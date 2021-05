Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : information financière du 1er trimestre 2021

Mobilisés pour soutenir les habitants et favoriser le rebond de l’économie de l’Indre & Loire et de la Vienne

Information financière du 1er trimestre 2021 (Communiqué diffusé le 3 mai 2021)

Un modèle mutualiste de proximité en banque assurance et immobilier qui permet de gagner des parts de marché

(en M€) Mars 2020 Mars 2021 Evol. Encours de crédits

(réintégration de 223 M€ de crédits titrisés et auto-souscrits) 10 513 11 448 +8,9% Encours de collecte globale

(bilan, assurance vie et titres)



Encours de collecte bilan

(dépôts, épargne) 14 880







9 686 15 947







10 515 +7,2%







+8,6%

L’attractivité de l’Indre et Loire et de la Vienne a été renforcée pendant la crise sanitaire, et la réactivité des 1 000 conseillers du Crédit Agricole a permis de répondre à une forte demande de crédits habitat, relayée par plus de 700 partenaires (agences immobilières et promoteurs) : 363 m€ (+15,8%) ont été décaissés sur le premier trimestre 2021 avec un gain de plus de 1,3 point de part de marché (35,9% à fin février). Square Habitat, l’agence immobilière du Crédit Agricole, a aussi accru son activité de gestion et de transaction de +29% pour un chiffre d’affaires de 3,5 m€.

Le financement des projets personnels à travers le crédit à la consommation a représenté 56 m€, portant l’encours à 539 m€. Cette activité est pénalisée par le ralentissement du marché automobile alors que les besoins en matière d’équipement de la maison s’accroissent.

Les professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités locales ont bénéficié de 161 m€ de nouveaux financements soit un niveau équivalent à l’an dernier. Chaque client ayant souscrit un PGE a été contacté pour faire le point sur son activité et préparer le rebond : ainsi 8 entreprises et professionnels sur 10 ont fait le choix d’amortir leur PGE, 2 préférant le rembourser totalement. De nombreuses solutions de digitalisations, cartes professionnelles et sites internet ont aussi été proposées et près de 6.000 contrats TPE et e-transaction sont déjà en service.

Au total, les encours de crédit atteignent 11,4 Md€ (+8,9%) au bénéfice de l’ensemble des secteurs.

La collecte bilan, qui finance en circuit court les projets du territoire, est en progression de +8,6% sous l’effet de la forte hausse des comptes courants et des livrets d’épargne. La collecte globale qui comprend les valeurs mobilières et l’assurance vie atteint 15,9 md€.

Au-delà de ces services bancaires les 532 600 clients, dont 6 400 nouveaux sur le trimestre, accroissent leur équipement en prévoyance et assurance des biens et des personnes avec plus de 13.500 souscriptions pour 316 000 contrats en cours.

Le programme de fidélité (cavantage-tp.fr) s’est encore développé et reconnait désormais plus d’1 client sur 2 en leur faisant bénéficier d’avantages bancaires et extra-bancaires.

Des résultats solides pour continuer à soutenir les projets et accompagner tous les clients selon leurs besoins

Comptes individuels en normes françaises (en M€) Mars 2020 Mars 2021 Evol. Produit net bancaire 64,8 68,2 +5,3% Charges générales d’exploitation -44,1 -44,7 +1,2% Résultat brut d’exploitation 20,7 23,6 +14,1% Résultat net social 15,3 15,6 +2,0% Comptes consolidés en normes IFRS (en M€) Mars 2020 Mars 2021 Evol. Capitaux propres 2 225 2 230 +0,2% Total bilan 14 028 15 559 +10,9% Résultat net part du Groupe 12,8 12,5 -1,9%

Le produit net bancaire atteint 68,2 m€ (+5,3%) porté par les volumes de crédit qui soutiennent la marge d’intérêts et la bonne tenue des marchés financiers.

Les charges générales d’exploitation sont maîtrisées à 44,7 m€ (+1,2%) tout en garantissant les investissements nécessaires au développement de l’activité ainsi que le renforcement des équipes avec 37 recrutements en CDI à fin avril. Plus de 400 stages et recrutements d’alternants sont prévus pour soutenir la formation des jeunes en s’associant avec les établissements d’enseignement partenaires.

Le coût du risque reste faible à 1,5 m€, exclusivement lié au renforcement des provisions d’anticipation sur les encours sains alors que le taux de défaut baisse de -0,3 point sur un an à 1,76%, pour un niveau de provisions à 62,8 %.

Au total, le résultat net social progresse de +2,0% à 15,6 m€, tandis que le résultat net consolidé en normes internationales (IFRS) s’établit à 12,5 m€ (-1,9%).

Les fonds propres consolidés de 2,2 Md€ permettent de sécuriser le développement de l’activité. Le ratio de solvabilité était de 22,7% au 31 décembre 2020 à plus du double des 10,5% requis.

Le Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) était coté à 93,04 € au 31 mars 2021. Il fera l’objet d’une mise en paiement le 20 mai d’un dividende de 2,92 € conformément aux décisions de la dernière Assemblée Générale.

Une présence renforcée auprès des habitants de l’Indre & Loire et de la Vienne

Avec 142 agences, le Crédit Agricole continue d’investir sur l’ensemble de son territoire conformément à son plan d’entreprise #TEAM2021. Après 7 agences rénovées en 2020, plus de 10 autres seront modernisées en 2021.

Cette présence sur l’ensemble du territoire et cette proximité relationnelle est la caractéristique de la banque coopérative de l’Indre et Loire et de la Vienne détenue par 297 000 sociétaires (+4% en un an) représentés par 805 administrateurs qui, grâce à une plateforme de vote à distance, ont pu tenir les Assemblées Générales des 64 Caisses Locales dans un contexte inédit.

La construction d’un nouveau projet d’entreprise est lancée cette année pour continuer à agir dans le respect des 3 valeurs fondatrices du mutualisme : responsabilité, proximité et solidarité permettant de faire la différence pour la Touraine et le Poitou.

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 30 avril 2021

