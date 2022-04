Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Atlantique Vendee : Rapport financier 2021 (format PDF)

Sommaire

1. Présentation de la Caisse régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée������������������������������4

2. Déclaration de performance extra-financière 2021 ����5 Rapport de l'un des commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur la vérification de la déclaration de performance extra-financière�����������������������������������������������������������������������39

3. Rapport sur le gouvernement d'entreprise - exercice 2021 ���������������������������������������������������������������������������47

Rapport de gestion au 31 décembre 2021

(parties 4 et 5) .............................................................................. 66

4. Examen de la situation financière

et du résultat 2021 ��������������������������������������������������������������������� 66

4.1. La situation économique ��������������������������������������������������66

4.1.1. Environnement économique et financier global ������������66

4.1.2. Environnement local et positionnement de la Caisse régionale sur son marché���������������������������������������������������������68

4.1.3. Activité de la Caisse régionale du Crédit Agricole

Atlantique Vendée au cours de l'exercice �������������������������������69

4.1.4. Les faits marquants �������������������������������������������������������� 70

4.2. Analyse des comptes consolidés ���������������������������������� 71

4.2.1. Organigramme du groupe Crédit Agricole�������������������� 71

4.2.2. Présentation du groupe de la Caisse régionale

du Crédit Agricole Atlantique Vendée ������������������������������������� 72

4.2.3. Contribution des entités du groupe de la Caisse

régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée �������������������� 73

4.2.4. Résultats consolidés ������������������������������������������������������73

4.2.5. Bilan consolidé et variations des capitaux propres������ 75

4.2.6. Activité et résultat des filiales ���������������������������������������� 78

4.3. Analyse des comptes individuels ���������������������������������� 78

4.3.1. Résultat financier sur base individuelle������������������������� 78

4.3.2. Bilan et variations des capitaux propres sur base

individuelle���������������������������������������������������������������������������������79

4.3.3. Hors-bilan sur base individuelle ������������������������������������ 81

4.4. Capital social et sa rémunération����������������������������������� 81 4.4.1. Les parts sociales �����������������������������������������������������������82 4.4.2. Les Certificats Coopératifs d'Associés �������������������������82 4.4.3. Les Certificats Coopératifs d'Investissement ��������������82

4.5. Autres filiales et participations��������������������������������������� 82 4.5.1. Filiales non consolidées �������������������������������������������������82 4.5.2. Participations������������������������������������������������������������������82

4.6. Tableau des cinq derniers exercices �����������������������������83

4.7. Événements postérieurs à la clôture et perspectives pour la Caisse régionale du

Crédit Agricole Atlantique Vendée ����������������������������������������84

4.7.1. Événements postérieurs à la clôture������������������������������84

4.7.2. Les perspectives 2022 ���������������������������������������������������84

4.8. Informations diverses�������������������������������������������������������84

4.8.1. Dispositif de contrôle interne de l'information

comptable et financière ������������������������������������������������������������84

4.8.2. Informations sur les délais de paiement �����������������������85

4.8.3. Information spécifique sur les opérations réalisées dans le cadre de rachat de CCI autorisé par l'Assemblée

générale du 31 mars 2021 �������������������������������������������������������86

4.8.4. Informations relatives aux comptes inactifs������������������ 87

4.8.5. Charges non fiscalement déductibles �������������������������� 87

4.8.6. Rémunération des dirigeants ���������������������������������������� 87

4.8.7. Liste des mandats des mandataires sociaux ��������������� 87

4.8.8. Information sur les risques financiers liés aux effets

du changement climatique ������������������������������������������������������� 87

4.8.9. Activités en matière de recherche et développement�� 87

4.8.10. Renouvellement du mandat des commissaires aux

comptes�������������������������������������������������������������������������������������87

