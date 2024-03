CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

SOCIETE COOPERATIVE à CAPITAL VARIABLE

Siège social : 12 Place de la résistance - 38000 GRENOBLE

402 121 958 RCS GRENOBLE

Avis de mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée générale mixte du 28 mars 2024

Exercice 2023

Conformément aux dispositions du Code de commerce (art. L 225-37 et R 225-73-1) et du Code monétaire et financier (art L.621-18-3), le rapport sur le gouvernement d’entreprise ainsi que les autres rapports qui seront présentés à l’assemblée générale mixte du 28 mars 2024, les comptes annuels et consolidés, les différents rapports des commissaires aux comptes ainsi que le texte des projets de résolutions sont disponibles sur le site de la Caisse régionale à l'adresse suivante :

https://www.credit-a g ricole.fr/ca-sud r honealpes/particulier/informations/publications-officielles-et-reglementees/communiques-et-publications.html

