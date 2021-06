Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Fiche synthétiques Caisses Locales 2021 08/06/2021 | 14:00 Envoyer par e-mail :

Siège social : 3 avenue KLEBER 35560 VAL COUESNON AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

01 – Val Couesnon

49 - Bazouges la Pérouse DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

François HEON COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

BARBELETTE Jean-Luc

Vice-Président (s)

HUARD Sandrine

Administrateurs

BERRANGER Denis

BOURGES Alain

GARNIER Huguette

GAUTIER Loïc

LANDAIS Fabienne

MASSIN Yannick

MEIGNAN LAETITIA

RICHARD Geneviève

RONDIN Jean-Hubert

SAUVAGET Patrice

CAISSE LOCALE DE ARGENTRE DU PLESSIS

Siège social : 7 Place du Générale De Gaulle 35370 ARGENTRE AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

02 - Argentré DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Denis SERRAND COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

PICQUET Fabienne

Vice-Président (s)

LEMESLE Jean-Georges

Administrateurs

BARIOT Joëlle

DESILLE Christine

FESSELIER ISABELLE

GRIMAULT François

LEMERCIER Gilbert

LEPAGE Eric

LODIEL Alexandra

MARION Jean-Luc

PATTIER Sylvain

CAISSE LOCALE DE BAIN DE BRETAGNE

Siège social : 8 rue du 3 Août 1944 35470 BAIN DE BRETAGNE AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

03 - Bain DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Géraldine AULNETTE COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

SIMON Dominique

Vice-Président (s)

GERARD Jean-Pierre

Administrateurs

AULNETTE Sébastien

DUBOIS Olivier

GERARD Willy

GIFFARD Rosanne

GLAIS MICHEL

GUIHEUX Michèle

JULIEN Eric

ORAIN Jean-Yves

ROULLEAU Christian

THETIO Stéphanie

CAISSE LOCALE DE BECHEREL ROMILLE

Siège social : route de Saint Gilles 35850 ROMILLE AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

96 - Gévezé

04 - Romillé

133 - La Mézière DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Stéphane ROZÉ COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

DAVID Olivier

Vice-Président (s)

LEBEL Marie-Lise

Administrateurs

BERGOUGNAN Jean-Claude

CRUTEL David

FIXOT Michel

GAUTIER François

GUERIN Patrice

JULLIEN Jean-Yves

LAMBARD Daniel

LEMOINE Marie-Christine

LEVACHER Mireille

MARION SANDRINE

CAISSE LOCALE DE CHATEAUBOURG

Siège social : 57 rue de Paris 35220 CHATEAUBOURG AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

05 - Chateaubourg DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Stéphanie FREREUX

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

Pascal BRAULT

Vice-Président (s)

DAVENEL Patricia

Administrateurs

BOISGONTIER Denis

BROSSAULT Serge

COCONNIER Delphine

COUVERT CHRISTOPHE

DAVID Martine

GALLON Cécile

RENAULT Dominique



CAISSE LOCALE DE CHATEAUGIRON

Siège social : CC Le petit Launay 35410 CHATEAUGIRON

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

06 - Chateaugiron

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

RICHOMME Bénédicte

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

GAUDIN Valérie

Vice-Président (s)

POIRIER Pierre-Yves

Administrateurs

CHEROT Loïc

CRESPEL Hélène

GATEL Denis

GAUTHIER Marie-Isabelle

LAGOUTE Christophe

MANDARD Armel

TROPE_BOUTEMY Rozenn



CAISSE LOCALE DE MARCHES D'ALETH

Siège social : Rue Siochan 35430 ST JOUAN DES GUERETS

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

07 - St Jouan Guérêts

118- Miniac-Morvan

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Stéphanie FERRY

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

NUSS Thierry

Vice-Président (s)

BUSNEL Claudine

Administrateurs

BESLY Chantal

BIHEN Jeannine

BUSNEL Brigitte

CHOLLET Denise

GESLIN Odile

GOLIVET Jacques

HERVE Franck

LE_PIVERT Raoul

QUEMERE Karine

THOMAZEAU Katell



CAISSE LOCALE DE COMBOURG

Siège social : 2 Boulevard du Mail 35270 COMBOURG

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

08 - Combourg

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Cédric DONVAL

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

GAUTRAIS Pierrick

Vice-Président (s)

