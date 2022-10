Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : avis financier du 3ième trimestre 2022

AGIR CHAQUE JOUR POUR LA TOURAINE ET LE POITOU

Arrêté du 30 septembre 2022 (Communiqué diffusé le 31 octobre 2022)

DES CLIENTS SATISFAITS ET UN ACCOMPAGNEMENT DYNAMIQUE DE TOUS LES MARCHES FONT PROGRESSER LES ENCOURS DE PLUS DE 4% POUR LES CREDITS ET PLUS DE 6% POUR LA COLLECTE BILAN

Sur les neuf premiers mois de l’année, 16 500 nouveaux clients ont rejoint les plus de 533 000 particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques qui font déjà confiance au Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou.

L’indice de Recommandation qui mesure la satisfaction progresse sur l’ensemble des clientèles, grâce notamment à plus de 530 000 contacts et 175 000 rendez-vous liés à un réseau dense de 142 agences et plus de 1 500 salariés mobilisés. Il est aussi porté par l’amélioration des parcours commerciaux et également illustré par les avis exprimés sur les réseaux sociaux (avec une note de 4,8 sur 5 en septembre 2022).

L’adhésion des clients est aussi illustrée par le taux de clients sociétaires qui poursuit sa progression avec plus de 68% à 307 000 sociétaires à fin septembre.

Les projets des clients sont accompagnés avec 1,8 md€ de nouveaux prêts décaissés. En immobilier, plus de 950 m€ de nouveaux crédits portent l’encours à 7,5 md€ et la part de marché à 36%. Par ailleurs, Square Habitat, l’agence immobilière du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, poursuit sa dynamique de développement malgré un marché de la transaction en contraction, avec un chiffre d’affaires de plus de 12 m€ à fin septembre et une progression de l’activité d’administration des biens de 5,5%.

Les crédits à la consommation, avec 170 m€ de décaissements, atteignent 600 m€ d’encours et 37,9 % de part de marché, grâce notamment à la diffusion de la pré-attribution et aux accords noués avec de nombreux acteurs locaux.

(en m€) Sept. 2021 Sept. 2022 Évol. Encours de crédits (réintégration de 223 M€ de crédits titrisés et auto-souscrits) 11 814 12 306 + 4,2 % Encours de collecte globale

(Bilan, assurance vie et titres)

Encours de collecte bilan (dépôts, épargne) 16 438







11 002 17 100







11 762 + 4,0%







+ 6,8%

L’activité des professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités publiques a été également fortement soutenue par plus de 635 m€ de réalisations (+18% par rapport à 2021).

Le financement des projets de chaque client et de l’économie du territoire est réalisé en circuit court. Ainsi la collecte de bilan progresse de près de 7,0% à 11,8 md€. Le troisième trimestre est marqué par le lancement du Livret Engagé Sociétaire, qui permettra aux clients sociétaires de soutenir le financement sur le territoire de la Transition Écologique, Agricole et Agroalimentaire ainsi que la cohésion et l’inclusion sociale.

DES RESULTATS SOLIDES QUI RENFORCENT LA CAPACITE D’ACTION DANS UN ENVIRONNEMENT INCERTAIN

Dans la continuité des résultats semestriels, le Produit Net Bancaire progresse de +7,7% à 234 m€ en bénéficiant de plusieurs produits exceptionnels pour un montant proche de 25m€ (accroissement des dividendes versés par Crédit Agricole SA, reprise de provision sur l’épargne logement suite à la hausse des taux, effet favorable de l’ajustement du modèle de couverture de taux). Alors que la marge d’intermédiation reste pénalisée par la hausse rapide des taux, les commissions liées au développement des offres et services poursuivent leur croissance et les revenus du portefeuille titres résistent grâce notamment à l’indexation sur l’inflation d’une partie du portefeuille obligataire constitué dans le cadre de la gestion des ratios de liquidité.

Comptes individuels en normes françaises (en m€) Sept. 2021 Sept. 2022 Évol. Produit Net Bancaire 217,6 234,2 +7,7% Charges Générales d’Exploitation -133,9 -139,5 +4,2% Résultat Brut d’Exploitation 83,7 94,8 +13,2% Résultat Net Social 56,6 62,3 +10,0% Comptes consolidés en normes IFRS (en m€) Sept. 2021 Sept. 2022 Évol. Résultat net consolidé part du Groupe 63,5 81,2 +27,8% Capitaux propres 2 374 2 571 +8,3% Total bilan 16 107 16 927 +5,1%

Les charges générales d’exploitation de 139,5 m€ (+4,2% sur un an) demeurent maitrisées tout en contribuant à la sauvegarde du pouvoir d’achat des salariés par les mesures salariales complémentaires et tout en poursuivant les recrutements et la formation (avec 124 nouveaux embauchés en 2022 afin de renforcer les lignes commerciales et créer des viviers), ainsi que l’investissement dans le réseau d’agences et le digital.

Le coût du risque net est de 21,6 m€ avec un renforcement des provisions d’anticipation eu égard au contexte macro-économique alors que le risque causé reste très faible.

Le résultat net social progresse de 10,0% à 62,3 m€. L’évolution du résultat net consolidé est renforcé à 27,8% par la progression de la filiale de capital investissement CATP Expansion et par l’augmentation de valeur des swaps de couverture.

Le ratio de solvabilité à 26,7% (exigence réglementaire de 10,5%), est gage de solidité financière et de capacité à accompagner les projets du territoire.

« ENSEMBLE 2025 » POUR AGIR CHAQUE JOUR POUR LA TOURAINE ET LE POITOU

Le nouveau projet d’Entreprise « Ensemble 2025 », fruit d’une démarche collective, se met en œuvre pour accompagner toutes les transitions, énergétiques et sociétales, et toutes les clientèles. Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou continuera de s’appuyer sur des approches innovantes de long terme reposant sur des salariés compétents et engagés. Il continuera ainsi à agir pour le territoire et à renforcer la cohésion sociale, notamment avec le soutien des associations et partenaires qui dépassera les 1,6 m€ sur l’exercice, intégrant cette année une solidarité internationale à destination des Ukrainiens et un accompagnement des étudiants avec la création de la Bourse d’Etudes du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou.

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 28 octobre 2022.

