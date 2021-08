Banque, assureur, courtier : que faire en cas de demande abusive ?

Avis d'imposition, livret de famille, actes notariés…La liste des pièces à fournir à chaque opération de placement ou de crédit s'allonge. Vos courriers le prouvent : vous êtes nombreux à être excédés par cette inquisition fiscale et patrimoniale. Ce qui est légal, ce qui ne l'est pas. Vos droits mais aussi vos obligations.

«En application de la réglementation, j'ai l'obligation de recueillir des justificatifs probants concernant certaines opérations bancaires ayant transité sur votre compte courant…»

Après deux virements rapprochés de 7.000 euros et 1.500 euros sur un livret d'épargne dans une banque où elle ne détient que ce produit, Gisèle, cadre à Paris, découvre ce mail parmi ses courriers indésirables.

Espérant s'éviter cette corvée, elle répond en certifiant sur l'honneur qu'il s'agit d'épargne accumulée sur son compte courant après le versement de son treizième mois et le remboursement d'un FCPI (Fonds commun de placement dans l'innovation).

La banque n'en demanda pas plus. Mais il est des demandes plus comminatoires, assorties parfois de menaces de fermeture de compte. À ne pas prendre à la légère. Même si vous savez n'avoir rien à vous reprocher.

Devoir de conseil…

«Un rendez-vous peut durer une heure de plus que prévu à cause des vérifications et des mises à jour requises dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme», prévient Tommy Pierre Pollet, responsable de l'offre financière de Selexium. Avec la fâcheuse impression d'un mélange des genres entre les objectifs commerciaux et policiers quand l'entretien se conclut par une demande de justificatifs de revenus, relevés d'opérations, actes notariés…

Le code monétaire et financier impose à vos banques, assureurs, conseillers indépendants, notaires, bureaux de change, courtiers de vérifier votre identité, de s'enquérir de vos objectifs patrimoniaux et de les mettre à jour, mais aussi de rechercher les fraudes au sens large.

Autrement dit de vérifier que vous déclarez bien vos revenus, que votre train de vie est cohérent avec vos ressources, que vous n'occultez pas des donations, que vous ne maquillez pas des transferts entre patrimoine professionnel et privé, …

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l'Autorité des marchés financiers (AMF) vérifient, de leur côté, que les moyens techniques et humains sont à niveau, que toutes les questions idoines vous sont bien posées et les justificatifs pertinents recueillis.

... et lutte antiblanchiment

«Nous recommandons aux banques de préciser le cadre dans lequel ces pièces sont demandées car les conséquences ne sont pas les mêmes», explique Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection à l'AMF. «Le devoir de conseil implique que l'intermédiaire recueille les éléments d'information pour vous recommander des produits appropriés à votre situation, poursuit-elle. Si le conseiller estime que vous ne répondez pas correctement à ses questions il doit produire un avertissement et s'abstenir de vous donner un conseil, mais il ne fermera pas votre compte. Vous pourrez souscrire les produits de votre choix en autonomie. En revanche dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, l'intermédiaire peut aller jusqu'au blocage du compte ou sa fermeture.»

Chaque établissement est responsable de ses évaluations et enquêtes. Si bien que tous ne vous demanderont pas forcément les mêmes pièces lorsque vous leur confiez votre patrimoine.

Tout commence par un contrôle d'identité. «Les banques doivent recueillir au minimum une pièce d'identité et un justificatif de domicile lors de l'entrée en relation», indique Guy Poyen, directeur marketing du Crédit Agricole d'Île-de-France. Votre compte peut être fermé si vous ne répondez pas à temps. Inutile d'argumenter que vous êtes client depuis plus de trente ans.

Ensuite, des demandes complémentaires peuvent être déclenchées à tout moment. «Si vous déclarez 2.000 euros de revenu mensuel et que votre banquier observe des mouvements plus importants sur votre compte, il risque fort de vous demander une copie de votre bulletin de salaire ou de votre avis d'imposition», souligne Guillaume Larmaraud, associé chez Colombus Consulting.

Et ce n'est pas tout. Pour accéder à l'ensemble des services bancaires, vous voilà en plus bombardé de questions intrusives sur vos finances et de demandes de justificatifs économiques divers.

Vous souscrivez un crédit immobilier ? «Nous devons évaluer la solvabilité de l'emprunteur, grâce à des justificatifs de revenus récents et des relevés bancaires (notamment pour identifier d'autres crédits en cours), souligne Nicolas Jean, directeur de la distribution omnicanale d'Axa Banque, qui poursuit «le client doit également justifier l'origine des fonds correspondant à son éventuel apport personnel, conformément au cadre de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme ou la fraude fiscale».

Vous envoyez un chèque à votre assureur vie sans explication? «Cela ne représente pas la majorité des cas mais une compagnie d'assurance peut demander un justificatif dès le premier euro de versement», prévient Gilles Belloir, directeur général de Placement-direct.fr.

Vous sollicitez un conseil patrimonial ou fiscal ? «L'avis d'impôt sur le revenu est souvent utile pour avoir une vision claire de l'ensemble des revenus et faire de bonnes préconisations», explique Guillaume Larmaraud.

Intelligence artificielle

Les personnes politiquement exposées sont particulièrement surveillées. «Notre degré de vigilance dépendra de la résidence fiscale, de la profession, des justificatifs fournis et des objectifs de placements», indique Tommy Pierre Pollet qui ajoute que «les personnes travaillant dans les secteurs exposés du BTP, du commerce de détail, l'industrie du jeu, l'hôtellerie ont de grandes chances d'être mises sous vigilance renforcée».

«À l'avenir les systèmes d'intelligence artificielle vont permettre d'affiner les demandes pour éviter de solliciter les clients quand ce n'est pas nécessaire», rassure Adrien Caiazzo consultant chez Square. En attendant, mieux vaut répondre de la manière la plus transparente et cohérente possible. En jouant le jeu vous facilitez aussi les obligations des conseillers financiers de s'enquérir de vos finances pour vous délivrer des conseils.

Et si vous avez le sentiment que l'inquisition n'est pas proportionnée et relève de mesures de rétorsion comme ce lecteur harcelé par sa banque après avoir ouvert un compte de courtage à l'étranger, n'hésitez pas à contacter Le Revenu et à vous plaindre à l'ACPR.

Les documents qu'on peut vous demander

Que ce soit pour le conseil ou la détection de fraudes, les questions posées et les demandes de justificatifs doivent être adaptées aux opérations envisagées.

Pour vous conseiller

Votre intermédiaire vous interroge sur votre situation personnelle et professionnelle, vos objectifs, votre surface financière, votre aversion aux pertes et vos connaissances en finance afin de proposer des produits adéquats. Votre avis d'imposition sur le revenu peut être demandé pour un crédit, à défaut d'autres moyens pour connaître vos revenus. La déclaration d'IFI peut l'être pour une restructuration patrimoniale, le livret de famille pour souscrire un placement pour un mineur.

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Votre intermédiaire vous interroge sur votre situation personnelle, professionnelle et financière pour déterminer un score de vigilance. Vous devez a minima fournir une carte d'identité (ou deux en cas de vente à distance à défaut de signature électronique) et un justificatif de domicile.

Et tout document (actes notariés, formulaires administratifs, relevés bancaires…) permettant de justifier un flux suspect.