIERE SOLIDES DANS UN ENVIRONNEMENT MOINS PORTEUR

Comptes individuels en normes françaises (en m€) Dec. 2022 Dec. 2023 Évol. Produit Net Bancaire 299,4 282,6 -5,6% Charges Générales d’Exploitation -193,6 -196,6 +1,6% Résultat Brut d’Exploitation 105,8 86,0 -18,7% Coût du risque -20,0 -12,6 -37,2% Résultat Net Social 68,9 66,8 -3,0% Comptes consolidés en normes IFRS (en m€) Dec. 2022 Dec. 2023 Évol. Résultat net consolidé part du Groupe 93,6 111,8 +19,5% Capitaux propres 2 463 2 651 +7,6% Total bilan 16 836 16 864 +0,2%

Le Produit Net Bancaire s’établit à 282,6 m€ avec un recul de -5,6% en raison de la baisse de la marge nette d’intérêt suite à la remontée rapide des taux d’intérêts, amortie en partie par la bonne tenue des commissions liée au développement des offres et services ainsi que par les revenus du portefeuille de titres.

Les charges générales d’exploitation demeurent maîtrisées (196,6 m€, +1,6% sur un an) tout en contribuant à la sauvegarde du pouvoir d’achat des salariés et tout en poursuivant la politique de recrutement visant à renforcer les lignes commerciales, ainsi que l’investissement dans le digital et la rénovation de la totalité du réseau d’agences d’ici fin 2025.

Le coût du risque net s’établit à 12,6 m€, avec une baisse de 7,4 m€ par rapport à 2022, année qui a connu le renforcement de provisions d’anticipation eu égard au contexte macro-économique.

Le résultat net social s’établit à 66,8 m€, en recul de 3,0%. Le résultat consolidé (en normes IFRS) est de 111,8 m€, en augmentation de 19,5%, impacté par la revalorisation du portefeuille de participation des filiales.

Le ratio de solvabilité à 26,8% (exigence réglementaire de 11%), est gage de solidité financière et de capacité à accompagner les projets du territoire. Le ratio de liquidité (LCR) s'élève à 110% à fin décembre 2023 (seuil réglementaire à 100%).

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale un dividende de 3,19€ par Certificat Coopératif d’Investissement (CCI), soit un rendement de 4,4% rapporté au cours de 71,80€ du 29 décembre 2023.

PERSPECTIVES 2024

Dans un contexte incertain, la Caisse régionale dispose de fondamentaux solides pour poursuivre son soutien actif à l’économie locale, et l’accompagnement des projets de tous ses clients particuliers, agriculteurs, professionnels, associations, entreprises et collectivités publiques. Elle poursuivra la mise en œuvre rigoureuse de son projet d’Entreprise « Ensemble 2025 » avec un fort engagement pour les transitions sociétales de long terme, en s’appuyant sur une présence territoriale importante et plus de 1 500 salariés et 750 administrateurs.

Pour les informations financières à venir, nous informons tous les lecteurs que notre Caisse régionale fait le choix d’une communication désormais semestrielle. Ainsi, la prochaine publication sera effectuée le 26 juillet 2024 sur la situation intermédiaire du 30 juin 2024.

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 26 janvier 2024. Comptes annuels et consolidés en cours de certification par les Commissaires aux Comptes.

Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site www.ca-tourainepoitou.fr dans l’espace « Informations réglementées ».

Chargé des relations investisseurs : Maamar Mestoura - 02 47 39 84 84.

CCI Crédit Agricole Touraine-Poitou : NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C –– ISIN FR0000045304

Pièce jointe