Crédit Agricole Loire Haute-Loire : communiqué S1 2022

Communiqué de presse à fin juin 2022

Crédit Agricole Loire Haute Loire

NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C – ISIN : FR0000045239

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire

St Etienne, publié le 26 juillet 2022

Le lundi 25 juillet 2022, le Conseil d’administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a arrêté les comptes sociaux et consolidés à fin juin 2022.

Une banque pour tous, utile au développement de l’économie locale

Un bon niveau d’activité au premier semestre 2022 dans un contexte macro-économique instable

La Caisse Régionale offre le 1er réseau bancaire sur le territoire de Loire et de la Haute Loire avec 144 agences, 186 Relais CA et, en moyenne 1343 collaborateurs Equivalent Temps Plein, dont 1232 CDI. La Caisse Régionale a recruté 52 collaborateurs en CDI au cours du premier semestre 2022.

Les encours de collecte sont en progression de 1,5% sur un an à 15,3Mds€. Cette croissance est assurée par une évolution favorable de la collecte bilan (+3,3%) tandis que la collecte hors-bilan (-1,9%) est pénalisée par l’évolution des marchés financiers.

La collecte bilan, qui finance les crédits localement, augmente de 3,3% avec +3,2% sur les dépôts à vue et +8,4% sur les livrets.

La collecte hors-bilan, bousculée par des marchés financiers tendus s’affiche en baisse de -1,9% avec des encours de valeurs mobilières en baisse de -10,3% compensés partiellement par l’assurance-vie à +0,7%.

Les encours de crédits clientèle progressent de 3,4% pour atteindre 9,9Mds€. Ils permettent d’accompagner les projets de l’ensemble des acteurs locaux, avec +4,6% sur les crédits habitat et +0,9% sur les crédits équipement.

L’intensité relationnelle se développe avec une évolution du nombre de contrats d’assurances de biens et de personnes souscrits par les clients de la Caisse Régionale à +1,7% sur un an. Les services poursuivent leur évolution avec +2% pour les offres de banque au quotidien et +3,3% pour les cartes bancaires. La Caisse Régionale poursuit la distribution de terminaux de paiement auprès de sa clientèle de professionnels avec plus de 6000 clients équipés au 30 juin 2022.

Enfin, sur l’année 2022, la Caisse Régionale reste attractive avec 13 000 nouveaux clients, qui porte à 526 300 le nombre total de clients.

Des résultats financiers élevés et une solidité financière confirmée

A 175,2M€, le PNB gagne + 13,3% par rapport à juin 2021, tiré par la performance commerciale de la caisse Régionale, par un dividende SAS RLB* enregistré au premier semestre 2022 en progression de +8,9M€ (24,1M€ contre 15,2M€ en 2021), et par une reprise de provision épargne logement exceptionnelle (9,1M€) partiellement compensée par une opération de restructuration de bilan (paiement d’une soulte de 2,5M€).

Les charges de fonctionnement sont maitrisées et affichent une baisse de 2,4% par rapport à juin 2021. Elles s’établissent à 82,1M€ au S1 2022.

Dans un souci de gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Loire Haute Loire continue de renforcer ses provisions avec une dotation sur encours sains et sensibles (provisions IFRS9) de 7M€.

Le taux de créances dépréciées est orienté à la hausse (1,73% à fin juin 2022 contre 1,68% à fin juin 2021) et le taux de couverture des créances en défaut non régularisées (hors période d’observation) demeure toujours élevé (62,7% à fin juin 2022).

Ainsi, le coût du risque s’établit à 10,8 M€ en progression de 6,2M€ par rapport à juin 2021.

Après prise en compte de la fiscalité (9,3M€), le résultat net social au 30 juin 2022 s’établit à 72,8M€, en hausse de 17,1%.

Le résultat net consolidé part du Groupe atteint 58,2M€ en intégrant 12,5M€ de contribution du Groupe COFAM, filiale à 100% de la Caisse Régionale et qui déploie son activité dans les métiers des financements spécialisés.

Le cours du CCI s’établit à 58€ au 30 juin 2022 en diminution de 17,2% sur le premier semestre 2022. La Caisse Régionale a versé un dividende de 3€ le 03 juin 2022.





Chiffres clés en millions d’€uros

Base individuelle



06-2022



Variation Encours de collecte 15 321 +1,5 % Encours de crédits clientèle 9 852 +3,4 % PNB 175,2 +15,3 % Charges de fonctionnement (82,1) +2,4 % Résultat brut d’exploitation 93,2 +25 % Résultat net social 72,8 +17,1%









Chiffres clés en millions d’€uros

Base consolidée



06-2022



Variation PNB 239,4 +10,6 % Charges de fonctionnement (145,8) +6,2 % Résultat brut d’exploitation 93,6 +18,3 % Résultat net consolidé – part du groupe 58,2 +5,4 %

La Caisse Régionale respecte pleinement les exigences réglementaires en matière de ratio de liquidité.

Au 30 mars 2022, le niveau de fonds propres prudentiels représente 1,6Mds€ et la Caisse Régionale consolide son niveau de solvabilité avec un ratio global de 31,7% pour un minimum règlementaire de 10,5 %.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2,6Mds€ et représentent 17,8% du bilan dont le total s’élève au 30/06/2022 à 14,5Mds€. Les dettes envers la clientèle représentent 30,9% du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA, au regard des règles de refinancement interne au Groupe, s’élèvent à 47,6%.

Engagement territorial e t perspectives :

Le Crédit Agricole Loire Haute Loire continue de fédérer autour de l’innovation : Le village By CA Loire Haute Loire accompagne désormais 23 start Up dont 4 entreprises installées en 2022.

20 entreprises partenaires dont une nouvelle en 2022 constituent l’éco système du Village By CA Loire Haute Loire.

2022 a marqué la reprise des rencontres sociétaires. Les dirigeants de la Caisse Régionale sont venus au contact des 242 600 sociétaires représentés par 792 administrateurs dans 60 caisses locales pour échanger sur les actualités et perspectives de la Caisse Régionale.

A travers ses actions, la Caisse Régionale confirme sa volonté de relever les défis des départements de la Loire et de la Haute Loire et de continuer à accompagner les projets des ligériens et alti-ligériens.

*La SAS Rue de la Boetie est la société par actions simplifiées, créée en 2001, qui rassemble toutes les actions de Crédit Agricole SA détenues par les Caisses régionales (à tout moment plus de 50%).

Nb : les chiffres relatifs aux comptes consolidés font l’objet à ce stade d’un examen limité de la part des commissaires aux comptes (en cours de finalisation)

Informations : www.ca-loirehauteloire.fr

Correspondant Communication Financière – Frédéric Royon (frederic.royon@ca-loirehauteloire.fr)

NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C – ISIN : FR0000045239

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire

Siège Social : 94 rue Bergson - 42000 ST-ETIENNE

380 386 854 RCS ST-ETIENNE

