Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes : INFORMATION FINANCIERE ANNUELLE - RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2020 (complément)

L’épidémie Covid-19 et le confinement qui en a résulté constituent un choc inédit par sa nature et son ampleur, bien supérieur à celui de la crise de 2007-2008. Les banques françaises sont mieux armées que par le passé et présentent des fondamentaux solides pour faire face à cette crise. Parmi celles-ci, le Groupe Crédit Agricole et par conséquent notre Caisse régionale est l’enseigne qui fait preuve des fondamentaux les plus solides du marché (Ratio de fonds propres, ratio et réserves de liquidité, taux de Créances Douteuses et Litigieuses).







Dans ce contexte inédit et ce, depuis le début de la crise sanitaire, la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes est engagée pour soutenir son territoire et continuera d’accompagner ses clients à travers notamment la mise en œuvre de nouveaux PGE, PGE Saison et pauses. Nous resterons présents en proximité et poursuivrons les investissements dans nos agences pour plus de satisfaction client.







Forts de notre modèle 100% Humain 100% Digital, nos collaborateurs sont mobilisés auprès de nos clients pour les aider à maintenir leur activité professionnelle en proposant des solutions innovantes permettant de créer un site de e-commerce, d’encaisser les paiements à distance…

Au-delà, le Groupe Crédit Agricole intensifie ses actions en faveur du territoire avec le développement de plusieurs initiatives : « J’aime mon producteur » visant à répertorier les producteurs et agriculteurs en capacité de faire de vente directe et « J’aime mon territoire by CA », plateforme d’entraide visant à favoriser le soutien, l’échange et la solidarité au sein d’une communauté de voisins et d’acteurs locaux (associations, commerces de proximité, producteurs…).







Dans une année 2021 qui restera impactée par les effets de la crise sanitaire et économique, la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes, acteur majeur de son territoire et forte de sa solidité financière, continuera plus que jamais d’agir dans l’intérêt de ses clients et de la société.