Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Information trimestrielle au 30 septembre 2020

Information financière trimestrielle

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine

Résultats au 30 septembre 2020

Diffusés le 30/10/2020

Le Conseil d’Administration a arrêté lors de sa séance du 30 octobre 2020 les comptes du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine au 30 septembre 2020 (ayant fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes).

Au cours de cette année 2020, l’épidémie de Covid 19 a affecté de façon brutale l’économie et ses acteurs, ce qui a conduit la Caisse régionale à prendre des mesures de soutien afin d’accompagner les Bretilliens. Si les effets et la durée de la crise restent difficiles à évaluer, la situation en solvabilité (ratio de solvabilité de 19,18 % au 30 juin 2020) et en liquidité de la Caisse régionale lui permettent d’aborder cette période avec confiance et de réaffirmer sa capacité à soutenir l’économie locale, comme elle a su le faire lors de ces derniers mois.





REBOND DE L'ACTIVITE COMMERCIALE APRES LE CONFINEMENT

Les brétiliens continuent de témoigner leur confiance au Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine. Ceci se constate à travers :

Une hausse de 1% du nombre de clients et de plus de 4% du nombre de sociétaires

Un encours d’épargne confiée qui continue de progresser (+9% sur un an), avec notamment par une forte hausse des encours de DAV (+30,2 %) et des livrets (+12,4 %).

La Caisse régionale connaît une accélération de son activité commerciale depuis le déconfinement. Cette dynamique s’observe notamment au travers l’activité de l’assurance des biens et des personnes (+ 3,4 % de contrats sur 12 mois), ou l’augmentation des projets habitat en 2020 (+1,9 %).





FACE A LA CRISE, LA CAISSE REGIONALE S'EST MOBILISEE POUR SOUTENIR LE TERRITOIRE ET SES CLIENTS

Dans le contexte de crise COVID-19, la Caisse régionale s’est fortement mobilisée pour accompagner ses clients en difficulté dans cette période inédite.

Ainsi, des mesures exceptionnelles ont été proposées aux entreprises comme aux particuliers :

Près de 430 M€ de Prêts Garantis d’Etat (PGE) réalisés

Plus de 10 900 pauses crédits

Un geste de solidarité de plus de 5,5 M€ à destination des professionnels et agriculteurs pour compenser leurs pertes d’exploitation

L’opération Bol d’Air qui a permis de soutenir 10 000 professionnels du tourisme à travers l’offre de bons d’achat

Au-delà de ces mesures, la Caisse régionale a continué de financer les projets de ses clients. Les réalisations de crédits sont en hausse de 3,1 %. Ainsi, l’encours de crédit progresse de 10,5 % sur un an.





UNE STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE ET RENFORCEE

Au 30 juin 2020, la solidité de la Caisse régionale se renforce avec un niveau de fonds propres prudentiels de 1 043 M€ (en hausse de 7,3% sur 1 an) et un ratio de solvabilité, largement supérieur aux exigences réglementaires, de 19,18 % (+ 46 bps par rapport au 30 juin 2019).

La situation en liquidité est également confortable avec une PRS (Position en Ressources Stables) qui s’établit à 1 369 M€ au 30 septembre 2020 en hausse de 925 M€ sur un an.

Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 24,9% du bilan consolidé, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole S.A., au regard des règles de refinancement interne au Groupe, représentent 59,3%. Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 1,8 Md€, et représentent 11,5% du bilan consolidé dont le total s'élève au 30 septembre 2020 à 15,9 Mds€.





RESULTATS FINANCIERS

En base sociale





Malgré le contexte de taux bas et les mesures prises par la Caisse régionale afin de réduire les frais de dysfonctionnement auprès de toute sa clientèle, et notamment les plus fragiles, le Produit Net Bancaire clientèle progresse de 4,7 % sur un an.

Le PNB s’élève à 174,8 M€, soit un repli significatif en raison du non versement du dividende par Crédit Agricole S.A. conformément à la recommandation émise par la BCE.

Les charges de fonctionnement restent stables à 122,7 M€.

Le coût du risque, en forte hausse (+16,7 M€), reflète le contexte d’incertitude économique et la volonté de retenir pour le provisionnement statistique un scénario économique plus adverse.

Au 30 septembre 2020, le taux de CDL est de 1,67 % (y compris véhicule de titrisation) et le taux de couverture de ces créances s’élève à 59,19 %.

Le résultat net social ressort ainsi en retrait à 11,5 M€.

Le coefficient d’exploitation, qui rapporte le total des charges de fonctionnement nettes au produit net bancaire, s’établit à 70,2 % au 30 septembre 2020.





En base consolidée (IFRS)





Le Produit Net Bancaire s’établit à 163,3 M€ en recul de 19,6% par rapport à 2019 et le résultat brut d’exploitation à 39,4 M€.

Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé ressort à 3,8 M€.





Chiffres clés

30/09/2019

(en M€) 30/09/2020

(en M€) PNB social 199,1 174,8 Charges de fonctionnement 121,9 122,8 Résultat Brut d'Exploitation 77,1 52,0 Coût du risque (hors FRBG) 8,3 25,0 Résultat Net Social 49,0 11,5 Total bilan (base sociale) 13 816,0 15 557,6 - dont titres à l'actif (1) 1 380,2 1 426,8 - dont capitaux propres (2) 1 547,2 1 576,9 Résultat en normes IFRS 56,5 3,8

(1) Les titres à l’actif contiennent les titres de placement, d’investissement (dont titrisation) et titres de transaction (sauf ICNE).

(2) Les capitaux propres contiennent les fonds propres (dont FRBG, comptes courants bloqués des Caisses Locales et titres non subordonnés) et le résultat net en formation.





CERTIFICATS COOPERATIFS D'INVESTISSEMENT





Au 30 septembre 2020, le cours du Certificat Coopératif d’Investissement de la Caisse régionale s’établit à 76,99 €.

Il enregistre une baisse de 35,3 % depuis le début de l’année.





PERSPECTIVES





Utile pour ses clients, utile pour son territoire, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine entend, plus que jamais, poursuivre l’accompagnement de l’ensemble de ses clients, au quotidien et dans la réalisation de leurs projets. En adéquation avec ses valeurs mutualistes, la Caisse régionale se mobilise depuis plusieurs mois afin d’aider les acteurs économiques à faire face à cette période inédite. Ses collaborateurs apportent une attention particulière aux clients fragilisés. Parallèlement, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, banquier et assureur de proximité, renforce cette année ses équipes commerciales dans son réseau d’agences composé de 116 points de vente, afin d’apporter toujours plus de conseil et d’expertise à ses clients. C’est dans ce cadre qu’il a initié, au printemps dernier, le recrutement de 120 personnes en CDI. Par ailleurs et afin de contribuer à l’emploi des jeunes, il recrute 80 alternants supplémentaires (en préparation d’un bac + 2 ou + 3) d’ici fin février 2021, en plus des 80 alternants accueillis pour la rentrée 2020.





Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine

Société coopérative de crédit à capital variable

Siège social : 4, rue Louis Braille - Saint-Jacques de la Lande

CS 64017 – 35040 Rennes Cedex

SIREN : 775 590 847 RCS RENNES

Code NAF 6419Z

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur https://www.credit-agricole.fr/ca-illeetvilaine/particulier.html, rubrique Informations réglementées. Contact Relation Investisseurs : Arnaud DOUARD, arnaud.douard@ca-illeetvilaine.fr, 02 99 03 36 42.

