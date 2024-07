Le Crédit Agricole Alpes Provence, via son Fonds de Dotation CAAP INNOV'ECO, consacre 1 % de son résultat pour accompagner l'écosystème d'innovation local, directement sous forme de prêts d'honneur aux porteurs de projets innovants ou de prix remis lors d'appels à projets ; et indirectement avec des subventions octroyées aux structures d'accompagnement dédies à la création d'entreprises et à l'innovation. L'objectif est de mettre à disposition des pépites de son territoire, un outil adapté répondant à leurs besoins lors de la phase d'amorçage. En soutenant l'innovation d'aujourd'hui sur les

En tant que banque engagée pour l'accompagnement des transitions sociétales, nous avons lancé cet appel à projets dans le but de mettre en lumière les startups de la filière « Healthtech » d'excellence de notre territoire, afin de leur permettre de faire émerger des solutions de rupture, au bénéfice des patients et des soignants.

Ce mercredi 19 juin s'est tenue la grande finale de l'appel à projets du Crédit Agricole Alpes Provence « L'innovation pour notre santé ». Parmi les 35 startups qui ont candidaté dans l'une des 2 catégories : « L'innovation au service des patients » et « L'innovation au service des professionnels de santé », 10 ont pitché leur projet devant un jury d'experts, au Business Center du Crédit Agricole Alpes Provence aux Docks de Marseille, et au final, 5 ont été récompensées avec une dotation totale de 90 000 €.

ONCOELECTRONICS

Traitement innovant post opératoire du glioblastome, cancer cérébral le plus fréquent chez l'adulte. Système générateur de champ électrique pulsé implanté dans la cavité après ablation du glioblastome. Ce procédé combine des champs électriques en courant continu et des champs électriques pulsés pour attirer les cellules cancéreuses par électrotaxie et les éliminer par électroporation irréversible.https://oncoelectronics.com/

TECMOLED

Système innovant et non invasif de monitoring des paramètres physiologiques couplé à de l'IA pour apporter une prise en charge optimisée dans les urgences. Le patch « OXYFLEX » est un système adapté aux protocoles de contrôle, de suivi, d'alerte anticipative et de prédiction de la dégradation des paramètres vitaux des patients dans les couloirs d'attentes des urgences hospitalières. Il offre une plus grande rapidité d'intervention et optimise ainsi la prise en charge des patients et le travail des cliniciens.www.tecmoled.com

HOLOWIND

Holographie interventionnelle via un casque de réalité augmentée. Développement d'un logiciel permettant l'importation en direct des flux vidéos disponibles (échographie et scanner, caméra d'endoscopie) sous forme d'hologrammes dans des lunettes de réalité mixte, ce qui rend les opérateurs totalement indépendants des écrans fixes de l'équipement des salles d'opération.www.holowind.fr

THERMO TRAUMA

Conception du premier plastron de secours chauffant, rechargeable et réutilisable (made in France) pour la lutte contre l'hypothermie accidentelle. Le plastron chauffant de secours THERM UP® présente une véritable innovation d'usage ainsi que 3 grandes innovations techniques : Des circuits chauffants pliables, construits sur mesure pour s'intégrer parfaitement dans le plastron et chauffer au mieux les parties vitales ; Un textile spécifique qui concentre isolation thermique (vers l'extérieur), diffusion thermique (vers l'intérieur), étanchéité, désinfection rapide et hygiène ; Un système de pilotage électronique robuste et des batteries rechargeables déployées efficacement pour ne pas gêner la victime et faciliter l'action rapide des secouristes.www.thermotrauma.com

INDIENOV

Dispositif médical de détection anticipée de la chute et de protection contre la fracture fémorale. Ceinture connectée (dispositif médical CE cat.1) avec : Détection instantanée de la chute (en la différenciant d'un mouvement de la vie quotidienne) ; Protection des personnes fragiles du risque de fracture du col du fémur (airbag) ; Alerte instantanée des aidants et des soignants de

confiance.https://www.indienov.com

