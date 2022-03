Achat immobilier : voici les communes d'Ile-de-France les plus prisées en 2021

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France publie la 7ème édition de son panorama de l'immobilier francilien et propose un classement des communes les plus prisées par les acquéreurs.

Alors que les prix ont progressé 3 fois moins vite en Ile-de-France que dans les autres régions en 2021 selon les notaires, le Crédit Agricole Ile-de-France publie la 7ème édition de son panorama sur l'immobilier francilien. Une étude* qui nous éclaire sur les zones prisées par les acquéreurs franciliens en 2021 ainsi que sur leur budget d'achat et le montant de leur emprunt.

Top 20 des zones plébiscitées

La banque propose un classement des zones les plus recherchées dans la région. Si on peut retrouver plusieurs arrondissements parisiens (considérés chacun à part au même niveau que des "communes"), le 16e en tête, plusieurs villes de petites ou de grandes couronnes se hissent dans le classement. On trouve ainsi Massy dans le 91 et Sartrouville dans le 78 en 18ème et 19ème position qui se classent avant Paris 13e.

On retrouve également plusieurs communes des Hauts-de-Seine (92), Rueil-Malmaison dans le top 5 ou encore Boulogne-Billancourt, Asnières et Colombes dans le top 10. Dans ce département, la banque régionale observe d'ailleurs une augmentation de 10% du montant moyen du prêt et de 12,4% pour le montant moyen du projet en un an. Ce qui peut s'expliquer en partie par la hausse des prix en 2021 de près de 2% en moyenne dans le département sur un an selon MeilleursAgents, avec une moyenne située autour de 7.200/7.500 euros du mètre carré.

Paris reste très prisée puisque 4 arrondissements se hissent dans le top 5 (le 16e, le 15e, le 18e et le 20e). Des arrondissements avec des prix moyens qui varient, mais tout de même deux arrondissements sous la barre de 10.000 euros du mètre carré en moyenne, le 18e et le 20e.

Les Yvelines ne sont pas en reste et représentent 17% des projets accompagnés par le Crédit Agricole d'Ile-de-France. Versaille est la commune la plus recherchée du département, suivie par Sartrouville et Poissy.

» Crédit immobilier : simuler le rachat de vos emprunts

Des budgets qui varient fortement

Selon le CA d'Ile-de-France, le budget total varie en fonction du type de projet. Pour un premier achat, il faut compter en moyenne 364.500 euros en Ile-de-France et un prêt moyen de 281.500 euros... donc un apport plutôt élevé. Et si à Paris, il faut compter en moyenne 974.500 euros pour acheter, il faut débourser en moyenne 223.000 euros en Seine-et-Marne (77) ou encore 387.500 euros en Essonne (91). Dans le détail, la banque constate que l'Essonne est le département le plus prisé pour un premier achat. Dans ce département, Massy arrive en tête suivie par Evry-Courcouronnes et Savigny-sur-Orge.

Et comme Empruntis et SeLoger dans l'Observatoire du premier achat, la banque régionale constate un recul de la proportion des primo-accédants. "Ils sont de moins en moins nombreux et deviennent minoritaires. Ils représentent désormais 47% des emprunteurs et achètent principalement dans l'ancien (87%). Seulement 14% d'entre eux font le pari d'investir dans Paris intra-muros, chiffre qui continue de baisser depuis plusieurs années", peut-on lire dans le panorama. Paris étant de plus en plus inaccessible avec ses 10.000 euros du mètre carré.

Concernant les opérations d'achat revente, les crédits sont plus élevés, avec une enveloppe moyenne de 547.500 euros en hausse de 4,3%. Et le montant total de l'opération bondit de 8% pour atteindre 728.000 euros. Ces profils ont privilégié les maison (59% des achats et en constante progression). "Ils recherchent majoritairement des communes où il fait bon vivre (présence d'espaces verts et d'infrastructures culturelles, niveau de sécurité locale, etc.) et bénéficiant d'un réseau de transports en commun dense directement connecté à Paris et sa proche banlieue", note l'étude.

*Données : étude réalisée par Crédit Agricole Ile-de-France pour le site Où-acheter-idf.fr sur un échantillon de 13.000 prêts immobiliers en 2021.