4.8.11. Calendrier des publications des résultats ������������������� 87

5. Facteurs de risques et informations prudentielles 88 5.1. Informations prudentielles�����������������������������������������������88 Composition et pilotage du capital ..................................... 88 Situation au 31 décembre 2021 ............................................ 88 5.2. Facteurs de risques ����������������������������������������������������������88 5.2.1. Facteurs de risques liés à l'émetteur et à son activité��88 5.2.2. Risques de crédit et de contrepartie�����������������������������88 5.2.3. Risques financiers����������������������������������������������������������90 5.2.4. Risques opérationnels et risques connexes�����������������92 5.2.5. Risques liés à l'environnement dans lequel le groupe Crédit Agricole évolue �������������������������������������������������94 5.2.6. Risques liés à la stratégie et aux opérations du groupe Crédit Agricole��������������������������������������������������������������96 5.2.7. Risques liés à la structure du groupe Crédit Agricole �� 97 5.3. Gestion des risques ����������������������������������������������������������99 5.3.1. Appétence au risque, Gouvernance et organisation de la gestion des risques����������������������������������������������������������99 5.3.2. Dispositif de stress tests ���������������������������������������������� 101 5.3.3. Procédures de contrôle interne et gestion des risques �������������������������������������������������������������������������������������102 5.3.4. Risques de crédit����������������������������������������������������������105 5.3.5. Risques de marché ������������������������������������������������������ 113 5.3.6. Gestion du bilan������������������������������������������������������������ 115 5.3.7. Risques opérationnels�������������������������������������������������� 120 5.3.8. Risques de non-conformité �����������������������������������������122 5.3.9. Risque juridique������������������������������������������������������������ 123

6. Comptes consolidés au 31 décembre 2021 �������������� 124 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ������������������������������������������������������������293

7. États financiers individuels au 31 décembre 2021 � 301 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ������������������������������������������������������������������368

8. Informations générales����������������������������������������������������� 376 1. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ����������������� 376 2. Texte des résolutions présentées à l'Assemblée générale �������������������������������������������������������������390 3. Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital par annulation des Certificats Coopératifs d'Investissements achetés�����������������������������395

9. Attestation du responsable de l'information financière �������������������������������������������������� 397

10. Glossaire ������������������������������������������������������������������������������ 398

1. Présentation de la Caisse régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée

La présentation de la Caisse régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée figure dans la déclaration de performance extra-financière, dans le chapitre « notre modèle d'affaires en 2021 ».

2. Déclaration de performance extra-financière 2021

ÉDITO

2021. Nous aurions tous aimé pouvoir la faire rimer avec retour à la normalité. Or il nous a encore fallu composer avec les soubresauts de la crise sanitaire.

Pour autant, l'année écoulée peut aussi être vue sous l'angle réjouissant de notre capacité collecve à la résilience. En effet, dans un contexte incertain, notre territoire a fait preuve d'un dynamisme vif en arant toujours plus d'habitants et en affichant un taux d'emploi encourageant, signe que nos entreprises ont du répondant.

Au Crédit Agricole Atlanque Vendée, nous sommes fiers d'avoir pu accompagner de nombreux projets, qu'il s'agisse d'une famille voulant financer son logement, d'une entreprise souhaitant moderniser son appareil de producon ou d'une jeune agricultrice désirant installer son exploitaon.

En tout, nous avons distribué 4,8 milliards d'euros de financement à moyen et long terme, injectés directement dans l'économie de notre territoire. Nous avons accompagné plus de 2 000 créaons d'entreprises, en synergie avec les réseaux dédiés. Nous avons accueilli 109 alternants dans nos agences et sur nos sites pour qu'ils vivent parmi nous leur première expérience professionnelle et leur donner des ailes pour leur intégraon professionnelle future.

Nous avons également tout parculièrement tenu à soutenir les jeunes en leur dédiant notre grande cause mutualiste de l'année 2021, cause qui a permis de séleconner 32 projets pour un montant de 142 000 €.

En 2021, le monde a connué de bouger, de se transformer et nous avons tout fait pour accompagner nos clients et notre territoire dans ces transions. En revanche, ce qui n'a pas changé, c'est notre aenon portée à la relaon individuelle que nous ssons avec chacune et chacun de nos interlocuteurs pour une relaon toujours plus vertueuse et construcve. Oui, cee année encore, nous avons fait le choix de l'humain. L'humain avec l'ouverture d'une nouvelle agence aux Sables d'Olonne ; l'humain avec le recrutement de 167 personnes en CDI ; l'humain dans le renforcement de nos équipes auprès des professionnels et des entreprises pour une écoute encore plus experte et en proximité ; l'humain dans l'approche des dossiers pour une réponse toujours sur mesure.

L'année dernière, nous vous parlions de notre choix lucide de l'opmisme raisonné. Il reste notre credo car c'est la clé d'une geson à la fois prudente et audacieuse. Formidable vecteur également de mobilisaon pour nos équipes et nos administrateurs qui puisent dans cee vision opmiste l'énergie dont ils ont besoin pour avancer et « Agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société ». C'est tout cela que nous vous proposons de découvrir dans ce rapport.

Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver en 2022 !

Nicole GOURMELON

Directrice générale

Luc JEANNEAU

Président

