Jean-Lucien DURAND, Directeur de participations chez Crédit Mutuel Equity : «Nous avons été séduits par le positionnement commercial clair de SEA TPI en tant qu'acteur expert du RUN. Le management porte un projet de développement ambitieux et le lancement de l'activité cybersécurité constitue un catalyseur important. Face à l'intensification des cyberattaques, toujours plus sophistiquées, il est prioritaire pour nous d'orienter nos capitaux vers ces solutions stratégiques. Quant à la vision sociétale portée par SEA TPI, largement partagée par Crédit Mutuel Equity et notre Groupe, elle constitue un socle essentiel de la feuille de route de la société. »

Soucieux de se développer en positionnant la qualité de vie au travail, l'éthique et la RSE au centre de sa stratégie, SEA TPI a élaboré une Vision Sociétale d'Entreprise visant à limiter son impact environnemental, à maintenir un cadre de travail attractif et inclusif et à aider, à son échelle, ceux qui sont en précarité sociale et numérique.

Fondée en 1996 par la famille Pelfort, SEA TPI accompagne ses clients dans la mise en œuvre de Centres de Services IT sur mesure. L'entreprise opère dans trois domaines complémentaires et propose un service global : le RUN des systèmes d'information centraux, le RUN des usages numériques, ainsi que le RUN de cybersécurité avec un SOC (Security Operation Center) 24/24 7/7.

Crédit Mutuel Equity entre au capital de SEA TPI, permettant ainsi la sortie des actionnaires familiaux minoritaires et l'entrée de managers clés au sein de la structure actionnariale. Dans le cadre de cette opération, Sofipaca réinvestit pour la troisième fois, témoignant ainsi sa confiance dans le projet et dans le potentiel de croissance de SEA TPI. Translink Corporate Finance est intervenu en tant que conseil des actionnaires du groupe.

Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu'en Allemagne, en Suisse, en Belgique et au Canada.

A propos de Sofipaca

Depuis 1984, SOFIPACA, filiale des Caisses régionales de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur et Alpes Provence, a accompagné plus de 300 PME et ETI situées en région PACA dans leurs projets de capital développement, capital transmission ou recomposition d'actionnariat.

SOFIPACA dispose de plus de 60 millions d'euros de fonds propres qu'elle investit dans des entreprises du territoire, avec comme vocation de contribuer à leur développement. Les capitaux investis sont issus de leurs Fonds Propres, et n'ont à ce titre aucune contrainte de temps, privilégiant le rythme économique de l'entreprise aux exigences de bailleurs de fonds variés.

Equipe réactive et indépendante, investisseur financier de long terme et actionnaire minoritaire actif, SOFIPACA s'adapte aux projets de chaque entreprise avec un accompagnement des dirigeants dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance, sans immixtion dans la gestion.

Fidèle à ses valeurs, SOFIPACA déploie un modèle d'investisseur qui allie proximité, capital patient, accompagnement et responsabilité. SOFIPCA accompagne actuellement une quarantaine de sociétés basées essentiellement en Région Sud.

A propos de Translink Corporate Finance

Translink Corporate Finance est un leader mondial dans le domaine des services de conseil financier spécialisés pour les entreprises du marché intermédiaire. Fondée en 1972, la société compte plus de 350 experts répartis dans plus de 35 pays sur six continents.

En France, l'équipe compte plus de 15 professionnels dédiés aux opérations de M&A sur des tailles d'opérations comprises entre 20 et 200m€.

