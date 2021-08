Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France : L'immobilier francilien continue sa transformation

Comment le marché de l'immobilier en Île-de-France a-t-il évolué au premier semestre 2021 ? C'est à cette question qu'a tenté de répondre la 6e édition du panorama de l'immobilier francilien réalisée par le Crédit Agricole d'Ile-de-France pour le site Où-acheter-idf.fr.

Basée sur 7.300 prêts immobiliers octroyés par la banque au premier semestre 2021, l'étude dresse un profil des nouveaux emprunteurs franciliens.

Ainsi, les primo-accédants sont âgés en moyenne de 34 ans et empruntent 280.913 euros (-4,5% comparé au premier semestre 2020) sur une durée de 268 mois. Côté montant moyen du projet alloué, la dynamique se poursuit et atteint 362.682 euros, soit une augmentation de 1,9% sur la même période.

En revanche, ils sont de moins en moins nombreux et deviennent même minoritaires puisqu'ils ne représentent plus que 46% des emprunteurs. Autre fait intéressant, ils achètent principalement dans l'ancien et seulement 12% d'entre eux achètent dans Paris intra-muros. Un chiffre qui baisse depuis plusieurs semestres maintenant. C'est l'Essonne qui devient le département d'Île-de-France le plus prisé par cette catégorie d'investisseur.

Pour les secundo-accédants, l'âge moyen se fixe désormais à 42 ans. Ces derniers empruntent en moyenne 546.112 euros (+4,9%) sur 209 mois. « L'accélération du montant moyen du projet constatée sur les derniers semestres reste toujours aussi forte avec une hausse de 7,8% soit un passage à 714 849 euros », notent les auteurs de l'étude.

Les maisons poursuivent leur marche en avant puisque 59 % des dossiers des secundo accédants concernent ce type de bien. Par ailleurs, ces derniers recherchent majoritairement des communes où il fait bon vivre, tout en restant connectés à Paris et sa proche banlieue. Les principaux critères d'attractions sont la présence de moyens de transport, les espaces verts, la qualité des établissements scolaires et le niveau de sécurité locale.

Les Hauts-de-Seine toujours plus recherchés

Tous profils confondus, les Hauts-de-Seine (92) confirment leur place de département numéro un actuellement. Quatre communes parmi les dix plus prisées dans la région s'y trouvent. Rueil-Malmaison (7% des projets réalisés dans le département) s'empare de la première place et détrône Boulogne-Billancourt. Colombes conserve sa troisième place et continue de conquérir le cœur des emprunteurs.

Avec 17 % des projets immobiliers les Yvelines occupe la deuxième place, ex-aequo avec l'Essonne. C'est Versailles (10e commune la plus prisée en Île-de-France) qui poursuit sa montée en puissance. Sartrouville et Poissy complètent le podium.

L'Essonne prend donc, avec 17% des projets immobiliers également, la deuxième place des départements franciliens les plus prisés. Savigny-sur-Orge (5% des projets réalisés dans le département) confirme sa dynamique et passe devant Massy et Evry-Courcouronnes.



Podium des communes

Si Paris intra-muros est au global en net recul parmi les projets immobiliers récents, deux de ses arrondissements restent tout de même très prisés. Le 15e arrondissement et le 18e arrondissement sont les deux communes franciliennes les plus recherchées, juste devant Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne).