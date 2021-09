Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France : Quels sont les arrondissements les plus convoités de Paris ?

Olivia Kouassi Publié le 6 Sep 21 à 6:44 Par

La pandémie a bousculé les tendances immobilières et les acquéreurs, en quête d'espace, semblent désormais se tourner davantage vers la grande couronne francilienne. Entre mars et mai 2021, Parisa ainsi vu ses ventes immobilières baisser de 4 à 5%, selonLes Echos. Mais le marché parisien reste très tendu et si le prix du mètre carré est en moyenne fixé à plus de 10 000 euros, il peut s'envoler jusqu'à 16 000 euros dans certains arrondissements.

Mais quels sont les quartiers qui attirent le plus les acheteurs ?Le Crédit Agricole s'est basé sur les données anonymisées de 21 000 projets immobiliers financés par la banque en Île-de-France entre janvier et juin 2020 et en a tiré un classement des départements et arrondissements les plus convoités.

À Paris, les arrondissements les plus convoités pour un premier achat

Le 18ème arrondissement de la capitale, un des moins onéreux intra-muros, est le quartier privilégié pour les premières acquisitions. Ces nouveaux acheteurs ont en moyenne 32 ans et disposent d'un budget d'environ 450 000 euros pour finaliser leur projet d'accession à la propriété.

En deuxième position, c'est le 15ème arrondissement qui attire les primo-accédants à la propriété qui ont en moyenne 36 ans et disposent d'un budget moyen de 632 000 euros.

Enfin, le 11ème arrondissement reste le troisième quartier le plus attractif pour un premier achat. Les nouveaux propriétaires, qui investissent dans ce quartier, ont en moyenne 33 ans et disposent d'un budget d'environ 482 000 euros pour réaliser leur projet.

Les arrondissements les plus convoités pour un nouvel achat

Les personnes déjà propriétaires et qui décident de réinvestir dans la pierre, sont, en général, plus âgées que les primo-accédants. Avec une moyenne d'âge de 40 ans et un budget d'environ 1 910 000 euros, ces multi-propriétaires choisissent en priorité d'investir dans le 16ème arrondissement de la capitale.

Le 17ème arrondissement se hisse en seconde position des quartiers préférés des multi-acquéreurs qui ont en moyenne 39 ans et disposent de plus de 1 400 000 euros pour leur projet.

Vient finalement le très familial 15ème arrondissement, où les acquéreurs âgés en moyenne de 41 ans disposent d'un budget d'environ 960 000 euros dans leur projet de nouvel achat.

