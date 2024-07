Crédit Agricole Loire Haute-Loire : Communiqué financier 06-2024

Convaincu également que le modèle de banque universelle de proximité est utile pour le territoire, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire se donne les moyens d'être un leader proactif auprès de tous les clients sur les sujets de transition avec, par exemple, la présence de 61 conseillers habitat et transition sur les départements de la Loire et la Haute-Loire. Par ailleurs, La Caisse Régionale répond aux enjeux majeurs d'attractivité et de développement du territoire en amplifiant ses investissements dans l'immobilier local via sa foncière.

Disclaimer

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire published this content on 26 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 July 2024 07:01:03 UTC.