Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes : L'Agence Crédit Agricole de Saint-Martin-de-Valamas (07) fait peau neuve !

Un directeur d'agence, une responsable de clientèle particuliers et un spécialiste assurances et services bancaires,

Je suis fière de pouvoir m'appuyer sur cette agence au quotidien pour porter des projets de développement et des initiatives locales. Cet investissement est une nouvelle preuve de notre engagement durable sur le territoire et nous permet de renforcer les liens avec nos sociétaires et tous les acteurs de la vie associative, sociale et économique

Avec ses 197 agences, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes rayonne sur la Drôme, l'Isère, l'Ardèche et le Sud- Est Lyonnais. En poursuivant son objectif de rénovation de ses agences de proximité, le banquier-assureur de notre région, souhaite répondre aux nouvelles habitudes de ses clients pour leur apporter un service optimal, tout en participant activement au développement et au dynamisme de son territoire.

Un amplificateur du modèle coopératif et mutualiste du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

Le concept d'agence propose un modèle bancaire innovant et multicanal. Ce n'est pas un simple concept, mais une métamorphose de l'organisation commerciale qui s'inscrit dans la complémentarité de tous les services en ligne proposés.

Les conseillers travaillent en équipe, avec un responsable de clientèle qui coordonne des spécialistes par métier : épargne, crédit, assurance. L'agence est ouverte avec des espaces thématiques en accès libre qui matérialisent les savoir-faire, des espaces salons pour les rendez-vous et des espaces collaboratifs pour développer l'esprit d'équipe.

Un dispositif qui place l'agence bancaire en lieu d'émotions, mais aussi en espace d'écoute, de conseil, d'expertise et de confiance.

Alliance d'accueil chaleureux et d'expertise affirmée,

la caisse régionale réaffirme ainsi sa volonté de construire une banque qui préserve

l'humain et la proximité.

Un modèle en parfaite adéquation avec ses valeurs et engagements coopératifs et mutualistes.

_________________

CONTACT PRESSE

Anne CHAZALET

Relations Presse et Communication institutionnelle anne.chazalet@ca-sudrhonealpes.fr- 04 76 86 75 29 / 06 20 15 45 70

PROPOS DU C REDIT A GRICOLE S UD R HONE A LPES

Banquier-assureur comptant plus de 760 000 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le leader en Isère, dans la Drôme, en Ardèche et dans l'Est Lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes (plus de 365 000 sociétaires), il est au service des particuliers, des entreprises, des collectivités et des associations, et assume ainsi son rôle de premier financeur de son territoire.

Son engagement sociétal et ses valeurs de Proximité - Solidarité - Responsabilité sont au cœur de ses actions quotidiennes : soutien des grands enjeux de société, accompagnement des acteurs de l'économie locale dans leurs transformations, soutien des jeunes et de l'inclusion bancaire, présence de proximité et animation de tous les territoires. Sa raison d'être « Agir chaque jour dans votre intérêt, et celui de la société ».

Retrouvez nos communiqués de presse sur https://ca-sra.fr/espace-presse

et nos actualités sur les réseaux sociaux

____