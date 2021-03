Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France : Quel budget pour acheter dans l'immobilier près de Paris en 2021 ?

Versailles, Boulogne-Billancourt, Vincennes : dans ces communes prisées autour de Paris, les tarifs sont proches de ceux de la capitale avec un prix moyen proche de 900 000€ d'après le Crédit Agricole Ile-de-France. Si l'on ne possède pas de tels moyens, où peut-on accéder à la propriété près de Paris ? Nos réponses avec trois gradations de budget.

Avec 200 000€, cap au sud de Paris

Les « petits budgets » à l'échelle de la région parisienne privilégient l'Essonne et plus particulièrement Evry-Courcouronnes et Corbeil-Essonnes. Deux communes voisines au profil assez proche, fortement marquées par l'urbanisation de l'après-guerre avec ses grands ensembles qui laissent peu à peu place à un nouveau visage. Démolitions et réhabilitations redessinent ce secteur qui nécessite un budget moyen de 200 000€, ce qui permet aux ménages sous le revenu médian d'accéder à la propriété à moins de trois quarts d'heure de la gare de Lyon via le RER D. Un crédit immobilier de 180 000€ assorti d'un apport personnel de 20 000€ peut financer un appartement de 4 pièces à Corbeil-Essonnes, où le prix au mètre carré se situe en moyenne à 2 380€ d'après les Notaires de France. Sur 20 ans, ce crédit immobilier représente des mensualités de 836€ (hors assurance), selon notre outil de simulation de prêt immobilier au taux moyen actuel de 1,10%.

Avec 300 000 à 400 000€, l'Ouest parisien s'offre à vous

Un couple au revenu médian, disposant d'un apport personnel de 50 000€ et d'une capacité d'emprunt de 250 000€ à 350 000€, peut lorgner le Val d'Oise et même pourquoi pas les Yvelines. Dans le 95, Cergy ne nécessite qu'un budget de 270 000€ d'après les données du Crédit Agricole Île-de-France, de quoi bénéficier d'un environnement verdoyant à seulement 30 minutes de Charles de Gaulle-Etoile par le RER A. Plus près de la capitale, Argenteuil et Sannois proposent des biens en moyenne entre 315 000 et 330 000€, alors qu'un logement en bordure de la forêt de Montmorency à Taverny va approcher 370 000€. Si certains secteurs des Yvelines sont inaccessibles avec ce budget, des communes comme Poissy ou Conflans-Sainte-Honorine sont dans les cordes des couples d'acheteurs aux revenus moyens.

Avec 500 000 à 600 000€, un choix plus vaste en petite couronne

Avec un apport personnel de 100 000€, et un crédit immobilier d'environ 500 000€ remboursable sur 25 ans avec un taux d'intérêt moyen de 1,35% : il est possible de trouver son bonheur aux portes de la capitale. Dans les Hauts-de-Seine, un bien à Clichy rentre dans cette enveloppe (585 000€ en moyenne selon CA IdF). Même chose en Seine-Saint-Denis à Montreuil, commune en pleine gentrification avec un budget moyen légèrement supérieur à 550 000€. Dans le Val-de-Marne, Maisons-Alfort permet de poser ses cartons à deux pas de la Porte de Charenton (505 000€ en moyenne).

