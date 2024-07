Portée par trois piliers fondamentaux - l'environnement, le développement du territoire et la solidarité - la foncière investit dans le neuf et dans la transformation de l'ancien, en s'appuyant sur ses compétences techniques et son expertise dans la valorisation et l'optimisation des actifs immobiliers.

Ce label s'appuie sur 300 critères répartis en 7 thématiques que sont : le territoire et le site ; les matériaux ; l'énergie ; l'eau ; le confort et la santé ; la gestion de projet et enfin les aspects sociaux et économiques.

