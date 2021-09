Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France : Voici les villes d'Ile-de-France les plus plébiscitées par les acheteurs immobiliers début 2021

En région parisienne, c'est dans la capitale et les Hauts-de-Seine qu'il y a le plus d'acheteurs immobiliers cette année, selon les données du Crédit Agricole.

Envie d'ailleurs ou pas, la capitale et les Hauts-de-Seine restent les départements d'Ile-de-France où les acheteurs sont les plus nombreux. C'est ce qui ressort du dernier panorama de l'immobilier francilien du Crédit Agricole publié fin août. Une étude réalisée à partir de données anonymisées extraites de 7300 crédits à l'habitat réalisés par la banque verte au premier semestre 2021. Pour BFM Immo, le Crédit Agricole a établi un top 20 des villes les plus convoitées de la région parisienne (chaque arrondissement comptant ici pour une commune).

Malgré les confinements et une attractivité qui semble s'effriter, la capitale a donc encore de beaux restes dans le cœur des acheteurs immobiliers. On retrouve ainsi 7 arrondissements de Paris dans ce classement. Le 15ème arrondissement, le plus peuplé de Paris, arrive en tête du nombre de prêts signés. Le montant moyen du projet (autrement dit le montant du prêt et de l'apport ainsi que les frais) y culmine à 821.500 euros en moyenne ! En deuxième position, on retrouve le 18ème arrondissement où cette fois-ci le montant moyen du projet passe à 648.000 euros.

La troisième place revient à Saint-Maur-des-Fossés, première ville hors de Paris de ce palmarès. Dans cette commune du Val-de-Marne, réputée pour son cadre de vie le long de la Marne, ses nombreuses maisons (35% des logements selon l'Insee) et ses écoles de qualité, le montant moyen du projet des acheteurs est de 613.000 euros.

On retrouve ensuite un autre arrondissement de la capitale, à savoir le 20ème. Ici, le montant du projet est de 667.000 euros. Puis, c'est un tir groupé des communes des Hauts-de-Seine: Rueil-Malmaison (5ème), Colombes (6ème), Boulogne-Billancourt (7ème) et Asnières-sur-Seine (8ème). A Boulogne-Billancourt, le projet moyen financé est particulièrement élevé, à 816.500 euros. Aussi, dans le top 10, on retrouve quatre communes de ce département, qui compte parmi les plus riches de France. Et dans le top 20, on grimpe même à 8 communes des Hauts-de-Seine.

Un acheteur qui a 37 ans en moyenne

En dehors de Paris (7 arrondissements dans le top 20) et des Hauts-de-Seine (8 communes dans le top 20), les villes situées dans d'autres départements sont rares parmi celles qui comptent le plus d'acheteurs. En dehors de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), il y a une ville des Yvelines (Versailles, 10ème), une de Seine-Saint-Denis (Montreuil, 11ème), une d'Essonne (Savigny-sur-Orge, 14ème) et enfin une du Val-d'Oise (Argenteuil, 20ème).

Bien sûr, les choix de destination dépendent beaucoup du budget des acheteurs, avec un projet moyen qui varie de 361.000 euros à Savigny-sur-Orge jusqu'à 860.000 euros à Versailles.

Plus globalement, à l'échelle de la région, le Crédit Agricole nous fournit également de précieuses données. L'acheteur moyen a ainsi 37 ans, emprunte sur 20 ans, achète essentiellement dans l'ancien (89% des dossiers) et opte pour un appartement (55% des dossiers). Pour un premier achat, les emprunteurs sont plus jeunes (34 ans en moyenne) et affichent un montant moyen du projet plus bas (362.500 euros) mais qui progresse de 1,9% sur un an. Ces derniers sont de moins en moins nombreux et représentent désormais 46% des emprunteurs. 'Seulement 12% d'entre eux font le pari d'investir dans Paris intra-muros, chiffre qui continue de baisser depuis plusieurs semestres', souligne aussi le Crédit Agricole.

Les secundo-accédants, c'est-à-dire ceux qui font un achat-revente, sont logiquement plus âgés (42 ans en moyenne) et disposent d'un budget plus conséquent, avec un projet moyen à 715.000 euros. Ils ont aussi la particularité d'acheter beaucoup plus de maisons (59% d'entre eux). S'il y a une envie de davantage d'espaces et de verdure, c'est donc plutôt chez cette catégorie d'acheteurs qu'elle se concrétise.

N.B. : Précisons ici que le nombre de prêts octroyés pour chaque ville n'est pas nécessairement proportionnel à la demande. Celle-ci peut-être en théorie plus élevée dans d'autres villes mais où il y a peu de biens disponibles (et donc peu d'achats au final). Par ailleurs, la répartition géographique des programmes neufs peut considérablement changer au fil du temps et influencer les mouvements d'achats. Concernant la part de marché, Crédit Agricole IDF représente 13,4% des réalisations en Ile-de-France sur les six premiers mois de 2021, selon la banque.

Les 3 villes les plus plébiscitées par département:

A Paris (75) :

- 15ème arrondissement

- 18ème arrondissement

- 20ème arrondissement

Dans les Yvelines (78) :

- Versailles

- Sartrouville

- Poissy

En Essonne (91) :

- Savigny-sur-Orge

- Massy

- Evry-Courcouronnes

Dans les Hauts-de-Seine (92) :

- Rueil-Malmaison

- Colombes

- Boulogne-Billancourt

En Seine-Saint-Denis (93) :

- Montreuil

- Noisy-le-Grand

- Saint-Ouen-sur-Seine

Dans le Val-de-Marne (94) :

- Saint-Maur-des-Fossés

- Maisons Alfort

- Créteil

Dans le Val-d'Oise (95) :

- Argenteuil

- Cergy

- Franconville

En Seine-et-Marne (77)** :

- Meaux

- Chelles

- Melun

**contrairement à toutes les autres données franciliennes, celles-ci proviennent du Crédit Agricole Brie Picardie.