Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes : Une nouvelle Agence Crédit Agricole à Tulette (26)

En parallèle, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a développé la présence de ses services de retrait chez les commerçants (Relais CA), pour toujours plus de proximité. Cette solution permet à tous les clients du Crédit Agricole de retirer sur leurs comptes, sans frais et en toute confidentialité du commerçant, jusqu'à 100€. Actuellement, ce service est assuré par le Tabac Presse situé route Sainte Cécile, géré par M. Serge Florent pour Suze la Rousse, et par la Boulangerie Mireyo située 5 cours, gérée par M. et Mme Stéphane et Aurélie Ranchain pour Tulette.

Concrètement, les deux agences historiques de Suze-la-Rousse et Tulette, se sont regroupées pour la satisfaction de leurs clients. Cette nouvelle agence, qui a ouvert ses portes le 28 septembre, offre de nombreux avantages : une plus grande amplitude horaire, six conseillers disponibles pour des rendez-vous personnalisés, un nouveau local qui répond à toutes les normes et contraintes d'accessibilité, un concept d'agence qui allie accueil chaleureux et expertise affirmée… Un projet qui démontre la volonté du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes de pérenniser sa présence dans son territoire, en parfaite adéquation avec les valeurs de proximité de la banque coopérative.

Avec ses 197 agences de proximité, entreprises et banque privée, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes rayonne sur la Drôme, l'Isère, l'Ardèche et le Sud-Est Lyonnais. En poursuivant son objectif de rénovation, le banquier- assureur leader de notre région, souhaite participer activement et durablement au développement et au dynamisme de son territoire.

Un directeur d'agence, un directeur d'agence délégué,

deux responsables de clientèle Particuliers, une responsable de clientèle Agricole

et deux expertes métiers : services bancaires et assurances,

sont au service de plus de 2 700 clients.

1 distributeur automatique + 1 automate de dépôt d'espèces.

_________________

CONTACT PRESSE

Anne CHAZALET

Relations Presse et Communication institutionnelle anne.chazalet@ca-sudrhonealpes.fr- 04 76 86 75 29 / 06 20 15 45 70

PROPOS DU C REDIT A GRICOLE S UD R HONE A LPES

Banquier-assureur comptant plus de 760 000 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes rayonne sur l'Isère, la Drôme, l'Ardèche et le sud-est Lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes (plus de 365 000 sociétaires), il est au service des particuliers, des entreprises, des collectivités et des associations, et assume ainsi son rôle de premier financeur de son territoire.

Son engagement sociétal et ses valeurs de Proximité - Solidarité - Responsabilité sont au cœur de ses actions quotidiennes : soutien des grands enjeux de société, accompagnement des acteurs de l'économie locale dans leurs transformations, soutien des jeunes et de l'inclusion bancaire, présence de proximité et animation de tous les territoires. Sa raison d'être : « Agir chaque jour dans votre intérêt, et celui de la société ».

Retrouvez nos communiqués de presse sur https://ca-sra.fr/espace-presse

et nos actualités sur les réseaux sociaux

____