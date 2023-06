Banque régionale membre du groupe Crédit Agricole, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France (société coopérative à capital variable) fait partie des 13 caisses émettrices de Certificats Coopératifs d'Investissement (CCI) cotés sur Euronext Paris. A fin 2022, la banque gère 80,9 MdsEUR§ d'encours de collecte et 52,5 MdsEUR d'encours de crédits. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France dispose d'un réseau de 52 caisses locales et de 275 agences.

Secteur Banques