CRCAM Alpes Provence : Déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S33-2022

Données financières () CA 2021 431 M - - Résultat net 2021 117 M - - Dette nette 2021 746 M - - PER 2021 5,04x Rendement 2021 4,18% Capitalisation 506 M 508 M - VE / CA 2020 5,55x VE / CA 2021 3,10x Nbr Employés 2 176 Flottant 9,60% CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Tendances analyse technique CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Dirigeants et Administrateurs Serge Magdeleine Chief Executive Officer Jérôme Vuillemot Finance Director Franck Alexandre Vice Chairman Michel Bonnes Director Thierry d'Amboise Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE -14.13% 508