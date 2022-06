Prospectus : publié le 20/06/2022

CAISSES LOCALES AFFILIEES

A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

DE LOIRE HAUTE-LOIRE

Sociétés coopératives à capital variable

régies notamment par les articles L. 511-1 et suivants et L. 512-20 et suivants du Code monétaire et financier

ainsi que par la loi n°47-1775 du 10/09/1947 portant statut de la coopération Siège social de la Caisse Régionale : 94, rue Bergson - 42007 SAINT-ETIENNESiège administratif : 16, Avenue Jeanne d'Arc - 43001 LE PUY EN VELAY

380 386 854 RCS SAINT-ETIENNE

Offre au public de parts sociales

par les Caisses locales affiliées à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire

d'une valeur nominale unitaire de 0,16 €

pour un montant maximal d'émissions de 90 millions d'euros

(représentant 562 500 000 parts sociales)

Ce prospectus se compose :

du résumé,

du présent document

des documents incorporés par référence.

Ce prospectus qui a une période de validité de 12 mois à compter de la date d'approbation par l'Autorité des marchés financiers, incorpore par référence :

le Document d'Enregistrement Universel de Crédit Agricole SA, déposé auprès de l'AMF le 24 mars 2022, sous le numéro D.22-0142 et son amendement n°D.22-0142-A01, déposé le 4 avril 2022 auprès de l'AMF, les différents documents suivants, relatifs aux exercices 2020 et 2021, publiés sur le site Internet de la Caisse Régionale et déposés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers : le rapport financier annuel de la Caisse Régionale,

Le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, Le document Informations Prudentielles Pilier III.

