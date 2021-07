Information financière semestrielle : Résultats au 30 juin 2021 Publié le 27/07/2021

A fin juin, l'encours de collecte des clients connaît toujours une progression significative de + 7,3 %, portant l'encours global à 24,8 milliards d'euros, toujours sous l'effet d'un comportement prudent et d'une moindre consommation engendrée par les périodes de couvre-feu et de confinement.

Nous poursuivons les investissements locaux (rénovation des agences…) et de nos outils à distance (visio client…) pour proposer unerelation 100% humaine et 100% digitale de qualité à nos clients.

Depuis plus d'un an, l'épidémie Covid-19 et le confinement ont eu des effets économiques réels pours nos clients.

Le cours du CCI Sud Rhône Alpes s'élève à 175 € au 30/06/2021, en hausse de 9% depuis le début de l'année et de 7,9% sur 12 mois glissants. En intégrant le dividende de 6,42 € distribué en décembre 2020 et celui de 5,27 € distribué en mai 2021, la hausse sur 12 mois glissant est de 15,1%.

En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes s'est renforcé au cours de cet exercice lui permettant de confirmer sa capacité de développement et d'accompagnement de ses clients et de son territoire.

Après prise en compte du résultat net sur immobilisations et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net social du premier semestre 2021 s'établit à 56,4 M€, en forte augmentation (+ 267 %) sur le 1er semestre 2020 marqué par l'absence de dividendes groupe et un coût du risque anticipé élevé.

Le coût du risque est en baisse. Alors que ce dernier s'élevait sur le 1er semestre 2020 à 21 M€ marqué par une anticipation des premiers effets macro-économiques de la crise sanitaire, il atteint 9 M€ en juin 2021. Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours est en baisse et s'établit à 1.01 %.

Les charges de fonctionnement, d'un montant de - 130,6 M€, enregistrent un accroissement de + 7 % sur un an. Cette augmentation s'explique principalement par un effet de base au 1er semestre 2020 marqué par un faible niveau d'intéressement et participation. Retraité de cet élément, la hausse des charges de fonctionnement est de + 0.9 % en 2021.

Le PNB de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes s'établit à 212,2 M€ au 30 juin 2021, en augmentation de + 19.2 % sur un an, soit une hausse de 34,3 M€ en lien avec l'activité commerciale, l'effet du TLTRO et la comptabilisation des dividendes SAS Rue La Boétie (perçus qu'au mois de décembre en 2020) pour 25,8 M€.

Les Jeunes sont la grande Cause mutualiste du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes en 2021. Dans ce cadre, les 81 Caisses Locales se mobilisent pour soutenir les jeunes clients fragiles avec une aide directe qui sera versée sous forme d'un chéquier utilisable pour l'achat de biens de première nécessité.

En parallèle, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et Crédit Agricole Assurance ont mis en place une action sur l'assurance-vie qui permettra de faire un don aux banques alimentaires de nos territoires avec une utilisation orientée vers la jeunesse.

Enfin, notre partenariat avec UNICITES est mis en avant localement pour permettre à des jeunes en service civique de travailler à la réduction de la fracture numérique au sein de la société.

Nous sommes confiants sur l'attractivité du territoire et accompagnons concrètement les investissements en faveur de l'emploi, avec la construction bas carbone en Isère d'une future Unité de Gestion de Sinistres de notre assureur Pacifica qui devrait employer une centaine de nouveaux collaborateurs.

La gamme d'offres d'épargne responsable a été largement enrichie et l'encours de nos clients sur ces placements (plus de 70 M€) progresse rapidement.

Les évènements climatiques du 2ème trimestre (gel d'avril, grêle de juin) ont touché nos départements. C'est plus de 1 200 sinistres assurances qui ont été gérés pour un montant d'indemnisation estimé à plus de 3 M€. De plus, nous sommes intervenus au plus tôt auprès des viticulteurs et arboriculteurs les plus sévèrement impactés, en proximité avec les différentes organisations professionnelles agricoles.

Dans une année 2021 qui restera impactée par les effets sanitaires et climatiques sur l'économie, la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes, acteur majeur de son territoire et forte de sa solidité financière, continuera plus que jamais d'agir dans l'intérêt de ses clients et de la société.

Second Marché - ISIN : FR0000045346

Responsable de l'information financière : Séverine TOURTOIS

E-mail :severine.tourtois@ca-sudrhonealpes.fr