ANGER Eric

Administrateurs

AOUSTIN PATRICE

AUBERT Arnaud

CITRE Christian

GANCHE Bruno

HAREL Chantal

LEGROS Marie-Noële

MONCELIER Christelle

PLIHON Maryline

QUEVERT Véronique

TREGON XAVIER



CAISSE LOCALE DE DINARD PLEURTUIT

Siège social : 2 place du Général de Gaulle 35730 PLEURTUIT

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

39 - Dinard

9 - Pleurtuit

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

TONNELET Bénédicte

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

GIROUX Eliane

Vice-Président (s)

MORIN Arnaud

Administrateurs

ALBRIEUX APOLLINE

AMELINE Nathalie

CHEVALIER Eric

GARAULT Sylvie

HABASQUE AURELIE

HERGNO Eliane

IRIS Alain

MARY Emilien

NOBLET Anthony

PETIT Nicolas



CAISSE LOCALE DE DOL DE BRETAGNE

Siège social : 16 Boulevard Deminiac 35120 DOL DE BRETAGNE

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

10 - Dol

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Stéphane LAMANT

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

RESTOUX Carole

Vice-Président (s)

COBAC Alain

Administrateurs

BOURGEAULT Maryse

DESLANDES Colette

DUPUY ARMELLE

FLAUX Michel

HIREL BEAULIEU Caroline

PIOT Franck

RICHARD Franck

RIGOURD Sylvie

STRAZZER Françoise

VIVENT Jocelyne



CAISSE LOCALE DE FOUGERES

Siège social : 28 rue Jules Ferry 35304 FOUGERES

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

11 - Fougères

42 - Fougères Gambetta

132-Lécousse Le Parc

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Edouard FAGUER

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

GILLES Christophe

Vice-Président (s)

PIRON Marie-Anne

Administrateurs

AUBRY Manuella

CHESNEAU Guillaume

COUASNON Cécile

COUDRAY Louis

DELIN Jean-Louis

FOUBERT Géraldine

LEMONNIER Patrick

LOYZANCE René_Fils

MEIRONE Véronique

SEGUT Raphaël

TOREL Franck



CAISSE LOCALE DE GRAND-FOUGERAY

Siège social : Place de l'église 35390 GRAND-FOUGERAY

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

13 - Grand Fougeray

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

LÉVENEZ Stéphane

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

Pierre JOUADE

Vice-Président (s)

POIRIER Bastien

Administrateurs

BALLUET Virginie

BOSSARD Angélique

CHRETIEN Maryse

DREAN Nadine

MOREAU Olivier

PITON YANN

POULAIN Gilles



CAISSE LOCALE DE GUICHEN

Siège social : 3 bis boulevard Victor Edet 35580 GUICHEN

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

14 - Guichen

121 - Goven

122 - Guignen

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Sébastien LETENDARD

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

GAIGNARD Déborah

Vice-Président (s)

LERAY Stéphane

Administrateurs

BERTIN Isabelle

BOSSARD Lionel

BRAULT Chantal

GUILLARD JOHANN

LABILLOYE Eric

LE_BOULAIRE Virginie

LORET Marie Laure

LOUYER Michel

PELTIER Fabienne

ROBERT Mickael



CAISSE LOCALE DE JANZE

Siège social : 8 place de la République 35150 JANZE

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

16 - Janzé

119-Corps-Nuds

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Laurent KERLOC’H

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

GILBERT Didier

Vice-Président (s)

GINGUENE Marie-Laure

Administrateurs

BANNETEL Loic

BELAN Stéphanie

COCAULT Yannick

GADBY Céline

GENSON Jean-Sébastien

LEBRANCHU Pascal

MALLET Lionel

PIEL Solange

RUPIN JOSEPH

SAFFRAY Hervé



CAISSE LOCALE DE LA GUERCHE DE BRETAGNE

Siège social : 3 place du Champ de Foire 35130 LA GUERCHE

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

17 - La Guerche

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Fabienne CHOTARD

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

DESMOTS Marie-Gabrielle

Vice-Président (s)

POULAIN Benoît

Administrateurs

BACHELIER Thierry

BOUTHEMY Laurence

DELOGE Jean-François

GERARD Viviane

GUYOT Amandine

JULLIOT Dominique

MENEUST FABIENNE

ROUSSEAU Véronique

VIEL Michel



CAISSE LOCALE DE LE SEL DE BRETAGNE

Siège social : 2 rue Dugesclin 35320 LE SEL DE BRETAGNE

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

18 - Le Sel

124 - Crevin

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

LE CORRE Nicolas

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

Jean GALODE

Vice-Président (s)

