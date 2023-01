INFORMATION FINANCIERE ANNUELLE - RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2022

Dans un contexte de crises successives avec des effets économiques pour nos clients, notre territoire, le Groupe Crédit Agricole et notre Caisse régionale font preuve des fondamentaux les plus solides du marché (ratio de fonds propres, ratio et réserves de liquidité, taux de Créances Douteuses et Litigieuses).







Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuivra, en 2023, le déploiement de son projet d’entreprise CAP’25 avec les ambitions déclinées en quatre orientations : Client, Humain, Performance et Territoire/RSE.



L’évolution de l’organisation commerciale du réseau de proximité déployée en avril 2022 était un des premiers chantiers importants et devrait donner sa pleine mesure en 2023. Il a notamment pour objectif d’offrir à nos clients une relation plus personnalisée et un interlocuteur dédié pour le conseil sur l’ensemble de ses différents projets.



Le conseil en épargne s’appuiera sur une offre élargie en collecte bilan et responsable (DAT, livret engagé sociétaire…) ainsi que le développement de la démarche Trajectoire Patrimoine.







La Caisse Régionale Sud Rhône Alpes restera très engagée pour accompagner ses clients face aux défis qui sont les leurs, notamment dans la transition énergétique, un des axes du plan moyen long terme du Groupe Crédit Agricole, mais également dans le déploiement de la nouvelle assurance climatique auprès de nos clients agriculteurs.







Le contexte financier est, depuis plusieurs mois, très impacté par la remontée brutale des taux. La situation géopolitique continue d’être très instable. Les perspectives économiques restent incertaines en 2023, avec des impacts potentiels sur les risques et les marges dégagées sur l’activité bancaire.



Pour autant, en 2023, la Caisse Régionale, forte de son modèle mutualiste et diversifié, sera toujours mobilisée pour agir dans l’intérêt de ses clients et de la société.