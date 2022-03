Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Toulouse 31 : Rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'entreprise Exercie 2021

Rapport du Gouvernement d'entreprise En complément du Rapport de Gestion établi par le Conseil d'administration, nous vous rendons compte dans cette section des informations relatives à la gouvernance de la Caisse régionale et notamment les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'administration (3.1), le tableau des délégations en matière d'augmentation de capital (3.2) et les modalités de participation aux Assemblées générales (3.3) mises en place par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31. (Code monétaire et financier, art. L. 621-18-3; Code de commerce, art. L. 225-37, art. L. 225-37-4 et art. L. 22-10-8 L. 22-10-11) 3.1 Préparation et organisation des travaux du conseil Les principes de gouvernance de la Caisse régionale résultent des articles du Code monétaire et financier propres aux Caisses de Crédit Agricole Mutuel et de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, telle que modifiée notamment par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'Economie Sociale et Solidaire. La Caisse régionale, du fait de son statut coopératif, ne peut appliquer dans son intégralité les principes de gouvernement d'entreprise issus du rapport AFEP-MEDEF en raison des spécificités tenant à son organisation ainsi qu'à sa structure, liées au statut coopératif. Les recommandations du code AFEP-MEDEF non applicables aux Caisses régionales figurent dans le tableau récapitulatif inséré dans la rubrique « Code de gouvernement d'entreprise » infra. En effet, les Caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel répondent à un corps de règles adapté à leur double statut de société coopérative et d'établissement de crédit et notamment : aux articles L. 512-20 et suivants du Code monétaire et financier relatifs au Crédit Agricole,

ainsi qu'aux dispositions non abrogées de l'ancien livre V du Code rural. A titre d'exemples : les Directeurs généraux sont nommés par le Conseil d'administration et leur nomination doit être approuvée par Crédit Agricole S.A. en qualité d'organe central du réseau ;

pour caractériser l'indépendance des administrateurs des Caisses régionales, des critères spécifiques ont été définis au cours de l'exercice 2009 en s'appuyant sur les travaux de place effectués par le Groupement National de la Coopération pour les administrateurs de sociétés coopératives. Ces critères spécifiques ont été réétudiés au cours de l'exercice 2018 au regard des orientations de l'Autorité Bancaire Européenne publiées en mars 2018 1 3.1.1 Présentation du conseil Composition du Conseil

Le Conseil d'administration est composé de 15 administrateurs.

1 Cf. Orientations de l'EBA du 21 mars 2018 sur la gouvernance interne (EBA/GL/2017/11) et orientations conjointes de l'EBA et de l'ESMA du 21 mars 2018 sur l'évaluation de l'aptitude des membres de l'organe de direction et des titulaires de postes clés (EBA/GL/2017/12). 1

Le Bureau du Conseil, émanation du Conseil d'administration, est composé du Président, du Vice- Président, du 3 administrateurs, ils sont élus chaque année. Le Directeur Général est invité au Bureau, il en est le secrétaire

La limite d'âge pour les membres du Conseil d'administration est fixée à 67 ans.

Les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général sont dissociées.

Tableaux récapitulant les changements intervenus dans la composition du Conseil : Départs en 2021: Monsieur DE SEVIN Fin statutaire (Limite d'âge) Nouveaux en 2021: Monsieur Jean-Jacques COUSTY Renouvellements en 2021: Madame Jocelyne ABADIE Madame Josette FONTAS Madame Tishia VECCHIERELLI Monsieur Nicolas MAURE Concernant l'indépendance des administrateurs du Conseil :

L'indépendance des administrateurs de la Caisse régionale résulte des critères suivants :

L'indépendance des administrateurs de la Caisse régionale résulte des critères suivants : L'absence d'intérêts communs entre chaque administrateur et un sociétaire ou un groupe de sociétaires majoritaire ou très significatif (aucun sociétaire ne détenant individuellement le contrôle du capital ou des droits de vote de la Caisse régionale), Contrairement aux sociétés de capitaux dans lesquelles prévaut le principe de proportionnalité des droits de vote par rapport au capital détenu, les administrateurs votent en assemblée générale des Caisses locales sociétaires de la Caisse régionale selon le principe démocratique : « une personne, une voix », La faiblesse de la quote-part en capital détenue par un administrateur sous forme de parts sociales au sein de la Caisse régionale dans laquelle il exerce un mandat, Comme pour tout sociétaire, les parts sociales détenues par les administrateurs n'ouvrent pas de droit sur l'actif net et les intérêts aux parts sociales sont plafonnés au plan règlementaire (contrairement aux sociétés de capitaux) 2 Aucun administrateur de la Caisse régionale n'est par ailleurs salarié d'une Caisse locale sociétaire, L'absence de mandat au sein de la direction générale de la Caisse régionale au cours des cinq dernières années, Les relations d'affaires personnelles et/ou professionnelles entre un administrateur et la Caisse régionale font l'objet de nombreux dispositifs de prévention et de gestion des conflits d'intérêt en vigueur.

