Crédit Agricole d'Ile-de-France : Résultats Financiers au 31 mars 2022

RÉSULTAT EN HAUSSE GRÂCE À UNE ACTIVITÉ RÉSILIENTE

ET À DES EFFETS INDUITS PAR LE NOUVEAU CONTEXTE DE TAUX



Paris, le 3 mai 2022.

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce mardi 3 mai pour examiner la situation intermédiaire trimestrielle au 31 mars 2022.

> Une activité commerciale résiliente pour accompagner nos clients dans la durée

Malgré un début d’année marqué par une accélération de la pandémie, le Crédit Agricole d’Ile-de-France a conquis 22 300 nouveaux clients au premier trimestre. L’activité habitat continue de progresser avec 1,5 Mds€ de réalisations. Les encours de crédit progressent globalement de 4,4% sur un an, portés par la bonne tenue du marché immobilier francilien et par les besoins de financement de nos clients professionnels et agriculteurs. Les encours de collecte continuent de progresser (+3,2%), malgré la normalisation de la consommation des ménages et des excédents de liquidité des personnes morales.

> Un RNPG en hausse de 36,5% grâce à des revenus robustes, et des charges et des risques maîtrisés

Le PNB s’établit à 271,1 M€, en progression de 8,2%. Les commissions bénéficient de la reprise économique, et la marge d’intermédiation est bonifiée par l’amélioration des conditions de refinancement (TLTRO III, impact des opérations d’optimisation du passif réalisées lors d’exercices précédents) et par une reprise de la provision épargne logement liée à la remontée des taux longs.

Les frais généraux sont stables, malgré l’augmentation des charges FRU/FGDR. Cela conduit à un RBE de 101,1 M€, en hausse de 24,3% par rapport au T1 2021.

Le coût du risque annualisé représente 9 bp des encours, stable par rapport au T1 2021 : l’amélioration des risques sur les encours douteux est compensée par un renforcement de la couverture sur les encours sains, en anticipation des conséquences potentielles du nouveau contexte géopolitique en Ukraine. Au total, le taux de créances dépréciées sur encours brut demeure à un niveau très faible de 0,9%. Par ailleurs, le niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises se renforce sur un an, à 177% (vs. 167% au 31 mars 2021), dans la continuité de la politique de provisionnement prudente de la Caisse Régionale.

Le résultat net consolidé du trimestre s’établit à 60,7 M€, en hausse de 36,5%.

> Des fondamentaux financiers robustes

Avec un ratio de fonds propres totaux au 31 mars 2022 de 24,8%, renforcé de 3,3 points sur un an et largement supérieur aux exigences réglementaires, et une situation de liquidité robuste, la Caisse Régionale d’Ile-de-France aborde avec une structure financière très solide une nouvelle période d’incertitudes macro-économiques.

> Le Crédit Agricole d’Ile-de-France accélère son engagement auprès du territoire et des Franciliens

La banque régionale continue d’accompagner les projets de vie des Franciliens, notamment l’expérience immobilière. Depuis son lancement, la solution Gustave Bonconseil a pour ambition de simplifier la vie des Franciliens en leur permettant de gagner du temps dans la recherche de leur bien, d’être plus réactifs sur les offres et d’alléger les démarches administratives. Gustave Bonconseil élargit sa gamme de services personnalisés, en partenariat avec un écosystème de start-up, et propose de nouvelles solutions, comme l’accompagnement jusqu’à la vente et l’optimisation foncière.

La Caisse Régionale a participé à la première édition de l’Index « Diversité et Inclusion » lancé par le Ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances. En lien avec sa politique Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, le Crédit Agricole d’Ile-de-France est convaincu que ces thématiques améliorent sa performance économique et sociale. La moitié des collaborateurs de la banque régionale a répondu à cette enquête, un taux particulièrement élevé qui illustre une culture d’entreprise favorisant naturellement la diversité et l’inclusion à tous les échelons. Aujourd’hui, 89% des collaborateurs sont prêts à recommander la Caisse Régionale comme employeur.

Depuis 10 ans, Crédit Agricole d'Ile-de-France Mécénat s’engage en faveur du patrimoine et des jeunes talents franciliens. En ce début d’année, le fonds de dotation soutient la restauration de la tour du château de Marcoussis, d’un piano centenaire à la Bibliothèque Musicale La Grange-Fleuret et accompagne également les travaux d'un jeune chercheur sur les maladies cardiovasculaires à l’Institut Hospitalo-Universitaire pour l’Innovation dans le Cardiométabolisme et la Nutrition.

ACTIVITÉ

(en milliards d’euros) 31/03/2021 31/03/2022 Encours de collecte(1) 79,0 81,5 +3,2% Encours de crédit 48,6 50,7 +4,4% Total encours crédits + collecte 127,6 132,2 +3,6%





RÉSULTATS CONSOLIDÉS

(en millions d’euros) 3M 2021 3M 2022 Produit Net Bancaire 250,6 271,1 +8,2% Frais Généraux hors FRU/FGDR 149,2 146,6 -1,8% FRU/FGDR (2) 20,1 23,4 +16,7% Résultat Brut d’Exploitation 81,4 101,1 +24,3% RBE hors FRU/FGDR 101,4 124,5 +22,8% Résultat Net, Part du Groupe 44,5 60,7 +36,5% Coefficient d’exploitation 67,5% 62,7% hors FRU/FGDR 59,6% 54,1%





FONDAMENTAUX FINANCIERS 31/03/2021 31/03/2022 Ratio de solvabilité(3) 21,5% 24,8%(4) Capitaux propres en M€ 6 489 7 262 +11,9% Total bilan en M€ 68 056 69 827 +2,6% Ratio Crédit Collecte 108,8% 109,5% Taux de créances dépréciées sur

encours brut 1,0% 0,9%

(1) bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients.

(2) l’impact du FRU/FGDR sur le résultat net est identique à l’impact brut, ces charges étant non déductibles.

(3) ratio fonds propres totaux pour une exigence phasée de 10,5% depuis le 2 avril 2020.

(4) estimation.

ANNEXE – indicateurs alternatifs de performance

Le coefficient d’exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire. Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte de bilan diminuée de l’épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de crédit bruts comptables. Le ratio provisions sur pertes attendues bâloises correspond au rapport entre les provisions pour risque de crédit hors FRBG et l’EL bâlois.





