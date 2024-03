Nous avons choisi de continuer à accompagner les projets de nos clients dans tous leurs moments de vie. Avec plus de 25 000 projets accompagnés, dont plus de 1 200 pour les entreprises, 4 000 pour les professionnels, 6 000 pour les agriculteurs, nous réaffirmons notre rôle de soutien de l'économie du territoire. Bien sûr, les projets habitat ont diminué, mais nous avons continué à soutenir les projets d'acquisition et de rénovation des logements jusqu'à représenter près de 30 % des crédits logement du terri- toire. Et dans le contexte économique difficile, nous avons continué d'apporter une attention particulière aux clients en situation fragile, avec 230 clients accompagnés via notre Espace Solidaire-PointPasserelle. Nous avons également structuré des pôles d'expertise dédiés aux moments de vie difficiles, comme les séparations- divorces, la fraude aux moyens de paiement, le soutien des majeurs protégés etc. Et nous avons soutenu les Sapeurs-Pompiersde Loire-Atlantiqueet de Vendée, via deux partenariats qui engagent nos équipiers et administrateurs sur l'ensemble du territoire.

Hausse des taux, inflation record, croissance ralentie, dette publique en hausse, marché immobilier au ralenti… Un contexte économique auquel n'ont pas échappé la Loire-Atlantique et la Vendée. Pourtant cette année, au Crédit Agricole Atlantique Vendée, nous avons fait le choix de la responsabilité et de l'op- timisme.

énergétique. Nous avons aussi créé une offre Transition Agricole, co-construite avec nos administrateurs agriculteurs, pour favo- riser leur transition écologique, via des projets photovoltaïques par exemple (189 projets accompagnés en 2023 vs 131 en 2022). Nous avons obtenu le Label relations fournisseurs et achats responsables, et participé au Fonds CA Transition énergétique Normandie Pays de la Loire pour financer la production et la consommation locale d'énergie décarbonée.

Croyant fermement à l'impact des femmes et des hommes de notre entreprise, nous avons poursuivi l'accompagnement de nos 2400 collaborateurs, et notamment des jeunes. Comment ? En recrutant plus de 200 personnes en CDI en 2023, et en formant plus de 150 jeunes alternants dans leur premier élan professionnel. En investissant dans la formation et la montée en compétences de nos équipes, avec plus de 15 000 jours de formation. En rénovant 7 agences en 2023 et en finalisant les travaux de notre Campus by CA à La Roche sur Yon. 2023 a aussi été l'année de notre campagne de communication « Entre vous et nous, ça matche », destinée à valoriser notre proximité avec nos clients. Une proxi- mité qu'ils peuvent expérimenter à travers nos 171 agences et nos offres en ligne.

Notre modèle unique de banque coopérative et mutualiste nous permet d'être proches de nos clients. Pour 2024, nous réaffirmons notre volonté d'accompagner les habitants du territoire dans tous leurs moments de vie, de contribuer aux projets du monde de demain, et de favoriser l'accomplissement personnel et profes- sionnel des jeunes.

Bonne lecture, et au plaisir de vous retrouver l'année prochaine !