BLOUIN Hélène

Administrateurs

CARISSAN Fanny

DUMAST Johann

GENDROT Mickaël

LELIEVRE Sébastien

ORAIN Christiane

VAYER ELODIE



CAISSE LOCALE DE LIFFRE

Siège social : 9 rue de Fougères 35340 LIFFRE

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

19 - Liffré

86 - La Bouexière

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Kévin GILARDEAU

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

HURAULT Maud

Vice-Président (s)

SAVIN Florian

Administrateurs

BARRE JEAN PIERRE

CAPLET Christophe

COMMEUREUC Gwenola

GARNIER Sylvie

GIEU Jean Yves

MOULIN Patrick

TRAVERS Rémi



CAISSE LOCALE DE LOUVIGNE DU DESERT

Siège social : 26 rue du Général Lariboisière 35420 LOUVIGNE DU DESERT

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

20 - Louvigné

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Cédric LODE

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

BLANCHET Colette

Vice-Président (s)

GOHIN Dominique

Administrateurs

AUSSANT Angélique

BERTHELOT Christelle

COLIN Bertrand

DENOUAL Marie-Christine

DUBOIS Marie

DUBOIS Samuel

MALLE SYLVAIN

POULAIN Karine

ROSSIGNOL Séverine



CAISSE LOCALE DE VAL D’ANAST

Siège social : 25 rue de Guer 35330 VAL D’ANAST

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

21 – Val d’Anast

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

BARA Claire

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

COUDRAIS Patrice

Vice-Président (s)

FEVRIER Mickaël

BRUNARD Chrystèle

Administrateurs

AUDRAN Laëtitia

CORDUAN Stéphane

PABOEUF TIPHAINE

RAFFEGEAU Hugues

ROUSSIERE NELLY



CAISSE LOCALE DE MONTAUBAN DE BRETAGNE

Siège social : 1 rue de Beaudouin 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

22 - Montauban

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Pascal GOVEN

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

PINEL Luc

Vice-Président (s)

SICOT Ronan

Administrateurs

BERTHELOT Christelle

BODIN André

BOUILLET Laurent

BRINDEJONC Joelle

GAUTIER Alain

LESNE Hervé

MOIZAN Albert

SOURDAINE Régine



CAISSE LOCALE DE MONTFORT-SUR-MEU

Siège social : 3 boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT-SUR-MEU

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

23 - Montfort

93 - Bédée

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Maud PICHOT

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

BOUVET Sébastien

Vice-Présidents

DUBE Catherine

Administrateurs

BAGOT Gaëlle

CHAPALAIN Philippe

CHERRUET Virginie

DARID Tony

DAUGAN Nathalie

GUERIN Marc

GUERIN Vincent

LEFEUVRE Christiane

MOISAN Marie-Annick

PEROU Rachel



CAISSE LOCALE DE MORDELLES

Siège social : 8 avenue du Maréchal Leclerc 35310 MORDELLES

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

24 - Mordelles

99 - Chavagne

53 - Le Rheu

112-Bréal s/Montfort

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Sandrine LOUAIL

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

GORIEU David

Vice-Président (s)

HAVARD Marylène

Administrateurs

BAUDAIS ELISABETH

BAUDAIS Rozenn

BERTHELOT Jean-Mary

GIBIER Patrice

MAROT Laurent

NIZAN Cédric

NOZAY Jean-Michel

PERSAIS Christine

VERGER Martine



CAISSE LOCALE DE PIPRIAC

Siège social : 30 rue de la Libération 35550 PIPRIAC

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

25 - Pipriac

63 - Guipry-Messac

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Maxime TOUZE

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

ESNAUD Loïc

Vice-Président (s)

DENIARD Elisabeth

Administrateurs

BIDOIS Ludovic

BLANCHARD Amanda

BLOUIN Hervé

COTTAIS Jean-Michel

FERRIER Marie-Josèphe

GICQUEL Stéphane

LEVESQUE Fabienne

PRIER Christophe

ROGER Gwenola

TIMOUY Chantal



CAISSE LOCALE DE PLEINE-FOUGERES

Siège social : 33 rue de Rennes 35610 PLEINE-FOUGERES

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

26 - Pleine Fougères

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Nadège QUINTON

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

Jonathan PRENVEILLE

Vice-Président (s)

