Modalités de mise à disposition du descriptif du programme de rachat de CCI

CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU

Société coopérative à capital et personnel variables agréée en tant qu’établissement de crédit, régie notamment par les articles L512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier

Siège social : 18, rue Salvador Allende - 86008 POITIERS

Siret 399 780 097 00016 - APE 6419 Z

Caisse cotée sur l’Euronext Paris (compartiment C)



Information sur la publication du descriptif du programme de rachat des CCI

Publié le 25 mars 2022

La Caisse régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou annonce que le descriptif du programme de rachat des CCI est présent dans le rapport financier 2021.

Il a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 25 mars 2022.

Ce document est disponible sur le site du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou à l'adresse suivante : https://www.credit-agricole.fr/ca-tourainepoitou/particulier/informations/informations-reglementees.html#RapportFinancierAnnuel

Des exemplaires sont également disponibles au siège de la société :

18, rue Salvador Allende - 86008 POITIERS.

Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier 2021 :

Le rapport de la déclaration de Performance Extra-Financière

Le rapport sur le Gouvernement d’entreprise,

Le rapport de gestion,

Les comptes consolidés,

Les comptes individuels,

L’attestation du responsable de l’information financière

Informations : www.ca-tourainepoitou.fr

Responsable Communication Financière : Maamar Mestoura (maamar.mestoura@ca-tourainepoitou.fr)

Pièce jointe