Outre l'application de la procédure de contrôle des conventions règlementées (autorisation préalable du Conseil, exclusion de l'intéressé du vote et des débats du Conseil, mention de la convention au rapport spécial des CAC présenté en AG et consultation de l'AG), les procédures suivantes s'appliquent au niveau de la Caisse régionale et visent à prévenir tout conflit d'intérêt :

o Procédure d'autorisation de tous prêts consentis personnellement aux administrateurs par le Conseil d'administration de la Caisse régionale et par Crédit Agricole S.A.,

o Procédure de communication pour information des prêts professionnels autorisés par le Conseil d'administration et accordés à toute personne morale dans laquelle il existe un (ou plusieurs) administrateur(s) commun(s) avec la Caisse régionale,

o La charte de l'administrateur prévoit une obligation d'abstention de délibérer et de voter sur toute résolution tendant à autoriser une opération quelconque dans laquelle l'administrateur aurait un intérêt direct ou indirect,

o Règles de déport des élus prévues au titre des « Corpus Conformité » pour prévenir tout conflit d'intérêt,

2 En effet, dans les sociétés coopératives, les sociétaires même administrateurs n'ont aucun droit sur les réserves ni sur les résultats au-delà d'un intérêt aux parts sociales légalement plafonné. 2

Tout administrateur en retard de plus de six mois dans ses obligations financières vis-à-vis de la Caisse régionale, d'une autre Caisse régionale ou de toute autre filiale de Crédit Agricole S.A. ou de toute autre banque n'est statutairement plus éligible et son endettement devient alors incompatible avec son maintien au Conseil d'administration ; Les administrateurs de la Caisse régionale n'ont aucun lien familial proche (ascendant-descendant-conjoint-frère et sœur) avec un membre de la direction générale (Directeur Général ou Directeur Général Adjoint) de ladite Caisse régionale, Les fonctions d'administrateurs sont gratuites (non rémunérées) et n'ouvrent droit, sur justification, qu'au paiement d'indemnités compensatrices du temps consacré à l'administration de la Caisse Régionale (et non à l'activité professionnelle principale) dont le montant global est déterminé annuellement en Assemblée Générale. L'administrateur ne perçoit pas d'honoraires additionnels, Le Conseil d'administration doit veiller simultanément à son renouvellement afin d'assurer la diversité de ses membres et à la durée du mandat exercé au sein du Conseil d'administration, étant précisé que l'augmentation des responsabilités au sein du Conseil d'administration (Vice-Président ou Président) ou l'implication dans un comité spécialisé (membre ou président) peut justifier l'exercice d'un mandat plus long conformément à l'exigence d'aptitude au regard de l'expérience et des connaissances.

Concernant la diversité du Conseil d'administration 3 :

A noter : le champ d'application de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des Conseils d'administration et de surveillance, se limite aux sociétés ayant la forme de SA ou de SCA et ne s'applique donc pas aux Caisses régionales de Crédit Agricole mutuel.

Toutefois, le Conseil d'administration de la Caisse régionale Toulouse 31 a décidé, dans le cadre d'une démarche volontaire et progressive 4 pour sa féminisation.

Au 31 décembre 2021, le Conseil d'Administration compte 8 femmes sur 15 administrateurs, soit 53 %, un chiffre au-delà de l'objectif de 40 % que nous nous étions fixé en 2019. Vu l'ensemble des textes (3), et notamment la Loi 2018-771 du 5 septembre 2018 (applicable au 7 septembre 2018), le Conseil a décidé de mettre tout en œuvre pour respecter cette notion de diversité étendue à d'autres critères que le sexe tels que, l'âge, , les qualifications et l'expérience professionnelle. La Caisse régionale a engagé une démarche volontaire d'assurer une grande diversité de ses administrateurs en termes de qualification et d'expérience professionnelle. Ainsi, la diversité de la représentation professionnelle dont sont issus les administrateurs de la Caisse régionale permet d'assurer une couverture satisfaisante des différents secteurs d'activité tout en respectant les équilibres géo- économiques du territoire de la Caisse régionale. Dans le cadre de ses fonctions, le Comité des nominations du Conseil d'administration est attentif à ces recommandations dans le cadre des nominations de nouveaux administrateurs au Conseil d'administration. Enfin, 4 co-équipiers élus de la Caisse régionale représentants le Comité Social et Economique, siègent au Conseil d'Administration de la Caisse régionale. Concernant l'application de la politique de mixité au sein du Comité de Direction de la Caisse et parmi les postes à plus forte responsabilité

