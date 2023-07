Banque régionale membre du groupe Crédit Agricole, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (société coopérative à capital variable) fait partie des 13 caisses émettrices de Certificats Coopératifs d'Investissement (CCI) cotés sur Euronext Paris. A fin 2022, la banque gère 16,8 MdsEUR d'encours de collecte et 12,4 MdsEUR d'encours de crédits. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou dispose d'un réseau de 64 caisses locales et de 142 agences.

Secteur Services financiers aux entreprises