Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France : Crédit Agricole d'Ile-de-France signe un partenariat privilégié avec le SRP-IMG

Crédit Agricole d'Ile-de-France, banque engagée au quotidien contre les inégalités territoriales à l'accès aux soins, s'associe au SRP-IMG, seul syndicat d'internes de Médecine Générale en Île-de-France, de la première année du troisième cycle jusqu'à l'année d'obtention de la thèse et entièrement géré par des internes bénévoles.

Sa principale vocation est de les défendre, les représenter et les informer. Avec plus de 800 adhérents, le syndicat est plus que jamais le porte-parole des futurs généralistes franciliens.

Grâce à ce nouveau partenariat, la banque régionale, dans le cadre de son Label Santé by Crédit Agricole IDF, continue de s'entourer d'acteurs locaux reconnus et s'engage à proposer à tous les professionnels de santé un accompagnement personnalisé dans leur transition aussi bien dans la sphère privée que professionnelle.

"Depuis sa création, le SRP-IMG a toujours eu à coeur d'accompagner les internes de Médecine Générale tout au long de leur cursus. Nous nous voulons le point de repère fiable et solide pour tout interne de notre spécialité en Île-de-France. A travers ce nouveau partenariat avec Crédit Agricole d'Ile-de-France, nous souhaitons également proposer aux internes un autre point de repère à solliciter dans leur vie personnelle et professionnelle" précise Alexandra de Sousa Dantas, Présidente du SRP-IMG IDF.

"Parce que le Crédit Agricole d'Ile de France est une banque coopérative et mutualiste engagée sur son territoire, Il nous tient à coeur d'accompagner les professionnels de santé quel que soit leur statut afin de lutter contre la désertification médicale" déclare Rémi de Laveaucoupet, Directeur des Engagements et des marchés spécialisés au Crédit Agricole d'Ile-de-France.

Le Label Santé by Crédit Agricole IDF : faciliter l'installation des jeunes professionnels de santé

En partenariat notamment avec Initiative Ile-de-France, la Région Île-de-France, le Crédit Agricole d'Ile-de-France accompagne les professions libérales de santé dans leur installation sur le territoire francilien. Les solutions proposées sont multiples :

-un accompagnement spécifique par des experts spécialisés dans l'entrepreneuriat pour assurer le succès de leur installation et pérenniser leur activité ;

-la création d'un fond de dotation, alimenté par le Crédit Agricole d'Ile-de-France et la Région Île-de-France dont le but est de distribuer des Prêts d'honneurs Santé Initiative (PSI) aux soignants qui s'installent. Ils pourront bénéficier d'un prêt à taux 0% pouvant atteindre 50.000 euros sur cinq ans, compléter par un prêt sur-mesure de la banque régionale pour financer le reste du projet d'installation.

A travers le Label Santé by Crédit Agricole IDF, la banque régionale ambitionne :

-de mettre en relation les élus locaux et les professionnels de santé pour favoriser l'installation de maisons de santé ou de structures de santé groupées ;

-de soutenir humainement et financièrement les professionnels de santé dans la réalisation de leurs projets privés et professionnels avec des solutions bancassurances adaptés aux différentes étapes de leur parcours de vie ;

-d'organiser des rencontres régulières réunissant les professionnels de santé du territoire francilien avec les acteurs locaux.

Enfin, le Crédit Agricole d'Ile-de-France investit humainement et financièrement dans l'innovation et la digitalisation du secteur médical notamment en soutenant des projets biotechnologiques et dans l'innovation médicale.