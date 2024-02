Déclaration hebdomadaire des transactions sur CCI 2024 01 29 - 2024 02 02

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31

Siège Social : 6-7 Place Jeanne d’Arc – 31000 TOULOUSE

SIREN 776 916 207 RCS TOULOUSE

Société Coopérative à capital variable créée le 18 janvier 1901, régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier.

Établissement de crédit agréé en qualité de banque mutualiste ou coopérative. Société de courtage d'assurances.

Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances.

Programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale du 29 Mars 2023

Déclaration des transactions sur certificats coopératifs d’investissement propres réalisées du 29/01/2024 au 02/02/2024

Présentation agrégée par Jour et par Marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 2024-01-29 FR0000045544 16 67,115000 XPAR Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 2024-01-30 FR0000045544 49 68,000000 XPAR Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 2024-01-31 FR0000045544 49 66,510000 XPAR Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 2024-02-01 FR0000045544 59 64,510000 XPAR Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 2024-02-02 FR0000045544 59 65,603390 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI Jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-01-29T13:28:38Z FR0000045544 67,06 EUR 14 XPAR OD_7osD1zh-00 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-01-29T16:18:48Z FR0000045544 67,50 EUR 2 XPAR OD_7osts0R-00 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-01-30T08:01:02Z FR0000045544 68,00 EUR 15 XPAR OD_7owj4yG-02 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-01-30T09:55:10Z FR0000045544 68,00 EUR 34 XPAR OD_7oxBoaU-00 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-01-31T09:22:39Z FR0000045544 66,51 EUR 49 XPAR OD_7p2u9ge-00 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-02-01T09:45:46Z FR0000045544 64,51 EUR 12 XPAR OD_7p8qV0U-00 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-02-01T09:50:15Z FR0000045544 64,51 EUR 30 XPAR OD_7p8rcwp-00 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-02-01T09:51:58Z FR0000045544 64,51 EUR 17 XPAR OD_7p8s3lb-00 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-02-02T10:03:36Z FR0000045544 66,00 EUR 20 XPAR OD_7pElVpq-02 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-02-02T10:09:57Z FR0000045544 65,40 EUR 39 XPAR OD_7pEn773-00 Annulation









