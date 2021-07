Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France : CliqueTV dévoile en exclusivité les grands gagnants de la seconde édition du concours « Révèle ton talent » by Crédit Agricole d'Ile-de-France

CliqueTV et le Crédit Agricole d'Ile-de-France s'associent pour lancer la seconde édition de Révèle ton talent by Crédit Agricole d'Ile-de-France.

Pour la seconde fois, le concours Révèle Ton Talent met à l'honneur les artistes, les créateurs et les entrepreneurs de demain, en leur donnant l'opportunité de créer ou de développer un projet en lien avec leur talent dans 4 catégories : Art urbain, Initiative Environnement, Musiques urbaines et Photographie. Les grands gagnants du concours ont accès à des conseils d'experts, grâce à un coaching avec un membre du jury, et une dotation matérielle de 4 000€.

Après 234 candidatures, CliqueTV est fier de vous dévoiler la liste des 4 grands gagnants du concours !

Dans la catégorie Art urbain, le gagnant est Daniel Nicolaesvsky Maria, 30 ans. Son projet ? Une sculpture monumentale dans l'espace public, composée d'une série d'objets surréalistes ; des horloges en cordes qui tissent le temps, descendant en spirale sur une colonne d'environ 20 mètres de hauteur, des cheminées abandonnées que l'artiste a trouvé en se baladant à Montreuil… Daniel Nicolaesvsky Maria décrit son oeuvre comme un presque pilier d'un métissage culturel de l'hémisphère sud dans l'hémisphère nord.

Dans la catégorie Initiative Environnement, le gagnant est Edgar Baylet, 29 ans. Son projet ? L'Atelier Samji. Issu du mouvement Precious Plastic, dont l'objectif est de démocratiser le recyclage et de lutter contre la plastification de notre environnement, l'Atelier Samji cherche à sensibiliser le plus grand nombre sur la complexité de nos déchets plastiques et sur les possibilités de transformation qu'offrent nos machines. Suite à une première campagne de financement participatif réussie, ils ont pu mettre en place un Workspace dédié à la création d'objets et mobiliers à partir de déchets plastiques. À travers l'Atelier Samji et une communication impactante, le souhait d'Edgar Baylet est de créer un lien intrinsèque entre éco-responsabilité et création.

Pour connaître en détails les projets des quatre lauréats, vous pouvez également visiter la page officielle de Révèle Ton Talent sur le site du Crédit Agricole Ile-De-France.

Dans la catégorie Musiques Urbaines, le gagnant est Matisse Gauthier, 21 ans. Son projet ? Le 423ENTERTAINMENT, un label associatif fondé fin 2020 à Wissous dans le 91. Ce projet artistique s'exprime au travers de ses 11 artistes par le biais de la production musicale, visuelle et événementielle. D'un coté, 423Production est en charge de la production de contenus musicaux et visuels avec les artistes, beatmakers et vidéastes, et de l'autre, 423Event, est lui en charge de l'organisation d'événements uniques basés sur la culture hip-hop/underground.

Dans la catégorie Photographie, le gagnant est Pierre Portolano, 29 ans. Son projet ? Une série de photos, commencée en 2019, dans laquelle l'homme est mis en scène, dans des environnements naturels spectaculaires, métaphore d'un contraste entre liberté et solitude. L'exploration de la Nouvelle-Zélande a été, pour Pierre Portolano, une expérience transcendante et il a désormais choisi l'Islande pour continuer son projet.

Nous vous tiendrons au courant de l'évolution des projets des gagnants du concours. Merci à tous les participants et au Crédit Agricole d'Ile-de-France, nous espérons vous retrouver encore plus nombreux pour une 3ème édition !

Image à la Une : Photo officielle des gagnants de la seconde édition de « Révèle ton talent » by Crédit Agricole d'Ile-de-France.

Clique TV, la chaîne423ENTERTAINMENTArt urbain