Le Conseil d'Administration a pris acte de la nouvelle disposition parue en septembre 2018 et de la nouvelle loi du 24 décembre 2021, invitant les sociétés à rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Comité de Direction et plus largement au sein de l'entité, sur l'échantillon des 10%des postes à plus forte responsabilité. 3 Cf. Art. L. 22-10-10 2° du Code de commerce. A noter : les Caisses concernées par cette disposition sont celles qui émettent des CCI et qui dépassent deux des trois seuils suivants : un total de bilan de 20 millions d'euros, un chiffre d'affaires net de 40 millions d'euros, un nombre moyen de salariés permanents de 250 (cf. art. R.22-10-29 C. Com). 4 L'ensemble des textes adoptés depuis 2011 (Loi du 27 janvier 2011, Loi du 31 juillet 2014 sur l'Economie Sociale et Solidaire, le dispositif « CRD », Ordonnance 19 juillet 2017 sur la déclaration de performance extra-financière, loi du 5 septembre 2018 modifiant certains articles du Code de commerce relatifs à la diversité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, nouvel article 7 du code Afep/Medef...) traduit une exigence accrue en matière de représentation équilibrée des hommes et des femmes dans la composition des conseils d'administration des établissements des crédits et des sociétés coopératives (cotées ou non). Cette évolution exprime une volonté très claire du législateur et du régulateur, aux plans européen et national, de renforcer la représentation des femmes au sein des conseils d'administration des entités bancaires y compris coopératives. 3

Le Conseil d'Administration est sensible à cette nouvelle mesure et s'assure, en lien avec les parties prenantes (Directeur Général, DRH, FNCA, etc) de la mise en œuvre d'une politique de diversité visant à atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes. Les résultats de la politique de mixité au niveau des 10% de postes à plus forte responsabilité au sein de la Caisse régionale sont : 35% pour les femmes et 65 % pour les hommes au 31 décembre 2021. Concernant la durée des mandats :

Les administrateurs de la Caisse régionale sont élus pour trois ans et sont renouvelables par tiers chaque année. Les statuts prévoient une limite d'âge de 67 ans. L'administrateur qui a atteint cette limite d'âge n'est pas renouvelable à la date d'échéance de son mandat.

Les dirigeants effectifs et les administrateurs de la Caisse régionale Toulouse 31 n'exercent pas d'autre mandat dans une autre société cotée et respectent les règles de cumul des mandats du code monétaire et financier issues de la transposition de la Directive du 26 juin 2013 dite « CRD IV », ainsi que la recommandation AFEP-MEDEF sur le nombre de mandats détenus par les dirigeants mandataires sociaux et les administrateurs. Les recommandations en matière de limitation de cumul des mandats sont respectées par les administrateurs de la Caisse régionale, lesquels par ailleurs, consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leur fonction au sein de la Caisse régionale, ce qui est démontré par le taux de présence des administrateurs en Conseil d'Administration. Concernant la liste des mandats et fonctions exercés : Le Président de la Caisse régionale Toulouse 31 : Crédit Agricole Toulouse 31 Président Caisse locale de Toulouse Nord Président CA Toulouse 31 Initiatives Président Fondation du Crédit Agricole Toulouse 31 Président Grand Sud-Ouest Capital Administrateur Grand Sud-Ouest Innovation Administrateur Grand Sud-Ouest Financement Administrateur SAS Crédit Agricole Innovation et territoire Membre du Conseil de surveillance Crédit Agricole Technologie Services Membre du Conseil de Surveillance SAS Pleinchamp Administrateur Le Directeur général de la Caisse régionale Toulouse 31 : Crédit Agricole Toulouse 31 Directeur général Crédit Agricole Toulouse 31 Initiatives, Directeur général SAS « Le Village By CA Toulouse 31» Président DD Factory Président Crédit Agricole Immobilier Président Crédit Agricole Services Immobiliers Président SAS La Boétie (Groupe Crédit Agricole) Administrateur Credit Agricole Italia Administrateur et membre du Comité d'audit IFCAM (Groupe Crédit Agricole) Administrateur SAS PLEINCHAMP Administrateur HECA (Handicap et Emploi au Crédit Agricole) Administrateur Grand Sud Ouest CAPITAL Président Grand Sud Ouest INNOVATION Président Grand Sud Ouest FINANCEMENT Président EDOKIAL (Groupe Crédit Agricole) Administrateur OPPIDEA Administrateur (Conseil d'Administration) membre du Comité des Risques et des Engagements SOTEL Président 4