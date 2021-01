Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes : Crédit Agricole Sud Rhône Alpes entre dans le Cercle des entreprises mécènes du CHU Grenoble Alpes !

La signature de cette convention entre deux acteurs majeurs de la vie économique et sociale de notre territoire ne doit rien au hasard. Engagés auprès des habitants rhônalpins, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et le CHUGA partagent ici une même intention : agir en proximité pour améliorer le bien-être au quotidien.

Dans un contexte qui nous rappelle chaque jour à quel point la santé est un enjeu sociétal majeur, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a décidé de s'engager aux côtés des mécènes du Fonds de dotation du CHU GRENOBLE ALPES pour soutenir les projets d'amélioration du parcours de prise en charge en traumatologie, en chirurgie ambulatoire et en rhumatologie à l'Hôpital Sud. Des actions qui vont bénéficier en premier lieu aux habitants de nos territoires et qui rejoignent nos valeurs et nos engagements sociétaux. », indique Pierre Fort, Directeur général de la Caisse Régionale.

Banque régionale leader sur son territoire, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est engagé pour accompagner dans leur dimension locale les grands enjeux de société, dont la santé. Au-delà de son rôle de banquier de proximité auprès de très nombreux professionnels et établissements de santé, le Crédit Agricole SRA est amené à soutenir des initiatives majeures qui font et feront la différence au quotidien dans la prise en charge médicale par les soignants.

PROPOS DU CHUGA

Installé dans le top 10 des meilleurs hôpitaux de France, le CHU Grenoble Alpes est l'établissement de référence et de recours de l'Arc alpin, un bassin de vie de 2 millions d'habitants. Fort de 10 000 professionnels, le CHUGA accueille chaque année 900 000 patients, et assure des soins courants et hautement spécialisés ainsi que les urgences.

Le CHUGA possède de nombreux domaines d'excellence, tant dans la prise en charge médicale que dans la recherche. Le cancer et l'épigénétique, les neurosciences et la cognition, les maladies chroniques, la génétique et la procréation, les technologies pour la santé et la traumatologie constitue plusieurs thématiques fortes du site santé.

Le CHUGA assure ses missions de soins, d'enseignement et de recherche en s'appuyant sur le dynamisme de la métropole grenobloise, sur une université de rang mondial et sur des centres de recherche uniques en Europe.

Pour préparer la médecine de demain, plus de 2 000 professionnels sont formés chaque année dans les facultés de médecine et pharmacie et dans les instituts infirmiers de formation.

_____________________

CONTACT PRESSE CHUGA Zoé FERTIER

Responsable du service communication - relation presse, Adjointe au directeur de la communication ZFertier@chu-grenoble.frTél. +33 (0)4 76 76 53 63 - Port. +33 (0)6 74 04 67 40

PROPOS DU F ONDS DE DOTATION DU CHUGA

Créé en 2017, le Fonds de dotation du CHUGA soutient, grâce à ses donateurs, des projets portés par des équipes soignantes qui apportent des solutions concrètes, au service du bien-être des patients. Depuis sa création, le Fonds de dotation a collecté plus de 2,5 M€ de dons, grâce à la générosité de 130 mécènes (entreprises, associations et fondations) et de plus de 2 000 donateurs particuliers. Ces dons ont permis de financer et déployer 15 projets.

_____________________________________

CONTACT PRESSE Fonds de dotation CHUGA Catherine SGAMBATO

Responsable Mécénat du Fonds de dotation du CHU Grenoble Alpes CSgambato@chu-grenoble.frTél. +33 (0)4 76 76 81 12 - Port. +33 (0)6 74 04 70 97

PROPOS DU C REDIT A GRICOLE S UD R HONE A LPES

Banquier-assureur comptant plus de 760 000 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le leader en Isère, dans la Drôme, en Ardèche et dans l'Est Lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes (plus de 365 000 sociétaires), il est au service des particuliers, des entreprises, des collectivités et des associations, et assume ainsi son rôle de premier financeur de son territoire.

Son engagement sociétal et ses valeurs de Proximité - Solidarité - Responsabilité sont au cœur de ses actions quotidiennes : soutien des grands enjeux de société, accompagnement des acteurs de l'économie locale dans leurs transformations, soutien des jeunes et de l'inclusion bancaire, présence de proximité et animation de tous les territoires. Sa raison d'être « Agir chaque jour dans votre intérêt, et celui de la société ».

Retrouvez nos communiqués de presse sur https://ca-sra.fr/espace-presseet nos actualités sur les réseaux sociaux.

_

_________________

CONTACT PRESSE

Catherine ALAIN-SANCHE

Relations Presse et Communication institutionnelle catherine.alain-sanche@ca-sudrhonealpes.fr- 06 20 15 45 70 / 04 76 86 74 47