Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes : Information financière annuelle - Résultats au 31 décembre 2020 Publié le 29/01/2021

Nous avons développé les parcours digitaux et adapté les délégations de nos collaborateurs pour permettre une grande réactivité dans le contexte exceptionnel de la COVID19. Notre responsabilité d'acteur économique de référence s'est exprimée pleinement à travers notre soutien actif à l'économie et à tous les acteurs de nos territoires.

Sur l'année 2020, ce sont plus de 5 100 PGE qui ont été réalisés pour plus de 543 millions d'euros et près de 10 000 pauses activées sur l'ensemble des marchés.

Nos collaborateurs ont été mobilisés pour répondre aux sollicitations de nos clients et pour les contacter pro-activement. En fonction de leurs besoins, nous avons rapidement mis en place des solutions adaptées : pauses crédit, trésorerie (dont le Prêt Garanti par l'Etat), épargne et placements, assurances, etc.

La Caisse régionale Sud Rhône Alpes a été pleinement engagée pour soutenir et accompagner ses clients face à la crise économique résultant de la pandémie Covid-19. La continuité et l'accessibilité des services bancaires et assurantiels ont été garanties.

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 47.5 M€ contre 93,4 M€ en décembre 2019. Comme indiqué dans la communication du 11 décembre dernier, ce résultat consolidé n'intègre pas la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Boétie intervenue en décembre, alors que les distributions habituelles de la SAS Rue La Boétie sont enregistrées dans le résultat consolidé. Ceci explique pour une partie l'écart entre le résultat en normes françaises et le résultat consolidé, ainsi que la variation constatée entre 2019 et 2020.

Le coût du risque de la Caisse Régionale s'élève à 18.8 M€, marqué par une dotation aux provisions IFRS9 de 13 M€ en anticipation des effets macro-économiques de la crise sanitaire. Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours est au plus bas, à 1.02 %.

Les charges de fonctionnement, d'un montant de - 258,9 M€, restent maîtrisées en dépit de l'accroissement des coûts liés à la crise sanitaire et l'accroissement des taxes et cotisations aux fonds réglementaires.

Le PNB de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes s'établit à 400,8 M€ au 31 décembre 2020, en baisse de - 4,3 % sur un an. La crise sanitaire et les périodes de confinement ont eu des répercussions au niveau du développement de l'activité et des commissions associées. Comme indiqué dans la communication du 11 décembre dernier, ce PNB intègre la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Boétie intervenue en décembre. Cette distribution d'un montant de 33,1 M€ pour la Caisse régionale est équivalente à l'acompte sur dividende SAS Rue La Boétie qui aurait été perçu au 2ème trimestre 2020 si les recommandations de la BCE n'avaient pas conduit Crédit agricole SA à renoncer à distribuer un dividende. Pour rappel, la distribution de la SAS Rue La Boétie s'était élevée à 32,7 M€ en 2019.

Le portefeuille de contrats IARD et Prévoyance progresse de + 4.8 % pour atteindre plus de 488 000 contrats à fin décembre 2020, évolution ralentie par la baisse de l'activité liée au confinement mais qui reste soutenue avec plus de 74 300 nouveaux contrats.

pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 166,89% au 31/12/2020.

Nos fonds propres prudentiels, composés en intégralité de Core Tier one, s'élèvent à 1,45 Md€ (données 30/09/2020). La Caisse régionale dispose d'un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio CRD4 estimé à 18,41 %.

En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes se sont renforcés au cours de cet exercice lui permettant de confirmer sa capacité de développement et d'accompagnement de ses clients et de son territoire.

Certificat Coopératif d'Investissement (CCI)

Le cours du CCI Sud Rhône Alpes est de 160,48 € au 31/12/2020, en baisse de 29,30% sur 12 mois glissants. En incluant le dividende versé en 2020 de 6,42 € par titre, le rendement du CCI sur l'année s'élève à -26,48%.

Suite à la recommandation BCE du 15 décembre 2020, des échanges sont en cours avec le superviseur. La rémunération des CCI fera donc l'objet d'une communication ultérieure.

Perspectives 2021

L'épidémie Covid-19 et le confinement qui en a résulté constituent un choc inédit par sa nature et son ampleur, bien supérieur à celui de la crise de 2007-2008. Les banques françaises sont mieux armées que par le passé et présentent des fondamentaux solides pour faire face

cette crise. Parmi celles-ci, le Groupe Crédit Agricole et par conséquent notre Caisse régionale est l'enseigne qui fait preuve des fondamentaux les plus solides du marché (Ratio de fonds propres, ratio et réserves de liquidité, taux de Créances Douteuses et Litigieuses).

Dans ce contexte inédit et ce, depuis le début de la crise sanitaire, la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes est engagée pour soutenir son territoire et continuera d'accompagner ses clients à travers notamment la mise en œuvre de nouveaux PGE, PGE Saison et pauses. Nous resterons présents en proximité et poursuivrons les investissements dans nos agences pour plus de satisfaction client.

Forts de notre modèle 100% Humain 100% Digital, nos collaborateurs sont mobilisés auprès de nos clients pour les aider à maintenir leur activité professionnelle en proposant des solutions innovantes permettant de créer un site de e-commerce, d'encaisser les paiements à distance…

Au-delà, le Groupe Crédit Agricole intensifie ses actions en faveur du territoire avec le développement de plusieurs initiatives : « J'aime mon producteur » visant à répertorier les producteurs et agriculteurs en capacité de faire de vente directe et « J'aime mon territoire by CA », plateforme d'entraide visant à favoriser le soutien, l'échange et la solidarité au sein d'une communauté de voisins et d'acteurs locaux (associations, commerces de proximité, producteurs…).

Dans une année 2021 qui restera impactée par les effets de la crise sanitaire et économique, la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes, acteur majeur de son territoire et forte de sa solidité financière, continuera plus que jamais d'agir dans l'intérêt de ses clients et de la société.

Second Marché - ISIN : FR0000045346

Responsable de l'information financière : Séverine TOURTOIS

E-mail :severine.tourtois@ca-sudrhonealpes.fr