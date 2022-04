Lille, le 25 avril 2022

Résultats financiers au 31 mars 2022

du Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Bonne tenue de l’activité et des résultats bien orientés

Mars 2022 Mars 2021 Variation

Activité : Encours de collecte globale 34 507 M€ 33 416 M€ +3,3% Encours de crédits 28 420 M€ 26 876 M€ +5,7%

Résultats sociaux* :

Produit Net Bancaire 147,1 M€ 145 M€ +1,4% Résultat Brut d’Exploitation 47,6 M€ 50,9 M€ -6,5% Résultat Net 29,1 M€ 23,2 M€ +25,6%

Résultats consolidés IFRS :

Produit Net Bancaire 163,4 M€ 156,7 M€ +4,3% Résultat Brut d’Exploitation 42,5 M€ 44,7 M€ -5% Résultat Net Part du Groupe 25,5 M€ 21,7 M€ +17,3%

Structure financière : Bilan consolidé 36 705 M€ 37 072 M€ -1% Ratio CET1 Bâle 3** 29,58% 26,89% +2,69 pts Ratio de liquidité LCR 1 mois*** 186,83% 163,02% +23,81 pts Ratio Crédit Collecte 136,8% 131,5% +5,3 pts

* Résultat social intégrant le résultat des titrisations de crédits habitat

** Ratio CET1 au 31 décembre 2021

*** Ratio Liquidity Coverage Ratio (LCR) : calculé sur la base des moyennes sur 12 mois glissants des composantes du ratio LCR

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 25 avril 2022, les comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 31 mars 2022.

Activité commerciale

L’activité commerciale reste soutenue sur le 1er trimestre 2022. Les réalisations de nouveaux crédits atteignent 1,3 Mrds€, soit +11,1% sur un an, dont 713,7 M€ sur les crédits habitat (-4,1% sur un an). En parallèle, 502,7 M€ de Prêts Garantis par l’Etat (PGE) ont été transformés en crédits moyen terme. En conséquence, les encours de crédits (y compris PGE) s’établissent à 28,4 Mrds€, en hausse de 5,7% sur un an.

L’épargne des clients, à 34,5 Mrds€, progresse de 3,3% sur un an, principalement sur les comptes à vue et les livrets.

Le développement des activités d’assurance de biens et de personnes s’est également poursuivi, avec une croissance de 3% du nombre de contrats sur un an.

Depuis le 1er Janvier, près de 14 900 nouveaux clients ont rejoint la Caisse régionale et, à fin Mars 2022, près de 481 130 clients en sont sociétaires (soit près de 5 730 clients sociétaires en plus en 2022).

Résultat social

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale s’établit à 147,1 M€, en progression de 1,3% sur un an, toujours soutenu par le dynamisme de l’activité commerciale et par les mesures de la Banque Centrale Européenne (BCE).

Les charges de fonctionnement s’affichent à -99,5 M€, en hausse de 5,7%, en lien avec les investissements et la transformation de notre réseau commercial.

Le coût global du risque, à -5,1 M€ soit 7 bps sur encours, reste constitué majoritairement de provisions sur encours sains en anticipation d’une potentielle dégradation du portefeuille de crédits.

Après prise en compte du résultat net sur actifs immobilisés (-0,2 M€) et des impôts sur les sociétés (-13,1 M€), le résultat net social (y compris résultat des titrisations de crédits habitat) ressort à 29,1 M€ contre 23,2 M€ en mars 2021.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 25,5 M€ contre 21,7 M€ en mars 2021. Cette augmentation est portée principalement par la contribution du pôle Bancassurance sous l’effet de l’amélioration du résultat social de la Caisse régionale qui compense la baisse de la contribution du pôle Capital Investissement qui avait bénéficié en 2021 d’une forte valorisation de son portefeuille.

La contribution des pôles métiers au résultat net consolidé s’établit comme suit :

Pôle Bancassurance : 26,2 M€ contre 17,9 M€ au 31 mars 2021,

: 26,2 M€ contre 17,9 M€ au 31 mars 2021, Pôle Capital Investissement : -1,1 M€ contre 4 M€ au 31 mars 2021,

: -1,1 M€ contre 4 M€ au 31 mars 2021, Pôle Presse : 0,1 M€ contre -0,8 M€ au 31 mars 2021,

: 0,1 M€ contre -0,8 M€ au 31 mars 2021, Pôle Foncière : 0,8 M€ contre 0,7 M€ au 31 mars 2021,

: 0,8 M€ contre 0,7 M€ au 31 mars 2021, Pôle Immobilier : -0,3 M€ contre -0,1 M€ au 31 mars 2021,

: -0,3 M€ contre -0,1 M€ au 31 mars 2021, Pôle Innovation : -0,2 M€ en lien avec l’entrée du Village By CA Nord de France dans le périmètre de consolidation en décembre 2021.

CCI Nord de France

Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 19,78 € au 31 mars 2022, en baisse de 3% depuis le 31 décembre 2021.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale de la Caisse régionale du 26 avril 2022 le versement d’un dividende de 1,05 euro par titre au titre de 2021 et qui interviendra le 10 mai 2022.

Perspectives

La croissance reste dynamique tirée par la consommation et des conditions de financement encore très favorables.

Toutefois, la situation économique demeure marquée par de nombreuses incertitudes, notamment la pandémie toujours présente, les élections présidentielles et le conflit en Ukraine qui impacte significativement l'inflation, au travers principalement des matières premières.

Dans ce contexte, la Caisse régionale, portée par sa raison d’être « agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société», poursuit son soutien à l’ensemble des acteurs de l’économie locale et reste mobilisée pour ses clients. Grâce à son modèle mutualiste robuste, ses fondamentaux solides et la diversité de ses expertises, elle est engagée de façon durable et globale pour accompagner et relever le défi des nombreuses transitions à venir sur notre territoire, mettant ainsi en œuvre le Projet Sociétal du Groupe Crédit Agricole.

Pièce jointe