IDF : les primo-accédants empruntent en moyenne 281 000 

Le Crédit agricole d'Île-de-France a mené une nouvelle étude basée sur 7 300 prêts immobiliers réalisés au cours du premier semestre 2021 afin de définir le profil des nouveaux emprunteurs, ainsi que le budget alloué à leurs projets et les communes les plus prisées notamment.

À ce titre, les Hauts-de-Seine placent quatre villes parmi les dix plus recherchées en Île-de-France avec une augmentation de 9,9 % du montant moyen du prêt et de 12,4 % pour le montant moyen du projet. Rueil-Malmaison (7 % des projets réalisés dans le département) s'empare de la première place et détrône Boulogne-Billancourt. Colombes conserve sa troisième place (voir infographie ci-jointe).

Les Yvelines représentent 7 % des projets immobiliers, « avec une augmentation de 6,1 % du montant moyen du prêt et de 16,3 % pour le montant moyen du projet », selon l'étude. Versailles (dixième commune la plus prisée en Île-de-France) poursuit sa montée en puissance. Sartrouville et Poissy complètent le podium.

Dix-sept pour cent des projets immobiliers sont concentrés en Essonne, avec une légère augmentation de 3,2 % du montant moyen du prêt et de 11,5 % du montant moyen du projet. « Savigny-sur-Orge (5 % des projets réalisés dans le département) confirme sa dynamique et passe devant Massy et Évry-Courcouronnes ».

In fine, selon le Crédit agricole IDF, le 15e arrondissement, le 18e arrondissement et Saint-Maur-des-Fossés sont les trois communes les plus prisées en Île-de-France.

Des projets de 715 000 € pour les secundo-accédants

Les primo-accédants, qui représentent désormais 46 % des emprunteurs, sont âgés en moyenne de 34 ans et empruntent 280 913 € (-4,5 % comparé au premier semestre 2020) sur une durée de 268 mois, d'après les chiffres clés de l'étude. Côté montant moyen du projet alloué, la dynamique se poursuit et atteint 362 682 €, soit une augmentation de 1,9 % sur la même période. Ils achètent principalement dans l'ancien. Seulement 12 % d'entre eux font le pari d'investir dans Paris intra-muros.

Les secundo-accédants sont âgés en moyenne de 42 ans et empruntent en moyenne 546 112 € (+4,9 %) sur 209 mois. L'accélération du montant moyen du projet constatée sur les derniers semestres reste toujours aussi forte avec une hausse de 7,8 % soit un passage à 714 849 €. Ils sont 59 % à opter pour l'acquisition d'une maison.