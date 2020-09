Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine : Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

ATTESTATION DU RESPONSABLE

DE L'INFORMATION FINANCIERE

………………………

RESPONSABLE DE L'INFORMATION RELATIVE A LA CAISSE REGIONALE

Monsieur Jean-Yves Carillet, Directeur général de al Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Ille- et-Vilaine.

ATTESTATION DU RESPONSABLE

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes complets pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Fait à Rennes, le 04 août 2020

Le Directeur Général

Jean-Yves CARILLET