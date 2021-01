Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes : Avec la plateforme Youzful, le Crédit Agricole connecte en région les jeunes et les entreprises qui recrutent

Dans le cadre de son projet de groupe, le Crédit Agricole déploie de nouveaux services extra-bancaires pour renforcer son utilité auprès de ses clients et de la société. Avec la plateforme Youzful, il renforce son engagement en faveur de l'emploi et de la formation des jeunes : en 2020, 4 700 alternants et 6 000 stagiaires ont été accueillis au sein des Caisses régionales et des entités de Crédit Agricole SA.

Pour les entreprises, notamment celles dépourvues d'outils spécifiques, l'enjeu est de faciliter leur recrutement en leur permettant de déposer des offres d'emplois (stage, alternance, CDD, CDI…) et d'acquérir de la visibilité auprès des jeunes. Plus de 300 000 offres émanant de Pôle Emploi et des professionnels inscrits sont déjà disponibles.

Pour les jeunes, l'objectif est de faciliter leurs recherches d'emploi en les accompagnant de A à Z avec des offres accessibles simplement, une communauté de professionnels avec qui échanger et des informations sur leur orientation et l'emploi, en lien avec L'Etudiant et l'Apprenti, le site de référence des apprentis. Les jeunes pourront également s'inscrire à des évènements dans leurs régions pour rencontrer les entreprises qui y recrutent. Depuis plusieurs années, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes met à profit sa connaissance du territoire pour organiser ces rencontres en région, qui prennent la forme de job dating.

Aujourd'hui plus que jamais, l'orientation et l'emploi sont au cœur des préoccupations des jeunes. C'est pourquoi le Crédit Agricole lance la plateforme www.youzful-by-ca.fr, qui vise à connecter dans les territoires les jeunes avec les entreprises et les professionnels qui recrutent. Innovante, gratuite et ouverte à tous, elle ambitionne de favoriser l'emploi local en faisant se rencontrer partout en France les compétences et les besoins d'acteurs économiques très divers, qu'ils soient artisans, agriculteurs ou PME.

GRENOBLE, LE 12 JANVIER 2021. Dans un contexte de crise inédit, le Crédit Agricole, première banque des jeunes et l'un des premiers employeurs privés du territoire, s'engage pour l'avenir professionnel des jeunes et annonce le lancement de Youzful, une plateforme 100 % digitale dédiée à l'emploi et à l'orientation.

