Achat immobilier Ile-de-France : qui sont les acheteurs en 2021 ?

Qui sont les emprunteurs franciliens au premier semestre 2021 ? Où les acheteurs immobiliers d'Ile-de-France ont-ils orienté leur choix de vie post crise sanitaire ? Eléments de réponses avec une enquête spéciale de Crédit Agricole Ile-de-France.

Basée sur 7 300 prêts immobiliers accordés au premier semestre 2021 par le Crédit Agricole d'Ile-de-France, un 6ème panorama de l'achat immobilier francilien montre le profil des nouveaux emprunteurs dans la région capitale. Quel budget allouent-ils à leurs projets immobiliers ? Quelles sont les communes les plus prisées ? Quelle est la durée moyenne pour un prêt immobilier ? Voici donc une étude dédiée à l'achat immobilier en Ile-de-France, qui montre, suite à une crise sanitaire inédite, un marché immobilier francilien en pleine mutation.

Les primo-accédants plébiscitent l'achat immobilier en Essonne

L'achat immobilier à Paris fait moins rêver et de plus en plus, les acquéreurs s'éloignent de la capitale. C'est ainsi que même si les Hauts-de Seine restent attractives, c'est les achats immobiliers en Essonne qui deviennent les plus nombreux auprès des primo-accédants. Ceux qui deviennent propriétaires pour la première fois ne sont plus que 12 % à opter pour Paris, chiffre qui continuent de baisser depuis plusieurs semestres.

Agés en moyenne de 34 ans, ils ont emprunté en moyenne 280 913 €, soit - 4,5 % comparé au premier semestre 2020, sur une durée de 268 mois. Côté montant moyen du projet immobilier, cela augmente de 1,9 % à 362 682 €. A noter que les primo-accédants franciliens deviennent désormais minoritaires.

Hora sur l'immobilier de grande couronne pour les secundo-accédants

Pour les secundo-accédants, là aussi, la grande couronne séduit davantage. Territoire où l'on trouve davantage de maisons, qui représentent désormais 59 % des acquisitions, chiffre qui progresse toujours. Ces secundo-accédants franciliens recherchent majoritairement des communes où il fait bon vivre, tout en restant connectés à Paris et sa proche banlieue. Les principaux critères d'attractions sont la présence de moyens de transport, les espaces verts, la qualité des établissements scolaires et le niveau de sécurité locale.

Pour cela, ils sont prêts à emprunter davantage : âgés en moyenne de 42 ans, ils empruntent en moyenne 546 112€ : + 4,9 %, sur 209 mois. L'accélération du montant moyen du projet constatée sur les derniers semestres reste toujours aussi forte avec une hausse de 7,8 % soit un achat immobilier moyen à 714 849 €.

Immobilier Ile-de-France : où achètent les franciliens ?

Parmi les évolutions récentes de la demande en matière d'immobilier en Ile-de-France, on peut citer que Rueil-Malmaison qui devient la localité la plus prisée des Hauts-de-France, devant Boulogne-Billancourt et Colombes. Le département des Hauts-de-Seine qui compte d'ailleurs toujours 4 des 10 communes les plus prisées d'Ile-de-France. Les Yvelines, notamment avec Versailles, 10ème commune la plus plébiscitée, et l'Essonne réunissent chacun 17 % des projets immobiliers des franciliens.

Podium pour l'achat immobilier à Saint-Maur-des-Fossés

Même si l'achat immobilier à Paris ne semble plus faire rêver les primo-accédants, deux arrondissements parisiens restent les plus prisés de toute l'Ile-de-France : le 15e arrondissement et 18e arrondissement, qui se positionnent devant Saint-Maur-des-Fossés dans le Val de Marne, troisième commune la plus dynamique en matière d'achat immobilier en Ile-de-France.