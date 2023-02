Crédit Agricole d'Ile-de-France : Résultats Financiers au 31 décembre 2022

FORTE DE SON RÉSULTAT 2022,

LA CAISSE RÉGIONALE RENFORCE SON UTILITÉ SUR LE TERRITOIRE



Paris, le 7 février 2023,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce mardi 7 février pour arrêter les comptes de l’année 2022(1).

> Renforcement de l’utilité à nos clients dans une période incertaine

Avec près de 80 000 nouveaux clients particuliers et professionnels en 2022, l’intensité relationnelle affiche un niveau robuste dans un contexte économique bouleversé par une hausse spectaculaire de l’inflation, avec des indicateurs de confiance des ménages en forte baisse.

Les encours de crédit augmentent de 4,2% sur un an, portés par un marché immobilier francilien très dynamique au 1er semestre (6,5 Mds€ de réalisations habitat, en progression vs. 2021) et par une demande soutenue des entreprises et des clients professionnels. La Caisse Régionale a accompagné les besoins de financement de ses clients, qu’il s’agisse de sécuriser leur accès à la liquidité dans une période de remontée des taux, ou de les conseiller dans leurs projets d’acquisition immobilière, de transition et de rénovation énergétique.

Les encours de collecte de bilan progressent de 1,0% sur un an, avec une inflexion marquée vers l’épargne liquide rémunérée. L’épargne financière suit la baisse des marchés actions et obligataires sur l’année, conduisant à des encours de collecte en légère contraction.

> Un RNPG en hausse de 11,6%, soutenu notamment par les résultats exceptionnels de l’activité de capital investissement

Le PNB consolidé s’établit à 1 167,6 M€, en progression de 8,6%. Il bénéficie d’une activité commerciale équilibrée en taux et en volumes, et du développement régulier des commissions. La marge est bonifiée par une gestion financière optimisée, ayant permis des opérations de restructuration d’actifs et de passifs, et par une reprise de la provision épargne logement. Le PNB de portefeuille est tiré par les résultats de SOCADIF, la filiale de capital investissement, et par l’augmentation du dividende de Crédit Agricole S.A..

Les frais généraux sont maîtrisés, malgré l’augmentation des cotisations aux fonds réglementaires et les mesures salariales prises pour accompagner la poussée inflationniste. Cela conduit à un RBE de 551,6 M€, en hausse de 13,1% par rapport à 2021.

Le coût du risque représente 17 bp des encours de crédit. En renforçant la couverture des encours sains, en anticipation des conséquences potentielles d’une crise énergétique, la Caisse Régionale confirme sa gestion des risques prudente. Après un niveau très bas fin 2021, le taux de créances dépréciées sur encours brut augmente en lien avec un dossier de Place.

Le résultat net consolidé s’établit à 369,8 M€, en hausse de 11,6%.

> Des fondamentaux financiers renforcés

Les provisions sont renforcées, la situation de liquidité est robuste, et le ratio de solvabilité global phasé estimé de 27,0%, en augmentation de 2,7 points sur un an, est largement supérieur aux exigences réglementaires. La Caisse Régionale d’Ile-de-France s’appuie sur une structure financière très solide pour accompagner l’économie francilienne dans une période incertaine.

> Le Certificat Coopératif d’Investissement

Le CCI a clôturé à 67,12€ le 31 décembre 2022, en baisse de 22% sur un an, suivant la tendance de son indice de référence.

Le Conseil d’Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale de verser un dividende de 3,05€ par CCI, représentant un rendement de 4,5% par rapport au dernier cours de l’année.

> Un partenaire engagé aux côtés des Franciliens

À l’occasion de sa Semaine du Sociétariat, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a organisé des ateliers « Clic Club » dans ses agences de formations gratuites sur le numérique, pour aider les Franciliens à gagner en aisance et en vigilance. Avec près de 1 000 clients formés par 270 collaborateurs et administrateurs, c’est une nouvelle occasion pour la banque mutualiste de faire résonner sur son territoire ses valeurs fondamentales de solidarité, responsabilité et proximité.

L’étude réalisée par la banque en partenariat avec Viavoice a révélé que 53% des Franciliens souhaiteraient être accompagnés vers la transition écologique. Un constat qui renforce toute la pertinence de l’offre « Prêt Travaux Verts » lancée par la Caisse Régionale en 2022, en lien avec sa politique RSE.

Enfin, la banque confirme son ancrage local avec le renouvellement pour 3 ans de son partenariat avec le club esport professionnel GameWard. Un engagement qui, au-delà de favoriser la promotion de l’offre Globe-Trotter et la conquête de jeunes clients franciliens, permet de contribuer à la croissance de la première industrie de la culture par le divertissement.

Retrouvez toute l’actualité de la Caisse Régionale, les actions mutualistes locales et le mécénat sur le site ca-paris.com.



ACTIVITÉ

(en milliards d’euros) 31/12/

2021 31/12/

2022 Encours de collecte(2) 82,1 80,9 -1,5% Encours de crédit 50,4 52,5 +4,2% Total encours crédits + collecte 132,5 133,4 +0,7%





RÉSULTATS CONSOLIDÉS

(en millions d’euros) 12M 2021 12M 2022 Produit Net Bancaire 1 074,7 1 167,6 +8,6% Frais Généraux hors FRU/FGDR 572,5 592,0 +3,4% FRU/FGDR(3) 14,6 24,0 +64,5% Résultat Brut d’Exploitation 487,6 551,6 +13,1% RBE hors FRU/FGDR 502,2 575,6 +14,6% Résultat Net, Part du Groupe 331,2 369,8 +11,6% Coefficient d’exploitation 54,6% 52,8% hors FRU/FGDR 53,3% 50,7%





FONDAMENTAUX FINANCIERS 31/12/

2021 31/12/

2022 Ratio de solvabilité(4) 24,3% 27,0%(5) Capitaux propres en M€ 7 235 7 355 +1,7% Total bilan en M€ 69 553 72 918 +4,8% Ratio Crédit Collecte 110,8% 114,6% Taux de créances dépréciées sur

encours brut 0,9% 1,2%

(1) Comptes en cours de certification.

(2) Bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients.

(3) L’impact du FRU/FGDR sur le résultat net est identique à l’impact brut, ces charges étant non déductibles.

(4) Ratio fonds propres totaux pour une exigence phasée de 10,5% depuis le 2 avril 2020.

(5) Estimation.

ANNEXE – indicateurs alternatifs de performance

Le coefficient d’exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire. Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte de bilan diminuée de l’épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de crédit bruts comptables.