BOUVIER Marie-Paule

Administrateurs

ANDRE Serge

BERTHELOT JEAN FRANCOIS

BLANCHET André

GASLAIN FLORENT

GUILLARD Pierrick

LOUYER Alexandre

LUCAS Yves

THIEURMEL AMANDINE



CAISSE LOCALE DE PLELAN LE GRAND

Siège social : 33 avenue de la libération 35380 PLELAN LE GRAND

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

27 - Plélan

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Romuald GAUTREAU

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

PEYREGNE Laurent

Vice-Président (s)

BAREL Philippe

Administrateurs

CLOUET Géraldine

DAHYOT Olivier

GUIHARD Loïc

JEHANNE Olivier

LACAZE Sébastien

MESNIL Hubert

MOULINEUF Sophie

POSNIC Sylvie

ROLLAND Aurélien



CAISSE LOCALE DE REDON

Siège social : 1 avenue de Maréchal Foch 35602 REDON

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

68 - Redon Beaulieu

28 - Redon

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Nicolas ROGER

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

PERAIS Nolwenn

Vice-Président (s)

MORIEUX Edith

Administrateurs

BLIN Olivier

COUEDIC Marie-Paule

DUPUIS YANN

FERRE Hubert

FEVRIER Jean-Marie

MAULAVE Dany

MOURAUD Sébastien

NAEL Véronique

PITAULT JEAN MICHEL

ROLLAIS Eric



CAISSE LOCALE DE RENNES-CENTRE

Siège social : 25, rue du Pré Perché 35000 RENNES

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

29 - R.Liberté

59 - R. Voltaire

56-R.Brg L'Eveque

89 - R.Nemours

44 - La Monnaie

91 - R.Opéra

117 - R.Hoche

73 - R.Culture

15 - R.Isly

116-Cons.Ligne

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Cédric BRIOUT

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

PONCET Philippe

Vice-Président (s)

BUDET Betty

Administrateurs

BERTHOLET JEAN

BOUVIER Thierry

CHEVALIER Teddy

CIDERE SAMYA

CONTIVAL Tifenn

COURTEL Véronique

MANASSA Mouna

OLLIERO Philippe

PECHARD Annie

SALIOU Daniel



CAISSE LOCALE DE RETIERS

Siège social : 22 place Saint Pierre 35240 RETIERS

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

30 - Retiers

50-Martigné Ferchaud

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE Anthony NOEL COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

BEUCHER Bruno

Vice-Président (s)

HENRY Michel

Administrateurs

BRUN Ingrid

CLOUET CHRISTELLE

FAUCHON Catherine

FORTIN MARIELLE

GESLIN Joseph_(Fils)

JOUIN André

LE_VERGER Denis

MISERIAUX Hervé

POULAIN Fabrice

RATIVEL LYDIE



CAISSE LOCALE DE SAINT AUBIN DU CORMIER

Siège social : 1 rue de la Libération 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

32 - St Aubin du Cormier

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Guillaume ORY

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

BESNARD Christophe

Vice-Président (s)

GESMIER Jean-Luc

Administrateurs

BLANDIN Ludovic

DELAUNAY Valérie

GULLIENT CARREZ Vanessa

JUGUET Hervé

MESSE Bernard

PICHARD Paul

PINEL Jean-Marie



CAISSE LOCALE DE MAEN ROCH

Siège social : 18 Boulevard du Général Leclerc 35460 MAEN ROCH

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

33 - St Brice

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Nicolas GARDIN

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

DAVY-BEAULIEU Fabienne

Vice-Président (s)

COMMUNAL Marc

ROGER Estelle

Administrateurs

BEAUCE Daniel

CHAUVINEAU Marie-Christine

HALAIS JEAN PIERRE

HAMEL Constant

OGER Emmanuelle

SALIOT VERONIQUE



CAISSE LOCALE DE SAINT MALO

Siège social : 9 Boulevard de la République 35406 SAINT MALO

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

34 - St Malo Rocabey

60 - St Malo la Madeleine

83 - St Malo Paramé

62 - St Servan

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

David LE SANN

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

SAVENAY Arnaud

Vice-Président (s)

Administrateurs

BOIRON Régis

BOUTIER Stéphane

COEURU Olivier

GROSSET SOPHIE

LEPOUTRE Jérémy

MANTOUX Laure

MOUILLEAU Julien

PAULUS Eric

RALYS Céline

TEYSSIER Christèle

TREVILLY Isabelle



CAISSE LOCALE DE SAINT MEEN LE GRAND

Siège social : 1 avenue Maréchal Foch 35290 SAINT MEEN LE GRAND

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

35 - St Méen

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Vianney VOISIN

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

POSNIC Didier

Vice-Président (s)

