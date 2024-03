La politique RSE du Crédit Agricole d'Ile-de-France

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France s'inscrit dans le Projet Sociétal du Groupe Crédit Agricole.

Pour y répondre, la Caisse Régionale s'engage à former 100% de ses collaborateurs sur ces nouveaux enjeux, à accompagner 100% de ses clients dans leurs Transitions, et atteindre la neutralité Carbone en 2050.

Acteur engagé sur son territoire, Crédit Agricole d'Ile-de-France place la responsabilité sociétale et environnementale au cœur de ses décisions et de son projet stratégique d'entreprise « Uniques ». Parmi ses quatre engagements définis à cette occasion, les engagements Clients et Collaborateurs traduisent l'importance et la volonté de Crédit Agricole d'Ile-de-France de prendre en compte ses parties prenantes dans l'ensemble de ses projets stratégiques ; l'engagement « Environnement » prouve sa volonté d'accélérer sur les enjeux environnementaux et d'aider au développement des énergies renouvelables sur son territoire ; le pilier « Mutualiste & Sociétal » affirme l'ambition de la Caisse Régionale d'être attentive à ses impacts sur la société et d'accompagner ses clients en pleine transformation sociétale, liée au vieillissement de la population, aux enjeux de pouvoir d'achat et aux développements des nouvelles technologies en particulier. Le Crédit Agricole d'Ile-de-France est conscient que les enjeux environnementaux et sociétaux sont indissociables afin de ne pas créer de nouvelles inégalités et d'accentuer les fragilités sociales pour une transition juste.

Depuis plusieurs années, le Crédit-Agricoled'Ile-de-France fait appel à un organisme externe de notation nommé EthiFinance ESG1 Ratings, anciennement GAIA Research, afin d'évaluer la performance extra-financière de l'entreprise au-delà de ses aspects financiers et ainsi déterminer ses axes de progression sur ses enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. La Caisse Régionale constate une hausse de sa notation (Rating 2023 sur données 2022) avec une note de 72/100, (+2 pts depuis 2022, + 5 points depuis 2021) correspondant à la mise en œuvre et à l'accélération de sa politique RSE. En 2023, le Crédit- Agricole d'Ile-de-France a obtenu le certificat EthiFinance ESG Ratings 2023 Niveau Or et se classe en 1ère position du secteur Finance sous-catégorie Banque sur 21 entreprises évaluées par EthiFinance ESG Ratings pour l'année 2022.

Par ailleurs, pour fédérer ses collaborateurs autour de ces enjeux, le Crédit Agricole d'Ile-de- France a choisi d'intégrer dès 2024, cette variable dans sa politique de rémunération variable. (L'agence de notation ESG d'EthiFinance, s'appuie sur un référentiel d'une centaine de critères sur les thèmes Gouvernance, Social, Environnement et Parties Prenantes Externes pour calculer son indice Ethifinance)

Dès 2021, le Crédit Agricole d'Ile-de-France a formalisé une politique RSE, structurée autour de deux volets :

Accompagner ses clients dans un monde en transition

Être une entreprise responsable et engagée pour son territoire et la société

Cette Politique RSE guide et structure les actions du Crédit Agricole d'Ile-de-France pour répondre aux défis environnementaux, sociaux et économiques du territoire. Elle est disponible sur le site ca-paris.com. La Déclaration de Performance Extra-Financière du Crédit Agricole d'Ile-de-France est axée autour de ces deux volets et huit engagements.

La gouvernance RSE et l'engagement des collaborateurs

La formalisation d'une Politique RSE a entrainé la création d'une gouvernance spécifique sur ce sujet, accompagnée par une implication accrue des dirigeants et des collaborateurs :

1 Le sigle ESG, Environnemental, Social et de Gouvernance, est communément utilisé par la communauté financière internationale pour désigner ces trois domaines qui constituent les trois piliers de l'analyse extra-financière d'une entreprise.