PERRAULT Pierrick

Administrateurs

BOSSON Corinne

CHAMPALAUNE Chrystèle

CHEVILLARD Hervé

GUERRIER Sandrine

HUBY EMMANUEL

JEGOUZO Marie

MINARD Eric

RISSEL Catherine

ROBERT Jean-Yves



CAISSE LOCALE DE TINTENIAC

Siège social : Les petites douves 35190 TINTENIAC

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

36 - Tinténiac

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Arnaud GALL

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

VERMET Christophe

Vice-Président (s)

HOCQUETTE Thomas

Administrateurs

CHEVALIER Jean-Philippe

COLOMBEL NATHALIE

LARIVIERE_GILLET Yannick

LIRZIN Béatrice

MOISSARD_DURAND Séverine

RENAIS Rozenn

RICHARD ARMELLE

SIMON Loïc

THEBAULT Jean-Michel

VILLALON Marie-Annick



CAISSE LOCALE DE VITRE

Siège social : 6 boulevard Saint Martin 35503 VITRE

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

37 - Vitré

64-Vitré La Baratière

120 - Val d'Izé

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Maryline NEVEU

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

PINSARD Patricia

Vice-Président (s)

MAIGNAN Philippe

Administrateurs

BARON Bruno

BENARD Monique

BESNIER Laurence

ETIENNE Jean-Christophe

GAULARD Christelle

GUILLET Denis

LEBLANC Morgane

LE SAYEC Alain

MERET Marylène

PANNETIER Mickael



CAISSE LOCALE DE SAINT MELOIR DES ONDES

Siège social : 9 rue de Bellevue 35350 SAINT MELOIR

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

40 - St Méloir

81 - Cancale

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Victor LASSALLE

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

GALET Clarisse

Vice-Président (s)

ROUAULT Michaël

Administrateurs

FANOUILLERE ALEXANDRA

LESNE Yann

LOHIER Sophie

MIRIEL Yoann

MOQUET ARNAUD

ROUAULT Michaël



CAISSE LOCALE DE HAUTE BRETAGNE

Siège social : 4 rue Louis Braille 35040 ST JACQUES DE LA LANDE

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

106-107 Ag.Gdes Ent. PIM

105 - Ag.Ent. et Coll. Pub.

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Sophie DAVID-BREUNEVAL

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

PIROMALLI Mario

Vice-Président (s)

LAUNAY Jérôme

Administrateurs

CHERITEL Joël

DENIS Jocelyn

DENIS LUCAS RACHEL

JEULIN Olivier

JOLLY LAURENT

LARCHER BERTRAND

MEILI Hugues

RAULIC Olivier

SOISSON FLORIAN

TACQUARD Aurélie

CAISSE LOCALE DE PAYS D'AUBIGNE

Siège social : 16 rue d'Antrain 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

31 - St Aubin d'Aubigné

12 - Sens

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Philippe GUILLE

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

DUVAL Louis

Vice-Président (s)

FONTAINE Bernard

Administrateurs

COLLET Michel

DAMOURETTE Céline

GAUTIER Lucie

GOGLY-GOHIER Murielle

GUENEUC Tristan

JARNOUEN KOZETTE

LAUNAY BENEDICTE

NICOLAS MARTINE

PAPEIL Eric

TUNIER Denis



CAISSE LOCALE DE DU PARC DES BOIS

Siège social : 134, rue de Fougères 35700 RENNES

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

45 - R. Maurepas

97- R.Longschamps

98 - R. Paris

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Dominique BAFFEL

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

LEMASLE Anne-Sophie

Vice-Président (s)

CHAMALI Yahia

Administrateurs

BRUNEAU SYLVAIN

DELACROIX Catherine

FREROU Jacky

HAMON Yannick

LE BIHAN Florence

SERRAND MARIE FRANCOISE



CAISSE LOCALE DE DU TRIANGLE

Siège social : 1 boulevard Léon Bourgeois 35200 RENNES

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

46 - Ren. L. Bourgeois

47 - R.Clémenceau

41 - R. Poterie

43 - Bréquigny

75 - Alma

76 - Italie

129 - St Jacques

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Emilie SALVERT-CASINI

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

AUBRY Jacques

Vice-Président (s)

COLLEU Gilles

Administrateurs

DURAND Marie

JUHEL Jacques

LHOTELLIER Marc

MOREL JEAN JACQUES

NOUZRI Najat

PEREIRA AQUIBALDO Luis

TRAN Julien



CAISSE LOCALE DE NOYAL SUR VILAINE

Siège social : 13 rue Pierre Marchand 35530 NOYAL SUR VILAINE

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

51 - Noyal S/Vilaine

38 - Acigné

95 - Servon s/Vilaine

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Natacha JACQ

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

SIMONNEAUX Olivier

Vice-Président (s)

LORET Peggy

Administrateurs

BAUDOIN François

CHEVALIER Franck

LANCELOT-CHAGOT Laurence

LECONTE-LOISEAU Christelle

PELHATE Philippe

PIROT Jocelyne

SOURDRILLE Stéphane



CAISSE LOCALE DE LES RIVES DE L'ILLE

Siège social : 157 route de Saint-Malo 35000 RENNES

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

54 - R. St Martin

48 - R.Villejean

94 - R. Lorient

127-R.Beauregard

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Charles Philippe BUTIN

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

LAROZE Didier

Vice-Président (s)

MALIKI Abdelwahed

Administrateurs

DENIEUL Muriel

DEROUET Dominique

DORE MAROTIN PATRICIA

LANDRI Myriam

LEVAVASSEUR Brigitte

RIMASSON Emile

SCHLAGDENHAUFFEN Didier



CAISSE LOCALE DE CESSON SEVIGNE

Siège social : 12 Mail de Bourgchevreuil 35510 CESSON

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

70 - Cesson

71-Chantepie

92 - Thorigné

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Eric LEPÉROUX

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

SABLE Jonathan

Vice-Président (s)

TROMEUR Erwann

Administrateurs

BILIKOVA DENISA

COLLIN Pierre-Henri

DELALANDE Louis

DUBOIS LAURENCE

LE BELL Brigitte

NIQUET-WELC Marie-Christine



CAISSE LOCALE DE BETTON ST GREGOIRE

Siège social : 1 rue du Mont Saint-Michel 35830 BETTON

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

72 - Betton

69- Melesse

87- St Grégoire

57 - La Chapelle des Fgtz

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Samuel SALVERT

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

HOLUB Michel

Vice-Président (s)

DELEPINE Jean-Luc

Administrateurs

CARVILLE DENIS

CORDELIER ISABELLE

DAVID LENEN CLAUDINE

DONDEL Eric

DUCLOS-COMMUNIER Sylvie

DUGUE Jean-François

FALLAI Emmanuel

LEBASTARD Pascal

LE MAUX Wilfrid



CAISSE LOCALE DE PACE

Siège social : Esplanade Charles De Gaulle 35740 PACE

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

74 - Pacé

66 - St Gilles

55 - L'Hermitage

88 - Vezin

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Olivier TILLY

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

AUFFRAY Olivier

Vice-Président (s)

COEURDRAY Isabelle

Administrateurs

BUSNEL Jean-Christophe

COLLET Nathalie

GUILLAUME Gérard

JOUET Nathalie

NEVEU Cyril

PINSAULT JEAN PIERRE

ROUZIERE Mélanie



CAISSE LOCALE DE BRUZ

Siège social : 1 avenue Jules Tricault 35170 BRUZ

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

77 - Bruz

78 - Chartres

125 - Laillé

131 - Vert Buisson

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Béatrice GEINGUENE

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

LIZE Sophie

Vice-Président (s)

CRENN Bernard

Administrateurs

ARTZNER Julien

CHATENET Stéphane

DANIEL VERONIQUE

GUINGO Albin

LE GUILLOU Lois

LEROY Laurence

LEVEQUE Pascal

MAGUIN DOMINIQUE

REBILLARD Didier

SARTRE Isabelle



CAISSE LOCALE DE VALLEE DE LA SEICHE

Siège social : 29 rue de Rennes 35230 NOYAL CHATILLON S/SEICHE

AGENCES RATTACHEES A LA CAISSE LOCALE

79 - Noyal/Chatillon

80 - Vern

126 - Orgères

DIRIGEANTS DE LA CAISSE LOCALE

Thierry DUMANS

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président

GUILLEMOT Philippe

Vice-Président (s)

REMANALY Jacqueline

Administrateurs

AUBRY GUILLAUME

CLERC Olivier

DESPRES Jean-Claude

LEMOINE Dominique

POULAUD OLIVIER

SABOT Joëlle

THOMAS Roselyne

